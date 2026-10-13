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¡Luto en Hollywood! Muere a los 34 años RJ Mitte, el recordado hijo de Walter White en «Breaking Bad»
El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la inesperada muerte del actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la exitosa serie «Breaking Bad». El artista falleció este lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes expresaron su tristeza por la pérdida del intérprete que conquistó al público con su actuación en una de las producciones televisivas más exitosas de todos los tiempos.
La muerte del actor ha generado conmoción entre los seguidores de «Breaking Bad», serie en la que compartió escenas con Bryan Cranston y Anna Gunn. Mitte interpretó durante cinco temporadas al hijo adolescente de Walter White, un personaje que se convirtió en una pieza fundamental de la historia. Su actuación destacó por la autenticidad con la que representó a un joven con parálisis cerebral, condición con la que el propio actor vivía desde su infancia. La producción, emitida entre 2008 y 2013, lo catapultó a la fama internacional.
Hasta el momento, sus representantes no han informado oficialmente la causa de su fallecimiento, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. La noticia resulta especialmente impactante porque Mitte se mantenía activo profesionalmente y recientemente había participado en actividades promocionales de su película «Talking to Strangers». Además de su trayectoria en «Breaking Bad», apareció en otras producciones como «Switched at Birth» y «The Guardians of Justice», consolidando una carrera que combinó la actuación con su compromiso social.
Más allá de Hollywood, RJ Mitte será recordado por su incansable defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El actor colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de impulsar iniciativas de inclusión mediante su propia fundación. Sus representantes destacaron su esfuerzo por derribar estereotipos y promover mayores oportunidades dentro de la industria cinematográfica. Su fallecimiento deja un importante legado artístico y humano, mientras miles de admiradores alrededor del mundo lamentan la partida de uno de los rostros más queridos de «Breaking Bad».
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Megan Fox sorprende a sus fans con su apariencia y genera debate en redes sociales
La actriz Megan Fox ha sorprendido a sus seguidores por los cambios en su apariencia, al punto de que algunos usuarios de redes sociales admitieron que inicialmente no la reconocieron.
La discusión comenzó tras una reciente entrevista con la estrella de 40 años, luego de la cual varios internautas comentaron sobre su aspecto y compararon imágenes recientes con fotografías de años anteriores.
Las opiniones están divididas. Algunos usuarios especulan que la actriz podría haberse excedido con las cirugías plásticas y los procedimientos cosméticos, mientras que otros consideran que los cambios en su apariencia podrían estar relacionados con el paso de los años.
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FOTOS | Gracie Bon genera polémica por posar entre escombros tras terremoto en Panamá
La modelo e influencer panameña Gracie Bon ha generado indignación y críticas en redes sociales luego de publicar fotografías en zonas afectadas por el potente terremoto del pasado viernes, que sacudió varias regiones de Panamá.
En las imágenes, Bon aparece posando entre los escombros en áreas afectadas por el fuerte sismo, mientras se reportaban daños materiales. La publicación provocó cuestionamientos de varios usuarios, quienes criticaron la decisión de realizar fotografías en medio de la emergencia.
Ante los señalamientos, la modelo defendió su presencia en las zonas afectadas y aseguró que su intención era visibilizar la situación y apoyar a las personas damnificadas.
Las publicaciones de Gracie Bon han generado un debate en redes sociales sobre la manera de mostrar una emergencia y el uso de imágenes tomadas en lugares afectados por desastres naturales.
GRACIE BON GENERA CRÍTICAS POR POSAR ENTRE ESCOMBROS EN ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO EN PANAMÁ La modelo e influencer panameña Gracie Bon recibió cuestionamientos en redes sociales tras publicar fotografías en zonas afectadas por el terremoto del pasado viernes en Panamá. En las imágenes, aparece posando entre los escombros, lo que provocó críticas de usuarios. Ante los señalamientos, Bon defendió su presencia y aseguró que buscaba visibilizar la situación y apoyar a las personas damnificadas. Y usted, ¿qué opina? #CronioSV #GracieBon #Panamá #Terremoto #Internacionales
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 12, 2026
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OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid
El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.
La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.
Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.
La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».
Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.
La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.
OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.