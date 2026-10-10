Sucesos
Motociclista resulta lesionado tras caer a una cuneta en San Rafael Obrajuelo, La Paz
Un motociclista resultó con múltiples lesiones luego de sufrir un accidente de tránsito y caer a una cuneta durante la noche del viernes 9 de octubre, en el departamento de La Paz. El percance ocurrió a la altura del cantón La Palma, en el distrito de San Rafael Obrajuelo, municipio de La Paz Este, donde fue necesaria la intervención de equipos de emergencia para auxiliar al conductor.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, voluntarios de la seccional de Zacatecoluca recibieron una alerta sobre el accidente y se desplazaron hasta el lugar para atender a la víctima. Los socorristas realizaron una evaluación inicial de las lesiones y brindaron asistencia prehospitalaria para estabilizar al motociclista antes de su traslado a un centro asistencial.
El conductor fue trasladado al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, donde recibiría una evaluación médica más completa para determinar la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su identidad, edad o condición de salud posterior al ingreso hospitalario.
Las circunstancias que provocaron la caída todavía no han sido esclarecidas. Tampoco se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con el estado de la carretera, una maniobra del conductor u otros factores. El incidente ocurre en una semana en la que los cuerpos de socorro han atendido otros accidentes de motocicleta en La Paz, incluidos dos percances registrados en el distrito de Zacatecoluca que dejaron varias personas lesionadas.
Los accidentes de motocicleta continúan siendo una preocupación para la seguridad vial en El Salvador, debido a la vulnerabilidad de sus conductores ante caídas y colisiones. Las autoridades recomiendan utilizar casco certificado, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y extremar las precauciones durante la conducción nocturna, especialmente en carreteras con poca iluminación o condiciones adversas.
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VMT intensifica controles al transporte de carga en El Salvador con más de 60 operativos diarios
El Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene desplegados equipos de inspección en diferentes carreteras de El Salvador para verificar que los vehículos de carga cumplan con las disposiciones de tránsito y las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Los operativos incluyen revisiones mecánicas, documentación reglamentaria y controles de circulación, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y garantizar una movilidad más segura para conductores y peatones.
De acuerdo con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, las autoridades realizan entre 60 y 65 operativos diarios en todo el territorio nacional, que comprenden inspecciones en carretera, controles de pesaje, verificación de horarios restringidos y revisiones técnicas. Estas acciones están dirigidas a un parque vehicular de aproximadamente 160,000 unidades de transporte de carga, entre camiones, rastras y otros vehículos utilizados para el traslado de mercancías.
Los controles también se desarrollan en la zona oriental del país y en importantes corredores viales como la carretera Panamericana, el tramo de Los Chorros, la autopista a Comalapa, el bulevar del Ejército, el bulevar Constitución y la carretera al Puerto de La Libertad. En estos sectores, los gestores de tránsito verifican el cumplimiento de las restricciones de circulación, especialmente durante los horarios de mayor congestionamiento vehicular, así como las condiciones de las unidades y sus respectivos permisos.
Las inspecciones han permitido detectar más de 30 vehículos de carga con irregularidades, entre ellas fallas mecánicas, exceso de peso y modificaciones no autorizadas. Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, desde el 5 de octubre se exige la revisión técnica a los vehículos de volteo, mientras se amplían los diagnósticos preventivos para el transporte comercial. Las infracciones pueden generar multas de $50, $100 o $150, según su gravedad, además de sanciones específicas por sobrepeso que pueden alcanzar montos superiores.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en diferentes puntos del país para identificar unidades que representen riesgos en las carreteras. El VMT también mantiene la vigilancia sobre el estado de los neumáticos, sistemas de frenos, luces, dispositivos de seguridad y condiciones de la carga. Estas medidas forman parte de los esfuerzos para prevenir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas entre las empresas transportistas y los conductores de vehículos pesados.
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PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste
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Joven queda grave tras ser arrollado por un Toyota Cross en la carretera al Puerto de La Libertad
Un joven resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras ser arrollado por un Toyota Cross, placas P47 1B4, sobre la carretera al Puerto de La Libertad. El Blog ubicó el hecho alrededor de la 1:15 de la tarde. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el momento en que el vehículo se sale del carril y se lleva de encuentro al muchacho, que estaba con otras personas.
Cruz Verde Salvadoreña llegó al lugar y lo trasladó a un hospital cercano. Tiene múltiples fracturas y, de forma extraoficial, se conoció que fue intervenido quirúrgicamente. Ni el centro asistencial ni el nombre de la víctima han sido confirmados.
Videos que circulan desde la tarde sitúan el atropello en el kilómetro 15, a la altura del cantón Ayagualo, en el tramo del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, y señalan que el conductor no se detuvo. Las placas que se leen en esas imágenes coinciden con las del clip difundido por El Blog. Hasta el cierre de esta nota no hay un comunicado de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte que identifique al responsable.
Videos que circulan señalan a un Toyota Cross, placas P47 1B4, por un atropello y fuga en el kilómetro 15 de la carretera del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, a la altura del cantón Ayagualo.
El conductor no se detuvo y la persona atropellada quedó en delicado estado de salud. No se precisa nombre, edad ni hospital, y hasta el momento no hay confirmación de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte.
Si vio el vehículo o tiene datos del responsable, ayude a localizarlo y repórtelo a la @PNCSV o al @VMTElSalvador . No circule nombres sin verificación.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 8, 2026
La familia pide apoyo para dar con el conductor y que asuma las consecuencias. Quien tenga datos puede comunicarlos a los familiares o a las autoridades. El llamado es a localizar el vehículo, no a difundir nombres sin verificación.
La carretera al Puerto ya registró otro atropello grave esta semana: el lunes, una mujer murió en el kilómetro 28, zona de El Cimarrón, según Cruz Roja. Son hechos distintos, pero dejan el mismo corredor bajo atención. En el caso del joven, lo confirmado es el impacto, el traslado y las fracturas. La identidad del conductor sigue abierta.