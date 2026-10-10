Motociclista resulta lesionado tras caer a una cuneta en San Rafael Obrajuelo, La Paz

Un joven resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras ser arrollado por un Toyota Cross, placas P47 1B4, sobre la carretera al Puerto de La Libertad. El Blog ubicó el hecho alrededor de la 1:15 de la tarde. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el momento en que el vehículo se sale del carril y se lleva de encuentro al muchacho, que estaba con otras personas.

Cruz Verde Salvadoreña llegó al lugar y lo trasladó a un hospital cercano. Tiene múltiples fracturas y, de forma extraoficial, se conoció que fue intervenido quirúrgicamente. Ni el centro asistencial ni el nombre de la víctima han sido confirmados.

Videos que circulan desde la tarde sitúan el atropello en el kilómetro 15, a la altura del cantón Ayagualo, en el tramo del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, y señalan que el conductor no se detuvo. Las placas que se leen en esas imágenes coinciden con las del clip difundido por El Blog. Hasta el cierre de esta nota no hay un comunicado de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte que identifique al responsable.

Videos que circulan señalan a un Toyota Cross, placas P47 1B4, por un atropello y fuga en el kilómetro 15 de la carretera del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, a la altura del cantón Ayagualo. El conductor no se detuvo y la persona atropellada quedó en delicado estado de salud. No se precisa nombre, edad ni hospital, y hasta el momento no hay confirmación de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte. Si vio el vehículo o tiene datos del responsable, ayude a localizarlo y repórtelo a la @PNCSV o al @VMTElSalvador . No circule nombres sin verificación. — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 8, 2026

La familia pide apoyo para dar con el conductor y que asuma las consecuencias. Quien tenga datos puede comunicarlos a los familiares o a las autoridades. El llamado es a localizar el vehículo, no a difundir nombres sin verificación.

La carretera al Puerto ya registró otro atropello grave esta semana: el lunes, una mujer murió en el kilómetro 28, zona de El Cimarrón, según Cruz Roja. Son hechos distintos, pero dejan el mismo corredor bajo atención. En el caso del joven, lo confirmado es el impacto, el traslado y las fracturas. La identidad del conductor sigue abierta.

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