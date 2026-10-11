Salvadoreña de 27 años es asesinada frente a sus tres hijos en México; buscan a su expareja por el crimen

Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital panameña, conocida por sus rascacielos. Aunque los reportes iniciales de la AFP indicaban que no se habían confirmado víctimas ni daños, posteriormente la cadena de noticias Telesur difundió imágenes en las que se observaban afectaciones en infraestructura.

El USGS informó inicialmente que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 8, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6. Además, ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la zona centro-sur del país. Tras el sismo, cientos de personas salieron de los edificios en Ciudad de Panamá, según constató la agencia AFP.

De acuerdo con la cuenta Mundo en Conflicto, en la red social X, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para nueve países de América Latina: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

TERREMOTO DE MAGNITUD PRELIMINAR 7,7 SACUDE PANAMÁ Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 7,7 que sacudió Panamá. Video: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/KLT86mrbDq — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

Así se observó la Terminal de Albrook durante el fuerte terremoto que sacudió Panamá. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/fYa743eaD7 — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

Estas son algunas imágenes de distintos puntos de Panamá durante el fuerte terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/3e8NMF5FYz — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

ASÍ SE LLEVARON A CABO LAS EVACUACIONES EN VARIOS EDIFICIOS DE PANAMÁ En la ciudad de San José, Panamá, se ordenaron evacuaciones ordenadas en numerosos edificios tras el fuerte terremoto de 7.7. Hasta el momento, no se reportan daños en la ciudad. El Comité de Emergencias mantiene comunicación, mientras los equipos de seguridad, socorro y rescate permanecen en estado de alerta. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

Minutos después, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que se esperaba un nivel de impacto moderado en la franja costera nacional, con posibles inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, así como un incremento en las corrientes marinas.

La institución también advirtió sobre una variación de entre 0.3 y 1.0 metros en la altura del nivel del mar. Según el MARN, la hora mínima de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña estaba prevista para las 14:37 de este viernes 9 de octubre de 2026.

#ATENCIÓN🚨 AMENAZA DE TSUNAMI PARA EL SALVADOR Tras un sismo de magnitud preliminar 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informa de un impacto en la franja costera de El Salvador. 🌊 La hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p. m. de este viernes. ⚠️ Mantente atento a las actualizaciones oficiales. 🇸🇻 #CronioSV #ElSalvador #AlertaDeTsunami #Sismo #Prevención — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

Por su parte, Telesur transmitió en vivo desde Panamá para informar sobre las consecuencias del sismo y mostrar imágenes de los daños observados en infraestructura.

Durante la cobertura, la periodista Rekha Chandiramani explicó que los movimientos telúricos de esta magnitud son inusuales en el país. Según relató, en eventos anteriores las personas permanecían tranquilas en sus hogares; sin embargo, el sismo de este viernes provocó que salieran de plazas comerciales, supermercados y viviendas.

Chandiramani también señaló que el movimiento ocurrió durante el horario de salida de los niños de las escuelas del turno matutino y mientras algunos empleados se disponían a almorzar.

«En este momento hay confusión entre las personas, en mis 44 años de vida jamás había sentido un sismo de esta magnitud», expresó la periodista durante la transmisión.

#TerremotoPanamá | Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia https://t.co/22vNsqaZlf — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

SISMO DE MAGNITUD 7.7 DEJA DAÑOS EN EL SECTOR DE MARBELLA, PANAMÁ El sector de Marbella, en Panamá, registra daños y afectaciones tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde de este viernes 9 de octubre. #CronioSV #Panamá #Sismo #Marbella #Terremoto https://t.co/Jp0xBWDcAi — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

Videos muestran daños en estructuras de la ciudad de Penonomé, Panamá, luego del terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Penonomé https://t.co/XMISlNdSFF — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

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