Internacionales
Tragedia en Nicaragua: tres jóvenes de Francia, Suiza y Nicaragua mueren arrastradas por un río en Chinandega
Tres jóvenes de 19, 20 y 24 años perdieron la vida durante la madrugada del viernes 9 de octubre, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera arrastrada por la fuerte corriente del río Nahualapa, en la comunidad El Manzano número 2, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, Nicaragua. El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, cuando el conductor intentó atravesar el afluente en medio de las lluvias que habían incrementado considerablemente el caudal.
Las víctimas fueron identificadas como Emma Marie Laurent, de 24 años, de nacionalidad francesa; Noë Lina Luscher, de 20 años, originaria de Suiza; y Karen Nahomi López Montano, de 19 años, nicaragüense. Según los reportes preliminares, las tres viajaban en una camioneta Toyota Hilux conducida por un ciudadano mexicano, quien logró sobrevivir. La fuerza del agua arrastró y volcó el vehículo, mientras las jóvenes quedaron atrapadas y no consiguieron ponerse a salvo. Habitantes de la comunidad participaron posteriormente en la recuperación de los cuerpos.
La tragedia ha causado consternación en Chinandega y vuelve a evidenciar el peligro de intentar cruzar ríos crecidos durante la temporada lluviosa. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras los organismos de emergencia reiteran la importancia de evitar atravesar quebradas, ríos o pasos inundados, incluso cuando aparentemente el nivel del agua permite la circulación. Las corrientes pueden aumentar repentinamente y arrastrar vehículos en cuestión de segundos.
Internacionales
Huracán Isaías deja dos muertos y más de 800,000 afectados por cortes eléctricos tras impactar Florida
El huracán Isaías, que alcanzó la categoría 3 con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, impactó la costa del golfo de Estados Unidos durante la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026. El fenómeno tocó tierra cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un huracán de categoría 2, antes de debilitarse mientras avanzaba hacia Alabama. Las autoridades mantienen las alertas ante el riesgo de inundaciones, fuertes vientos y posibles tornados.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, Isaías se convirtió en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico, después de varios meses de actividad ciclónica inusualmente baja. Su rápida intensificación sobre las aguas cálidas del golfo de México provocó la emisión de avisos de huracán y marejada ciclónica en sectores de Florida, Alabama y Misisipi, donde miles de residentes recibieron órdenes de evacuación preventiva.
El paso del ciclón ha dejado al menos dos personas fallecidas, una en Florida y otra en Alabama, debido a la caída de árboles sobre viviendas. Además, alrededor de 800,000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en Florida, Alabama y Georgia, mientras las autoridades comenzaron las labores de evaluación de daños, limpieza de carreteras y restablecimiento de los servicios básicos.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que, pese al debilitamiento del sistema, sus efectos continúan representando una amenaza para varias comunidades del sureste estadounidense. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas y crecidas de ríos, mientras que las bandas de tormenta mantienen el riesgo de tornados en sectores de Alabama, Georgia y las Carolinas. Los equipos de emergencia permanecen desplegados para atender las zonas afectadas y facilitar la recuperación de la infraestructura.
En cuanto a El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que Isaías no ejerce influencia directa sobre las condiciones meteorológicas del territorio nacional, debido a su ubicación y trayectoria. Las lluvias previstas en el país responden principalmente a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y otros sistemas atmosféricos regionales. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en áreas inundadas y seguir las indicaciones oficiales de seguridad.
Internacionales
VIDEOS | Terremoto de 7.6 sacude Panamá
Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital panameña, conocida por sus rascacielos. Aunque los reportes iniciales de la AFP indicaban que no se habían confirmado víctimas ni daños, posteriormente la cadena de noticias Telesur difundió imágenes en las que se observaban afectaciones en infraestructura.
El USGS informó inicialmente que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 8, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6. Además, ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la zona centro-sur del país. Tras el sismo, cientos de personas salieron de los edificios en Ciudad de Panamá, según constató la agencia AFP.
De acuerdo con la cuenta Mundo en Conflicto, en la red social X, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para nueve países de América Latina: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
TERREMOTO DE MAGNITUD PRELIMINAR 7,7 SACUDE PANAMÁ Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 7,7 que sacudió Panamá. Video: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/KLT86mrbDq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Así se observó la Terminal de Albrook durante el fuerte terremoto que sacudió Panamá. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/fYa743eaD7
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Estas son algunas imágenes de distintos puntos de Panamá durante el fuerte terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/3e8NMF5FYz
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
ASÍ SE LLEVARON A CABO LAS EVACUACIONES EN VARIOS EDIFICIOS DE PANAMÁ En la ciudad de San José, Panamá, se ordenaron evacuaciones ordenadas en numerosos edificios tras el fuerte terremoto de 7.7. Hasta el momento, no se reportan daños en la ciudad. El Comité de Emergencias mantiene comunicación, mientras los equipos de seguridad, socorro y rescate permanecen en estado de alerta. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Minutos después, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que se esperaba un nivel de impacto moderado en la franja costera nacional, con posibles inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, así como un incremento en las corrientes marinas.
La institución también advirtió sobre una variación de entre 0.3 y 1.0 metros en la altura del nivel del mar. Según el MARN, la hora mínima de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña estaba prevista para las 14:37 de este viernes 9 de octubre de 2026.
#ATENCIÓN🚨 AMENAZA DE TSUNAMI PARA EL SALVADOR Tras un sismo de magnitud preliminar 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informa de un impacto en la franja costera de El Salvador. 🌊 La hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p. m. de este viernes. ⚠️ Mantente atento a las actualizaciones oficiales. 🇸🇻 #CronioSV #ElSalvador #AlertaDeTsunami #Sismo #Prevención
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Por su parte, Telesur transmitió en vivo desde Panamá para informar sobre las consecuencias del sismo y mostrar imágenes de los daños observados en infraestructura.
Durante la cobertura, la periodista Rekha Chandiramani explicó que los movimientos telúricos de esta magnitud son inusuales en el país. Según relató, en eventos anteriores las personas permanecían tranquilas en sus hogares; sin embargo, el sismo de este viernes provocó que salieran de plazas comerciales, supermercados y viviendas.
Chandiramani también señaló que el movimiento ocurrió durante el horario de salida de los niños de las escuelas del turno matutino y mientras algunos empleados se disponían a almorzar.
«En este momento hay confusión entre las personas, en mis 44 años de vida jamás había sentido un sismo de esta magnitud», expresó la periodista durante la transmisión.
#TerremotoPanamá | Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia https://t.co/22vNsqaZlf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
SISMO DE MAGNITUD 7.7 DEJA DAÑOS EN EL SECTOR DE MARBELLA, PANAMÁ El sector de Marbella, en Panamá, registra daños y afectaciones tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde de este viernes 9 de octubre. #CronioSV #Panamá #Sismo #Marbella #Terremoto https://t.co/Jp0xBWDcAi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Videos muestran daños en estructuras de la ciudad de Penonomé, Panamá, luego del terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Penonomé https://t.co/XMISlNdSFF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Internacionales
Cinco muertos al derrumbarse parcialmente un edificio en Estambul
Tres niños y dos adultos murieron tras el derrumbe de los tres primeros pisos de un edificio de siete niveles en Estambul, Turquía, informó este viernes la oficina del gobernador local.
Las operaciones de búsqueda y rescate concluyeron después de que los equipos localizaran el cuerpo de la última víctima entre los escombros, según precisaron las autoridades.
Entre las personas fallecidas se encuentran dos niñas de 5 y 10 años, así como un niño de 12 años. Además, nueve personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el derrumbe, el jueves por la mañana.
El edificio está situado en la orilla asiática de Estambul. Tras el colapso de los tres primeros pisos, los cuatro niveles superiores quedaron apoyados sobre los escombros.
El vicealcalde de Estambul, Nuri Aslan, explicó a los periodistas que el inmueble fue construido en 1987 y que posteriormente se le añadieron pisos adicionales.
«El edificio fue construido en 1987. El sótano, la planta baja y los dos pisos superiores se construyeron de acuerdo con las normas de la época, pero posteriormente se añadieron pisos adicionales», detalló el funcionario.
Como medida preventiva, 55 personas que residían en edificios cercanos fueron evacuadas por razones de seguridad, de acuerdo con la oficina del gobernador.
Por otra parte, la responsable de una tienda de textiles ubicada en la entrada del inmueble, citada por medios turcos, afirmó que desde abril había notado grietas en las paredes.
El caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad de las construcciones en la ciudad. Según medios locales, más de 1,200 edificios en Estambul podrían colapsar en cualquier momento debido al incumplimiento de las normas de construcción o al uso de materiales de baja calidad.
Lo Más Leído
-
Empresarialhace 3 días
Unidos, para la mejor experiencia, Banco CUSCATLAN y United AirlinesSM presentan las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN
-
Políticahace 2 días
Vicepresidente Ulloa se reúne con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay