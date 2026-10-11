Internacionales
¡Irán estalla contra Trump! Lo acusa de sembrar miedo tras polémicas declaraciones sobre Los Ángeles y San Diego
Una nueva controversia diplomática enfrenta a Irán y Estados Unidos, luego de que el Gobierno iraní acusara al presidente Donald Trump de utilizar el miedo como estrategia política. La reacción surgió después de que el mandatario estadounidense mencionara la posibilidad de que Irán destruyera ciudades como Los Ángeles y San Diego durante un mitin celebrado el pasado lunes en Nebraska. Las declaraciones provocaron fuertes críticas de dirigentes políticos estadounidenses y una respuesta desde Teherán, que cuestionó el mensaje del presidente en medio de las tensiones militares entre ambos países.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, calificó las palabras de Trump como un ejemplo de la llamada política del miedo. A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que Washington estaría utilizando amenazas hipotéticas para generar temor entre la población y desviar la atención de las consecuencias internacionales del conflicto. La polémica se intensificó por una frase del mandatario en la que mencionó la destrucción de ambas ciudades y habló de un precio pequeño que pagar, palabras que generaron rechazo entre políticos demócratas y republicanos de California.
Ante las críticas, Trump aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó que estuviera justificando un ataque contra territorio estadounidense. El presidente explicó que se refería al aumento temporal del precio de la gasolina como un sacrificio económico para impedir que Irán obtenga armas nucleares. La Casa Blanca también defendió esa interpretación y afirmó que el objetivo de su administración es proteger a las ciudades estadounidenses. Mientras tanto, las diferencias entre Washington y Teherán mantienen la tensión internacional, con negociaciones indirectas sobre el conflicto y nuevas disputas alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.
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Preocupación en el Vaticano: papa León XIV anuncia que será operado de un pulmón
El papa León XIV sorprendió este domingo 11 de octubre al anunciar públicamente que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La noticia fue comunicada por el propio pontífice, de 71 años, al finalizar el rezo del Ángelus ante cientos de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica explicó que la anomalía fue descubierta recientemente durante una serie de controles médicos. Según detalló, el nódulo fue identificado en una etapa muy temprana y se encuentra bien localizado, por lo que los especialistas recomendaron retirarlo mediante una operación. León XIV aseguró que decidió seguir las indicaciones de sus médicos y confirmó que el procedimiento ya está programado para los próximos días.
La intervención se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia y que ha atendido a otros pontífices. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el papa permanecería hospitalizado aproximadamente siete días después de la operación.
Pese a la preocupación generada por el anuncio, el Vaticano no ha confirmado que el nódulo sea canceroso ni ha revelado un diagnóstico definitivo sobre su naturaleza. Los especialistas señalan que estas lesiones pueden ser benignas o malignas, por lo que será necesario esperar los resultados de las evaluaciones médicas. El pontífice agradeció las muestras de cariño y pidió a los creyentes que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.
La noticia llega a pocas semanas de una gira pastoral que León XIV tiene prevista por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado la cancelación del viaje, aunque su participación en las próximas actividades dependerá de la evolución de su recuperación. Mientras tanto, millones de católicos permanecen atentos a los próximos comunicados oficiales sobre su estado de salud.
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Salvadoreña de 27 años es asesinada frente a sus tres hijos en México; buscan a su expareja por el crimen
La muerte de una joven salvadoreña ha causado conmoción en México y El Salvador. Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años, fue asesinada con un arma blanca dentro de su vivienda en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, mientras sus tres hijos menores de edad se encontraban en el inmueble. El crimen ocurrió la noche del viernes 2 de octubre de 2026, en una casa ubicada sobre la calle Arco, en la colonia Hacienda Montecarlo, donde la víctima residía desde hacía aproximadamente diez días.
De acuerdo con las investigaciones preliminares y testimonios de vecinos, durante la tarde del día del crimen se habría producido una fuerte discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental. Horas después, alrededor de las 9:00 de la noche, los residentes escucharon el llanto de los menores y alertaron a las autoridades. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al domicilio, encontraron a la joven sin signos vitales y con heridas provocadas por un objeto punzocortante. Las primeras investigaciones señalan a su expareja como el principal sospechoso del homicidio.
Los tres hijos de la salvadoreña quedaron bajo protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución mexicana encargada de brindar asistencia a menores en situación de vulnerabilidad. Los reportes periodísticos presentan diferencias sobre las edades exactas de los niños, pero coinciden en que los tres estaban en la vivienda cuando ocurrió el ataque. La situación ha generado preocupación por su bienestar y por las medidas de protección que necesitarán después de la muerte de su madre.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó un avance importante en la investigación: el sospechoso ya fue identificado y se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Alejandro Carlín, vicefiscal de Control y Desarrollo en Procuración de Justicia, informó que el hombre señalado como probable responsable también es de nacionalidad salvadoreña. El caso es investigado como un posible feminicidio y, hasta los últimos reportes consultados, no se había confirmado públicamente la captura del sospechoso. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La tragedia también ha movilizado a personas cercanas a la víctima, quienes difundieron llamados para localizar a sus familiares en El Salvador y facilitar los trámites relacionados con su fallecimiento. El asesinato de Karla Beatriz deja a tres menores sin su madre y vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres, especialmente en casos donde existen antecedentes de conflictos o presuntas agresiones dentro de una relación. Mientras continúa la investigación, familiares y allegados esperan que el responsable sea localizado y llevado ante la justicia.
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Tragedia en Nicaragua: tres jóvenes de Francia, Suiza y Nicaragua mueren arrastradas por un río en Chinandega
Tres jóvenes de 19, 20 y 24 años perdieron la vida durante la madrugada del viernes 9 de octubre, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera arrastrada por la fuerte corriente del río Nahualapa, en la comunidad El Manzano número 2, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, Nicaragua. El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, cuando el conductor intentó atravesar el afluente en medio de las lluvias que habían incrementado considerablemente el caudal.
Las víctimas fueron identificadas como Emma Marie Laurent, de 24 años, de nacionalidad francesa; Noë Lina Luscher, de 20 años, originaria de Suiza; y Karen Nahomi López Montano, de 19 años, nicaragüense. Según los reportes preliminares, las tres viajaban en una camioneta Toyota Hilux conducida por un ciudadano mexicano, quien logró sobrevivir. La fuerza del agua arrastró y volcó el vehículo, mientras las jóvenes quedaron atrapadas y no consiguieron ponerse a salvo. Habitantes de la comunidad participaron posteriormente en la recuperación de los cuerpos.
La tragedia ha causado consternación en Chinandega y vuelve a evidenciar el peligro de intentar cruzar ríos crecidos durante la temporada lluviosa. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras los organismos de emergencia reiteran la importancia de evitar atravesar quebradas, ríos o pasos inundados, incluso cuando aparentemente el nivel del agua permite la circulación. Las corrientes pueden aumentar repentinamente y arrastrar vehículos en cuestión de segundos.