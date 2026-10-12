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Acompañante de motociclista falleció tras percance vial en Mejicanos
Un motociclista resultó lesionado tras colisionar con un vehículo sobre la calle al Volcán, en Mejicanos, San Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada, Cruz Verde Mejicanos y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) estabilizaron al motociclista y lo trasladaron a un centro asistencial.
Al verificar el estado de su acompañante, los equipos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales se mantendrán sin variaciones durante la quincena comprendida entre el 13 y el 26 de octubre de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel conservarán sus precios actuales durante las próximas dos semanas en las zonas central, occidental y oriental del país.
La gasolina superior tendrá un precio de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $5.14.
Por su parte, la gasolina regular se comercializará a $4.80 por galón en la zona central y a $4.81 en las zonas occidental y oriental.
En cuanto al diésel, su precio de referencia será de $4.86 por galón en las tres zonas del territorio nacional.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre generada por diversos factores internacionales que afectan al sector petrolero.
Entre estos se encuentran el ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, los cierres de plataformas petroleras y refinerías en Estados Unidos debido al huracán Isaías, así como la reducción de las reservas de petróleo y diésel en ese país, según información proporcionada por la institución.
Jetset
OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid
El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.
La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.
Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.
La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».
Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.
La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.
OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.
Jetset
Alex Oviedo, vocalista de Prueba de Sonido, permanece en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral
El cantante salvadoreño Alex Oviedo, vocalista y fundador de la agrupación Prueba de Sonido, permanece en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), luego de sufrir un derrame cerebral.
La situación de salud del artista ha generado preocupación y muestras de solidaridad entre músicos nacionales y seguidores, quienes han expresado sus deseos de recuperación a través de las redes sociales.
El cantante Henry Mejía León informó en sus redes sociales que Oviedo se encuentra hospitalizado y que el percance ocurrió la noche del sábado.
Ante esta situación, Mejía León pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del intérprete salvadoreño. «No tengo mayor información. Oremos por su recuperación», escribió en una publicación en Facebook.
Por su parte, el cantante René Alonso también compartió un mensaje en el que manifestó su preocupación por el estado de salud de Oviedo y convocó a otros artistas y al público a sumarse a las muestras de apoyo.
«Suplico sus oraciones por Alex Oviedo, está en estado crítico, sufrió derrame cerebral. Fuerza, Alex, acá estamos unidos como artistas», expresó Alonso, quien además invitó a compartir el mensaje para extender la petición de solidaridad.
Las publicaciones han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde admiradores y colegas del cantante han expresado sus deseos de recuperación ante su delicado estado de salud.