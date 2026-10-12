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Alex Oviedo, vocalista de Prueba de Sonido, permanece en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral
El cantante salvadoreño Alex Oviedo, vocalista y fundador de la agrupación Prueba de Sonido, permanece en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), luego de sufrir un derrame cerebral.
La situación de salud del artista ha generado preocupación y muestras de solidaridad entre músicos nacionales y seguidores, quienes han expresado sus deseos de recuperación a través de las redes sociales.
El cantante Henry Mejía León informó en sus redes sociales que Oviedo se encuentra hospitalizado y que el percance ocurrió la noche del sábado.
Ante esta situación, Mejía León pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del intérprete salvadoreño. «No tengo mayor información. Oremos por su recuperación», escribió en una publicación en Facebook.
Por su parte, el cantante René Alonso también compartió un mensaje en el que manifestó su preocupación por el estado de salud de Oviedo y convocó a otros artistas y al público a sumarse a las muestras de apoyo.
«Suplico sus oraciones por Alex Oviedo, está en estado crítico, sufrió derrame cerebral. Fuerza, Alex, acá estamos unidos como artistas», expresó Alonso, quien además invitó a compartir el mensaje para extender la petición de solidaridad.
Las publicaciones han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde admiradores y colegas del cantante han expresado sus deseos de recuperación ante su delicado estado de salud.
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OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid
El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.
La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.
Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.
La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».
Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.
La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.
OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.
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Karol G defiende su música y responde a las críticas por apropiación cultural
En una entrevista con The New York Times, la colombiana habló de “Tropicoqueta”, de su relación con el mariachi y el vallenato, y del peso de representar a la comunidad latina en Estados Unidos.
Karol G defendió la mezcla de géneros de su sexto álbum, “Tropicoqueta”, y rechazó las críticas por apropiación cultural. Lo dijo en una conversación con Joe Coscarelli y Jon Caramanica para el pódcast Popcast, de The New York Times, en el marco de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.
La cantante sostuvo que su interés por otras tradiciones latinoamericanas es anterior a la fama. Sobre el mariachi, explicó que creció escuchándolo y que tuvo uno en sus 15 años. “Para mí no es apropiación cultural, por ejemplo con el mariachi o la música mexicana, porque crecí escuchándola. Crecí escuchándola, siendo fan, entendiendo la cultura, aprendiéndola, investigándola”, dijo.
Contó que viajó a México para aprender de maestros del género y que tomó clases de canto. También recordó que hace unos 12 años grabó “Así es el amor”, un tema que ya mezclaba mariachi y reguetón. Para el vallenato convocó a un maestro colombiano. En “Alguien que te amaba”, homenaje a Selena Quintanilla, trabajó con Pete Astudillo, coautor y productor ligado a la trayectoria de la artista tejana. Citó a Rocío Dúrcal como ejemplo de quien se acercó a la música ranchera con respeto.
La gira, que promueve “Tropicoqueta” y “No me arrepiento de sentir tanto”, arrancó el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla más de 60 fechas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa hasta mediados de 2027.
En la misma entrevista habló de política. Afirmó que el arte y la política no se pueden separar del todo y que “la gente sabe lo que representamos los latinos”. Sobre su presentación como cabeza de cartel en Coachella 2025, dijo que sintió el peso de representar a la comunidad en un momento difícil para los inmigrantes en Estados Unidos, y que quiso que el mensaje fuera más allá del escenario. También mencionó a la Fundación Con Cora, con la que apoya a mujeres inmigrantes con ayuda legal.
Sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), expresó: “Todos estamos en plan ‘que se joda ICE’. Todos pensamos así”. Añadió que, en su caso, no bastaba con decirlo: quería hacer algo “lo suficientemente bueno y grande” para ese escenario.
En la charla también elogió el español de Drake en “Ahí” y contó que lo animó a cantar el verso en ese idioma. Comparó además su experiencia con la de Bad Bunny en el Super Bowl, donde estuvo presente en la casita del espectáculo.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Messi tras su último partido con Argentina
Cristiano Ronaldo comentó por segunda vez una publicación de Lionel Messi, luego de que el argentino disputara este martes su último partido con la selección de Argentina.
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, expresó el portugués.
Las palabras de Cristiano Ronaldo generaron más de un millón de “me gusta” en Instagram.
Este miércoles, Messi realizó una nueva publicación en la que compartió cómo vivió por última vez la experiencia de vestir la camiseta de Argentina.