¡BARÇA IMPARABLE! Barcelona golea 3-0 al Getafe, suma ocho victorias consecutivas y sigue perfecto en LaLiga

Lionel Messi se despidió este martes de la selección de Argentina en Buenos Aires con una actuación destacada: marcó un gol, dio dos asistencias y encabezó la victoria 3-0 de la Albiceleste ante Benín, en un partido que reunió a más de 80,000 aficionados en el estadio Monumental.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 ⏱️ Final del partido 🙌 No te vayas nunca. Gracias por tanto, Leo. https://t.co/CIVe7choGQ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

A sus 39 años, el capitán puso fin a más de dos décadas de trayectoria internacional en medio de una emotiva celebración, con lágrimas, ovaciones y fuegos artificiales para homenajear al futbolista considerado por muchos como el mejor de la historia.

Messi participó en los tres goles del encuentro. A los 48 minutos asistió a Nicolás Otamendi, quien también se despidió de la selección, para abrir el marcador mediante un tiro de esquina. Posteriormente, a los 60 minutos, habilitó a Nicolás Paz para el segundo tanto.

Con esas dos asistencias, Messi elevó a 70 su récord como máximo asistidor histórico de la selección argentina. A los 70 minutos, además, convirtió un penal para ampliar a 126 goles su registro como máximo goleador del combinado nacional, en su partido internacional número 208, otra marca que nadie más ha alcanzado con Argentina.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Más que números

La despedida estuvo marcada por momentos emotivos. Messi lloró durante la entonación del himno argentino y también lo hizo mientras viajaba en el autobús rumbo al estadio. Los aficionados y el seleccionador Lionel Scaloni también protagonizaron escenas de emoción.

El futbolista ingresó al terreno de juego acompañado por sus tres hijos. Antes del encuentro, sobre el césped se desplegó una camiseta gigante que ocupó casi la mitad de la cancha y reprodujo la casaca conmemorativa número 10 del astro argentino, acompañada de la inscripción «Gracias».

El himno fue interpretado por el excombatiente de la Guerra de Malvinas Fabio Santana, mientras algunos jugadores portaron una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», la misma que fue enarbolada tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Argentina perdió la final de ese torneo ante España hace apenas dos meses y medio.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Sos el fútbol⚽🙌 https://t.co/j0TdLBENXp — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Invitados ilustres

El encuentro ante Benín comenzó con media hora de retraso. Los futbolistas de la selección africana, que nunca ha disputado un Mundial, tampoco ocultaron la emoción por participar en la despedida del capitán argentino.

«El rival es lo de menos», señaló a la AFP el escritor Ezequiel Fernández Moores, quien consideró que se trataba de «una fiesta para agradecerle a Messi».

La celebración reunió en los palcos a leyendas del fútbol argentino, entre ellas los campeones mundiales Daniel Bertoni, Oscar Ruggeri, Gonzalo Montiel y Ángel Di Maria.

En una de las tribunas se observó una bandera con el mensaje «gracias por todo mi capitán». La esposa y la madre de Messi, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, también fueron recibidas con muestras de afecto por parte de los aficionados.

«Él tiene todo lo que un ser humano necesita. No se le puede pedir nada. La grandeza, los valores, la nobleza», expresó Viviana Presti, de 51 años, quien viajó junto a siete amigos desde Córdoba para despedir al capitán.

Caravana y últimas palabras

Desde tempranas horas, seguidores de Messi se concentraron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino para acompañar la salida del ídolo hacia el estadio.

Antes del partido, Messi recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y expresó la importancia del momento.

«Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo», manifestó el futbolista.

Durante el acto, también bromeó sobre el reconocimiento académico: «Poder decir que soy un doctor honorífico», dijo entre risas.

«Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años», expresó Messi durante su despedida.

#AD10S 🐐 🙌 Lionel Andrés Messi, en casa, con su gente: «Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años». https://t.co/e0RfPB52fm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

El reconocimiento tuvo un significado especial para Messi, quien en diferentes ocasiones ha expresado que lamentaba no haber podido estudiar. Su ciclo con la selección comenzó en 2005, con un accidentado debut ante Hungría.

Los jugadores de Benín también destacaron la importancia del encuentro. El defensor Mohamed Tijani manifestó antes del juego al canal C5N: «No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya».

#AD10S 🐐 𝙔 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙤𝙟𝙤𝙨 𝙩𝙪 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖

𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 https://t.co/zKNVwKT3XJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Nueva era para Argentina

La despedida de Messi también representa el inicio de una nueva etapa para la selección argentina, encabezada por jugadores como Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El adiós se produjo en uno de los momentos de mayor popularidad del capitán, después de años en los que su rendimiento fue cuestionado por parte de aficionados argentinos.

Para Fernández Moores, la persistencia fue una de las claves de la relación entre Messi y sus compatriotas.

«Cuando te dicen que todo es breve, todo es efímero, que las cosas no duran ni cinco minutos, ahí está el ejemplo contracorriente de Messi diciendo que hay que persistir, que no todo son cinco minutos», señaló.

#AD10S 🐐 Sos los brazos al cielo. Sos el abrazo eterno. Sos resiliencia. Sos los momentos más felices. Sos esa pasión que es productiva para el corazón, quizá la más productiva de las pasiones. ¡Gracias! Simplemente gracias, Leo. https://t.co/FGQJKTFoYk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Messi fue dos veces subcampeón del mundo, en 2014 y 2026, y perdió tres finales de Copa América. Después de una de esas derrotas, anunció en 2016 que dejaría la selección argentina.

Sin embargo, regresó al combinado nacional y posteriormente conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar 2022, el primero de Argentina desde el título conseguido por Diego Maradona en México 1986.

Actualmente, Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028. No obstante, tras el fallecimiento de su padre en agosto, reveló que podría retirarse antes de esa fecha.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 https://t.co/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

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