Principal
VMT intensifica controles al transporte de carga en El Salvador con más de 60 operativos diarios
El Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene desplegados equipos de inspección en diferentes carreteras de El Salvador para verificar que los vehículos de carga cumplan con las disposiciones de tránsito y las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Los operativos incluyen revisiones mecánicas, documentación reglamentaria y controles de circulación, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes y garantizar una movilidad más segura para conductores y peatones.
De acuerdo con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, las autoridades realizan entre 60 y 65 operativos diarios en todo el territorio nacional, que comprenden inspecciones en carretera, controles de pesaje, verificación de horarios restringidos y revisiones técnicas. Estas acciones están dirigidas a un parque vehicular de aproximadamente 160,000 unidades de transporte de carga, entre camiones, rastras y otros vehículos utilizados para el traslado de mercancías.
Los controles también se desarrollan en la zona oriental del país y en importantes corredores viales como la carretera Panamericana, el tramo de Los Chorros, la autopista a Comalapa, el bulevar del Ejército, el bulevar Constitución y la carretera al Puerto de La Libertad. En estos sectores, los gestores de tránsito verifican el cumplimiento de las restricciones de circulación, especialmente durante los horarios de mayor congestionamiento vehicular, así como las condiciones de las unidades y sus respectivos permisos.
Las inspecciones han permitido detectar más de 30 vehículos de carga con irregularidades, entre ellas fallas mecánicas, exceso de peso y modificaciones no autorizadas. Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, desde el 5 de octubre se exige la revisión técnica a los vehículos de volteo, mientras se amplían los diagnósticos preventivos para el transporte comercial. Las infracciones pueden generar multas de $50, $100 o $150, según su gravedad, además de sanciones específicas por sobrepeso que pueden alcanzar montos superiores.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en diferentes puntos del país para identificar unidades que representen riesgos en las carreteras. El VMT también mantiene la vigilancia sobre el estado de los neumáticos, sistemas de frenos, luces, dispositivos de seguridad y condiciones de la carga. Estas medidas forman parte de los esfuerzos para prevenir siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas entre las empresas transportistas y los conductores de vehículos pesados.
Internacionales -deportes
¡BARÇA IMPARABLE! Barcelona golea 3-0 al Getafe, suma ocho victorias consecutivas y sigue perfecto en LaLiga
El FC Barcelona continúa intratable en el fútbol español. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó este sábado 10 de octubre al Getafe por 3-0 en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé, los azulgranas alcanzaron 24 puntos de 24 posibles, mantuvieron su invicto y reafirmaron su liderato con un arranque de temporada que ilusiona a sus aficionados.
El Barcelona necesitó apenas dos minutos para demostrar su superioridad. Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 2, después de recibir un pase de Eric García y superar a la defensa rival con una brillante acción individual. El delantero inglés encontró espacio para sacar un potente remate que dejó sin opciones al guardameta David Soria. La presión ofensiva del equipo catalán continuó hasta que, al minuto 30, Gabriel Jesus amplió la ventaja a 2-0, aprovechando un error defensivo del Getafe y definiendo con precisión dentro del área.
Durante la segunda mitad, el equipo de Hansi Flick mantuvo el control del encuentro, dominó la posesión y limitó las oportunidades ofensivas del conjunto dirigido por José Bordalás. El técnico alemán aprovechó la ventaja para realizar modificaciones e incorporar a Pedri y Fermín López, buscando administrar las energías de su plantilla. La sentencia llegó al minuto 73, cuando Jules Koundé marcó el 3-0 tras una asistencia de Lamine Yamal, quien volvió a demostrar su capacidad para generar peligro y desequilibrar por la banda derecha.
Los números del Barcelona son contundentes: ocho partidos disputados, ocho victorias y ninguna derrota en LaLiga. Además, el equipo conserva su portería imbatida en el campeonato y acumula nueve triunfos consecutivos entre la competición española y la Liga de Campeones. La actuación ante Getafe también confirmó la profundidad de una plantilla que respondió pese a las rotaciones y a la ausencia de futbolistas importantes como Raphinha, cuya baja obligó a Flick a modificar su frente de ataque.
Con esta nueva goleada, el Barcelona envía un mensaje de autoridad a sus rivales, especialmente al Real Madrid, en una temporada que comienza a perfilarse como una intensa lucha por el título español. Los azulgranas tendrán ahora una exigente agenda internacional y doméstica, con compromisos frente al Galatasaray en Champions League, Real Betis y PSG, antes del esperado Clásico contra el conjunto merengue, programado para el 25 de octubre. Por ahora, el Barça no conoce otra cosa que ganar y sus aficionados tienen motivos de sobra para soñar con una temporada histórica.
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
Nacionales
MARN pronostica lluvias y tormentas en El Salvador este sábado 10 de octubre: estas son las zonas afectadas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica lluvias y tormentas eléctricas para este sábado 10 de octubre en diferentes zonas de El Salvador, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), una onda tropical y vaguadas locales. Estas condiciones atmosféricas favorecerán la acumulación de humedad y la formación de precipitaciones durante distintos momentos del día, especialmente en horas de la tarde y noche.
Durante las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias en sectores de las zonas central, paracentral y oriental. Posteriormente, se esperan precipitaciones breves en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en áreas del norte de Santa Ana y Chalatenango, mientras que en otras regiones podrían presentarse períodos de nubosidad parcial.
Las lluvias y tormentas tendrán mayor presencia durante la tarde, principalmente en la cordillera El Bálsamo, sectores del Área Metropolitana de San Salvador, Chalatenango, Cabañas, Morazán, el norte de San Miguel y puntos de Santa Ana y La Unión. Para la noche, el pronóstico contempla nuevas precipitaciones en la zona central y sectores de Santa Ana, San Miguel y La Unión, por lo que las condiciones podrían afectar desplazamientos y actividades al aire libre.
El MARN explicó que la ZCIT se mantiene relativamente próxima a las costas salvadoreñas, aunque se prevé que comience a desplazarse hacia el sur entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Asimismo, la influencia del ciclón postropical Isaías ha disminuido, mientras que la onda tropical y las vaguadas locales continúan favoreciendo la inestabilidad. Los vientos del noreste alcanzarán velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora.
Pese a las lluvias, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C en San Miguel, mientras que San Salvador registraría hasta 29 °C y Santa Ana alrededor de 30 °C. Para el domingo 11 de octubre también se prevén lluvias y tormentas, principalmente durante la tarde y noche en sectores centrales y orientales. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones en zonas susceptibles a deslizamientos o acumulaciones de agua.