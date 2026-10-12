Sucesos
Nubes petateadas llaman la atención en El Salvador y despiertan comentarios sobre posibles sismos
Una peculiar formación de nubes sorprendió a los salvadoreños durante la mañana de este lunes y generó diversas reacciones en redes sociales, donde varios ciudadanos compartieron fotografías del fenómeno.
Su apariencia llevó a algunos a recordar la creencia popular de que este tipo de nubes podría anunciar un sismo. Sin embargo, no existe evidencia científica que permita predecir terremotos a partir de las formaciones nubosas.
Desde el punto de vista científico, las nubes pueden clasificarse en distintos tipos, como los altocúmulos y los cirrocúmulos, según sus características y la altura a la que se forman. No obstante, su apariencia no constituye un indicador confiable de actividad sísmica.
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OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid
El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.
La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.
Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.
La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».
Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.
La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.
OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.
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Alex Oviedo, vocalista de Prueba de Sonido, permanece en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral
El cantante salvadoreño Alex Oviedo, vocalista y fundador de la agrupación Prueba de Sonido, permanece en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), luego de sufrir un derrame cerebral.
La situación de salud del artista ha generado preocupación y muestras de solidaridad entre músicos nacionales y seguidores, quienes han expresado sus deseos de recuperación a través de las redes sociales.
El cantante Henry Mejía León informó en sus redes sociales que Oviedo se encuentra hospitalizado y que el percance ocurrió la noche del sábado.
Ante esta situación, Mejía León pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del intérprete salvadoreño. «No tengo mayor información. Oremos por su recuperación», escribió en una publicación en Facebook.
Por su parte, el cantante René Alonso también compartió un mensaje en el que manifestó su preocupación por el estado de salud de Oviedo y convocó a otros artistas y al público a sumarse a las muestras de apoyo.
«Suplico sus oraciones por Alex Oviedo, está en estado crítico, sufrió derrame cerebral. Fuerza, Alex, acá estamos unidos como artistas», expresó Alonso, quien además invitó a compartir el mensaje para extender la petición de solidaridad.
Las publicaciones han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde admiradores y colegas del cantante han expresado sus deseos de recuperación ante su delicado estado de salud.