El Salvador y Uruguay impulsan hermanamiento entre Suchitoto y Colonia para fortalecer turismo y patrimonio cultural

Política
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Diálogo con actores clave para robustecer la agenda energética
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa se reunió con el Vicepresidente de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Roberto Bentancor, en la República Oriental del Uruguay.
En la bilateral, el Vicepresidente Ulloa compartió el progreso de El Salvador en la transformación de su matriz energética mediante el aprovechamiento de fuentes solares, eólicas, hidráulicas, de biomasa y geotérmicas, resaltando particularmente la experiencia salvadoreña en generación de energía a partir de sus recursos volcánicos.
A su vez, el Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, valoró la reunión y destacó que permitió conocer con mayor detalle las características del sistema energético salvadoreño, así como identificar posibles áreas de colaboración.
Ambos abordaron las agendas energéticas de sus respectivos países y exploraron oportunidades de cooperación en materia de energías renovables, movilidad eléctrica, tecnología y transferencia de conocimientos.
El acercamiento permitió identificar nuevas oportunidades de cooperación entre El Salvador y Uruguay y fortalecer los vínculos en un sector estratégico para el desarrollo de ambas naciones.
Política
Cooperación en tecnología, innovación y administración pública
En el marco de la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa a la República Oriental del Uruguay, y en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), visitó las instalaciones de la Torre ANTEL para dar inicio al programa de cooperación con ITC, empresa de innovación y tecnología del Grupo Antel.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa presentó los cambios impulsados por el Presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, salud, educación, turismo y economía. Asimismo, destacó los avances del país en la atracción de inversiones, la regulación de activos digitales y la adopción de la inteligencia artificial para mejorar los servicios que se brindan a la población.
Por su parte, el Vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, y el Director Ejecutivo de ITC, Alejandro Lemos, coincidieron en destacar el valor de esta alianza estratégica, que permitirá promover el intercambio de expertos mediante la coordinación con el programa Uruguay Innova y el Instituto Vidart – Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así como el intercambio de experiencias con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Esta cooperación también permitirá que expertos salvadoreños compartan sus conocimientos y experiencias sobre el modelo de gestión impulsado por el Presidente Bukele, contribuyendo al fortalecimiento de la administración pública uruguaya.
La Directora Ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larin, destacó que la primera fase del programa contempla el intercambio de expertos en ciencia de datos, políticas públicas, tecnología e innovación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las administraciones públicas de ambos países. Además, se trabajará en la sistematización de casos de éxito en la implementación de programas estratégicos y en el desarrollo de contenidos formativos que incorporen microcredenciales, a fin de garantizar la trazabilidad de los aprendizajes y las competencias adquiridas.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Torre ANTEL. En el acto también participaron la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno, así como funcionarios de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay.
Esta alianza fortalece el intercambio de conocimientos y la formación del talento humano de ambos países, en línea con la visión del Presidente Nayib Bukele, de modernizar la administración pública mediante la innovación y la cooperación internacional.
Política
Intercambio político para fortalecer la relación bilateral
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti, y el senador, Andrés Ojeda.
En este espacio de diálogo, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el robustecimiento de las relaciones bilaterales y distintos temas de interés común como la erradicación de la violencia y el crecimiento económico. El Vicepresidente Ulloa señaló que los vínculos entre El Salvador y Uruguay atraviesan un momento favorable y los invitó a visitar el país.
De igual manera, destacó la fortaleza institucional del país uruguayo para atender sus propios desafíos. No obstante, expresó la disposición salvadoreña para compartir su experiencia en caso de existir una solicitud. Explicó que el país ha abierto sus políticas y estrategias de seguridad a delegaciones extranjeras interesadas en conocerlas de primera mano, facilitando espacios de intercambio con equipos especializados.
El expresidente Sanguinetti recordó el proceso histórico atravesado por El Salvador y señaló que su experiencia ha generado un creciente interés en Uruguay, destacando además los niveles de aprobación registrados por el Gobierno salvadoreño en mediciones regionales.
Por su parte, el senador Ojeda expresó su interés en conocer con mayor profundidad la experiencia del país centroamericano, particularmente los avances en materia de seguridad y su relación con otras áreas de desarrollo. Señaló que la reducción de la violencia ha despertado interés por conocer también los avances del país en crecimiento económico, educación, tecnología y salud.
El encuentro reafirmó la importancia del diálogo político y del intercambio de experiencias como herramientas para fortalecer los vínculos entre naciones.