Internacionales
Salvadoreña de 27 años es asesinada frente a sus tres hijos en México; buscan a su expareja por el crimen
La muerte de una joven salvadoreña ha causado conmoción en México y El Salvador. Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años, fue asesinada con un arma blanca dentro de su vivienda en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, mientras sus tres hijos menores de edad se encontraban en el inmueble. El crimen ocurrió la noche del viernes 2 de octubre de 2026, en una casa ubicada sobre la calle Arco, en la colonia Hacienda Montecarlo, donde la víctima residía desde hacía aproximadamente diez días.
De acuerdo con las investigaciones preliminares y testimonios de vecinos, durante la tarde del día del crimen se habría producido una fuerte discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental. Horas después, alrededor de las 9:00 de la noche, los residentes escucharon el llanto de los menores y alertaron a las autoridades. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al domicilio, encontraron a la joven sin signos vitales y con heridas provocadas por un objeto punzocortante. Las primeras investigaciones señalan a su expareja como el principal sospechoso del homicidio.
Los tres hijos de la salvadoreña quedaron bajo protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución mexicana encargada de brindar asistencia a menores en situación de vulnerabilidad. Los reportes periodísticos presentan diferencias sobre las edades exactas de los niños, pero coinciden en que los tres estaban en la vivienda cuando ocurrió el ataque. La situación ha generado preocupación por su bienestar y por las medidas de protección que necesitarán después de la muerte de su madre.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó un avance importante en la investigación: el sospechoso ya fue identificado y se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Alejandro Carlín, vicefiscal de Control y Desarrollo en Procuración de Justicia, informó que el hombre señalado como probable responsable también es de nacionalidad salvadoreña. El caso es investigado como un posible feminicidio y, hasta los últimos reportes consultados, no se había confirmado públicamente la captura del sospechoso. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La tragedia también ha movilizado a personas cercanas a la víctima, quienes difundieron llamados para localizar a sus familiares en El Salvador y facilitar los trámites relacionados con su fallecimiento. El asesinato de Karla Beatriz deja a tres menores sin su madre y vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres, especialmente en casos donde existen antecedentes de conflictos o presuntas agresiones dentro de una relación. Mientras continúa la investigación, familiares y allegados esperan que el responsable sea localizado y llevado ante la justicia.
Internacionales
Tragedia en Nicaragua: tres jóvenes de Francia, Suiza y Nicaragua mueren arrastradas por un río en Chinandega
Tres jóvenes de 19, 20 y 24 años perdieron la vida durante la madrugada del viernes 9 de octubre, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera arrastrada por la fuerte corriente del río Nahualapa, en la comunidad El Manzano número 2, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, Nicaragua. El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, cuando el conductor intentó atravesar el afluente en medio de las lluvias que habían incrementado considerablemente el caudal.
Las víctimas fueron identificadas como Emma Marie Laurent, de 24 años, de nacionalidad francesa; Noë Lina Luscher, de 20 años, originaria de Suiza; y Karen Nahomi López Montano, de 19 años, nicaragüense. Según los reportes preliminares, las tres viajaban en una camioneta Toyota Hilux conducida por un ciudadano mexicano, quien logró sobrevivir. La fuerza del agua arrastró y volcó el vehículo, mientras las jóvenes quedaron atrapadas y no consiguieron ponerse a salvo. Habitantes de la comunidad participaron posteriormente en la recuperación de los cuerpos.
La tragedia ha causado consternación en Chinandega y vuelve a evidenciar el peligro de intentar cruzar ríos crecidos durante la temporada lluviosa. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras los organismos de emergencia reiteran la importancia de evitar atravesar quebradas, ríos o pasos inundados, incluso cuando aparentemente el nivel del agua permite la circulación. Las corrientes pueden aumentar repentinamente y arrastrar vehículos en cuestión de segundos.
Internacionales
Huracán Isaías deja dos muertos y más de 800,000 afectados por cortes eléctricos tras impactar Florida
El huracán Isaías, que alcanzó la categoría 3 con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, impactó la costa del golfo de Estados Unidos durante la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026. El fenómeno tocó tierra cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un huracán de categoría 2, antes de debilitarse mientras avanzaba hacia Alabama. Las autoridades mantienen las alertas ante el riesgo de inundaciones, fuertes vientos y posibles tornados.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, Isaías se convirtió en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico, después de varios meses de actividad ciclónica inusualmente baja. Su rápida intensificación sobre las aguas cálidas del golfo de México provocó la emisión de avisos de huracán y marejada ciclónica en sectores de Florida, Alabama y Misisipi, donde miles de residentes recibieron órdenes de evacuación preventiva.
El paso del ciclón ha dejado al menos dos personas fallecidas, una en Florida y otra en Alabama, debido a la caída de árboles sobre viviendas. Además, alrededor de 800,000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en Florida, Alabama y Georgia, mientras las autoridades comenzaron las labores de evaluación de daños, limpieza de carreteras y restablecimiento de los servicios básicos.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que, pese al debilitamiento del sistema, sus efectos continúan representando una amenaza para varias comunidades del sureste estadounidense. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas y crecidas de ríos, mientras que las bandas de tormenta mantienen el riesgo de tornados en sectores de Alabama, Georgia y las Carolinas. Los equipos de emergencia permanecen desplegados para atender las zonas afectadas y facilitar la recuperación de la infraestructura.
En cuanto a El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que Isaías no ejerce influencia directa sobre las condiciones meteorológicas del territorio nacional, debido a su ubicación y trayectoria. Las lluvias previstas en el país responden principalmente a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y otros sistemas atmosféricos regionales. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en áreas inundadas y seguir las indicaciones oficiales de seguridad.
Internacionales
VIDEOS | Terremoto de 7.6 sacude Panamá
Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital panameña, conocida por sus rascacielos. Aunque los reportes iniciales de la AFP indicaban que no se habían confirmado víctimas ni daños, posteriormente la cadena de noticias Telesur difundió imágenes en las que se observaban afectaciones en infraestructura.
El USGS informó inicialmente que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 8, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6. Además, ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la zona centro-sur del país. Tras el sismo, cientos de personas salieron de los edificios en Ciudad de Panamá, según constató la agencia AFP.
De acuerdo con la cuenta Mundo en Conflicto, en la red social X, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para nueve países de América Latina: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
TERREMOTO DE MAGNITUD PRELIMINAR 7,7 SACUDE PANAMÁ Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 7,7 que sacudió Panamá. Video: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/KLT86mrbDq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Así se observó la Terminal de Albrook durante el fuerte terremoto que sacudió Panamá. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/fYa743eaD7
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Estas son algunas imágenes de distintos puntos de Panamá durante el fuerte terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/3e8NMF5FYz
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
ASÍ SE LLEVARON A CABO LAS EVACUACIONES EN VARIOS EDIFICIOS DE PANAMÁ En la ciudad de San José, Panamá, se ordenaron evacuaciones ordenadas en numerosos edificios tras el fuerte terremoto de 7.7. Hasta el momento, no se reportan daños en la ciudad. El Comité de Emergencias mantiene comunicación, mientras los equipos de seguridad, socorro y rescate permanecen en estado de alerta. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Minutos después, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que se esperaba un nivel de impacto moderado en la franja costera nacional, con posibles inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, así como un incremento en las corrientes marinas.
La institución también advirtió sobre una variación de entre 0.3 y 1.0 metros en la altura del nivel del mar. Según el MARN, la hora mínima de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña estaba prevista para las 14:37 de este viernes 9 de octubre de 2026.
#ATENCIÓN🚨 AMENAZA DE TSUNAMI PARA EL SALVADOR Tras un sismo de magnitud preliminar 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informa de un impacto en la franja costera de El Salvador. 🌊 La hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p. m. de este viernes. ⚠️ Mantente atento a las actualizaciones oficiales. 🇸🇻 #CronioSV #ElSalvador #AlertaDeTsunami #Sismo #Prevención
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Por su parte, Telesur transmitió en vivo desde Panamá para informar sobre las consecuencias del sismo y mostrar imágenes de los daños observados en infraestructura.
Durante la cobertura, la periodista Rekha Chandiramani explicó que los movimientos telúricos de esta magnitud son inusuales en el país. Según relató, en eventos anteriores las personas permanecían tranquilas en sus hogares; sin embargo, el sismo de este viernes provocó que salieran de plazas comerciales, supermercados y viviendas.
Chandiramani también señaló que el movimiento ocurrió durante el horario de salida de los niños de las escuelas del turno matutino y mientras algunos empleados se disponían a almorzar.
«En este momento hay confusión entre las personas, en mis 44 años de vida jamás había sentido un sismo de esta magnitud», expresó la periodista durante la transmisión.
#TerremotoPanamá | Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia https://t.co/22vNsqaZlf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
SISMO DE MAGNITUD 7.7 DEJA DAÑOS EN EL SECTOR DE MARBELLA, PANAMÁ El sector de Marbella, en Panamá, registra daños y afectaciones tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde de este viernes 9 de octubre. #CronioSV #Panamá #Sismo #Marbella #Terremoto https://t.co/Jp0xBWDcAi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Videos muestran daños en estructuras de la ciudad de Penonomé, Panamá, luego del terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Penonomé https://t.co/XMISlNdSFF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026