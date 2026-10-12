¡Ganó $8 millones con canciones que nadie escuchaba! Hombre utilizó inteligencia artificial y bots para cometer millonario fraude

Lo que parecía un exitoso negocio musical terminó convirtiéndose en uno de los fraudes más sorprendentes de la era digital. Michael Smith, un estadounidense de 54 años, fue condenado a 18 meses de prisión tras descubrirse que utilizó inteligencia artificial para producir cientos de miles de canciones y una red de cuentas automatizadas para reproducirlas miles de millones de veces. Con este sistema logró obtener fraudulentamente más de 8 millones de dólares en regalías musicales, engañando a plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

El engaño funcionó durante años sin que existieran oyentes reales detrás de las reproducciones. Según las investigaciones federales, Smith operó entre 2017 y 2024 con hasta 10,000 cuentas automatizadas, conocidas como bots, que reproducían constantemente las canciones de su catálogo. Para evitar que las plataformas detectaran la actividad sospechosa, distribuyó las reproducciones entre una enorme cantidad de temas generados con inteligencia artificial. La magnitud del fraude fue impresionante: solo en abril de 2023, sus cuentas registraron 80.9 millones de reproducciones en planes familiares de YouTube Music, superando ampliamente los 9.3 millones registrados por todo el catálogo de Taylor Swift bajo esa misma modalidad.

La justicia estadounidense puso fin al millonario negocio ilegal el pasado 6 de octubre, cuando un tribunal federal de Nueva York sentenció a Smith a un año y medio de cárcel, además de dos años de libertad supervisada y el decomiso de aproximadamente 8.09 millones de dólares. El acusado se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Las autoridades señalaron que el esquema perjudicó a artistas legítimos al desviar ingresos por reproducciones musicales y destacaron que se trata del primer proceso penal federal de este tipo en Estados Unidos. El caso abre un nuevo debate sobre los riesgos del uso fraudulento de la inteligencia artificial en una industria donde millones de artistas dependen de las reproducciones digitales para generar ingresos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...