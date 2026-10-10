El Salvador y Uruguay impulsan hermanamiento entre Suchitoto y Colonia para fortalecer turismo y patrimonio cultural

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, se reunió este sábado con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, en el marco de su agenda oficial en Uruguay. El encuentro buscó profundizar los vínculos entre ambos países desde el ámbito local, con énfasis en la conservación del patrimonio, el turismo y el intercambio cultural.

Durante la sesión, Ulloa destacó que la preservación del patrimonio histórico puede convertirse en un motor estratégico para atraer inversión, generar turismo y abrir nuevas oportunidades para las comunidades. Resaltó el valor histórico, cultural y patrimonial de Colonia y recordó la reciente visita de representantes de cooperación a Suchitoto, realizada durante el Festival del Añil, donde se identificaron importantes coincidencias históricas y culturales entre ambas ciudades.

El intendente Rodríguez agradeció la visita del vicemandatario salvadoreño y le otorgó un reconocimiento como visitante distinguido. En su intervención, subrayó la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio entre Colonia y El Salvador, y reafirmó el interés en dar seguimiento al proceso de hermanamiento entre Colonia y Suchitoto.

Ambos funcionarios coincidieron en que el hermanamiento debe trascender lo protocolario y convertirse en una herramienta concreta de cooperación. Propusieron impulsar iniciativas conjuntas en conservación patrimonial, turismo, cultura e intercambio de conocimientos, de manera que las dos ciudades puedan “caminar juntas” y desarrollar oportunidades reales para sus habitantes.

El encuentro se enmarca en los esfuerzos por consolidar una relación bilateral basada en la identidad cultural, la conservación del patrimonio y la colaboración entre comunidades. Las autoridades de ambos lados señalaron que este tipo de acercamientos locales complementan los vínculos diplomáticos y abren caminos prácticos para el desarrollo conjunto.

La reunión en Colonia reafirma el interés de El Salvador y Uruguay por fortalecer la cooperación en áreas prioritarias como el turismo cultural y la gestión patrimonial, con la mirada puesta en beneficios tangibles para las poblaciones de Suchitoto y Colonia.

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