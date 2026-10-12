Redes
¡Ganó $8 millones con canciones que nadie escuchaba! Hombre utilizó inteligencia artificial y bots para cometer millonario fraude
Lo que parecía un exitoso negocio musical terminó convirtiéndose en uno de los fraudes más sorprendentes de la era digital. Michael Smith, un estadounidense de 54 años, fue condenado a 18 meses de prisión tras descubrirse que utilizó inteligencia artificial para producir cientos de miles de canciones y una red de cuentas automatizadas para reproducirlas miles de millones de veces. Con este sistema logró obtener fraudulentamente más de 8 millones de dólares en regalías musicales, engañando a plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.
El engaño funcionó durante años sin que existieran oyentes reales detrás de las reproducciones. Según las investigaciones federales, Smith operó entre 2017 y 2024 con hasta 10,000 cuentas automatizadas, conocidas como bots, que reproducían constantemente las canciones de su catálogo. Para evitar que las plataformas detectaran la actividad sospechosa, distribuyó las reproducciones entre una enorme cantidad de temas generados con inteligencia artificial. La magnitud del fraude fue impresionante: solo en abril de 2023, sus cuentas registraron 80.9 millones de reproducciones en planes familiares de YouTube Music, superando ampliamente los 9.3 millones registrados por todo el catálogo de Taylor Swift bajo esa misma modalidad.
La justicia estadounidense puso fin al millonario negocio ilegal el pasado 6 de octubre, cuando un tribunal federal de Nueva York sentenció a Smith a un año y medio de cárcel, además de dos años de libertad supervisada y el decomiso de aproximadamente 8.09 millones de dólares. El acusado se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Las autoridades señalaron que el esquema perjudicó a artistas legítimos al desviar ingresos por reproducciones musicales y destacaron que se trata del primer proceso penal federal de este tipo en Estados Unidos. El caso abre un nuevo debate sobre los riesgos del uso fraudulento de la inteligencia artificial en una industria donde millones de artistas dependen de las reproducciones digitales para generar ingresos.
Sucesos
Un gesto de amor que conmovió en redes sociales: una pareja de abuelitos fue captada dándose comida uno al otro
Una pareja de adultos mayores protagonizó un momento que ha llamado la atención en redes sociales, donde usuarios destacan los gestos de cariño que ambos mantienen a pesar del paso de los años.
A través de redes sociales circulan imágenes de los abuelitos mientras se daban comida uno al otro en un popular restaurante del país.
La escena ha sido compartida como un ejemplo de cómo pequeños gestos de afecto pueden mantenerse con el paso del tiempo, tanto en los buenos como en los malos momentos.
Internautas que han visto las imágenes han felicitado a la pareja y expresado sus deseos de que Dios les continúe regalando muchos años más de vida, para que puedan seguir disfrutando junto a sus seres queridos.
Virales
Dos vendedoras se van a los golpes por el amor de un trailero en plena vía pública
Dos mujeres, aparentemente dedicadas a la venta de rosquillas, protagonizaron una pelea en plena vía pública en Danlí, El Paraíso, Honduras.
El enfrentamiento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en plataformas digitales, donde decenas de usuarios reaccionaron a las imágenes y compartieron diferentes versiones sobre lo ocurrido.
En el video se observa a las dos mujeres intercambiando golpes, mientras varias personas permanecen cerca de la escena.
Durante el altercado, parte de las rosquillas y otros productos que aparentemente comercializaban terminaron esparcidos sobre la calle, mientras las protagonistas continuaban enfrentándose.
De acuerdo con reportes, el incidente habría ocurrido por el supuesto amor de un trailero.
#NOTICIAS247HN VIDEO | 🥊🍩 ¡Las rosquillas quedaron olvidadas! Dos mujeres protagonizaron una intensa pelea en Danlí, El Paraíso. En redes aseguran que habría sido por un trailero . Entre golpes, gritos para que las separaran y dos policías cerca, el momento quedó registrado en… pic.twitter.com/ASTCDX2M88
— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) September 25, 2026
Virales
VIDEO | Así entrenan al robot humanoide chino que derribó a un humano en pelea en jaula
Medios chinos difundieron imágenes que muestran cómo la empresa EngineAI entrena a su robot humanoide T800 para ejecutar movimientos precisos, desde patadas y golpes potentes hasta mantener el equilibrio bajo impacto.
El robot, de 1,83 metros, se enfrentó este lunes a un hombre en lo que los organizadores presentaron como la primera pelea en jaula entre humano y robot en Estados Unidos.
This is how EngineAI trains its T800 humanoid robot to execute such precise movements, from powerful kicks and strikes to maintaining balance under impact. https://t.co/eVzwjKUOox pic.twitter.com/FQXXnr9kop
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 22, 2026