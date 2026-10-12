Nubes petateadas llaman la atención en El Salvador y despiertan comentarios sobre posibles sismos

Un percance vial se registró esta tarde en el sector de Andrómeda, sobre la carretera que conduce de San Rafael Cedros hacia Ilobasco, El Salvador. Según la información disponible, uno de los automóviles involucrados cayó a un barranco ubicado al costado de la vía, mientras que el otro terminó impactando contra una champa situada en el mismo sector.

Las imágenes difundidas muestran un vehículo plateado volcado en una zona de vegetación y terreno irregular, con daños visibles en la carrocería. También se observó un pickup de color verde estacionado en la carretera, con personas reunidas en el lugar. Las autoridades locales y los servicios de emergencia llegaron al sitio para atender la situación. Cruz Verde acudió al llamado y prestó atención a la emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el accidente, así como si existen personas lesionadas. Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.

Este tipo de percances en la carretera San Rafael Cedros–Ilobasco suelen generar interrupciones temporales en el tránsito. Se recomienda a los conductores circular con precaución en el sector de Andrómeda mientras se completa la atención del incidente y se esclarecen los detalles.

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