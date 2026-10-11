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¡Messi está imparable! Marca doblete y lidera goleada 4-0 del Inter Miami sobre DC United
Lionel Messi volvió a demostrar su calidad con una actuación espectacular en la Major League Soccer (MLS). El astro argentino anotó dos goles en la contundente victoria del Inter Miami por 4-0 frente al DC United, este sábado 10 de octubre, en el Nu Stadium de Florida. El encuentro también tuvo como protagonista al uruguayo Luis Suárez, quien firmó otro doblete y encaminó el triunfo del conjunto rosado, que regresó a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar.
La fiesta comenzó apenas al minuto 3, cuando Suárez abrió el marcador tras una jugada en la que participó el mexicano Germán Berterame. El delantero uruguayo volvió a aparecer al minuto 39 para establecer el 2-0 antes del descanso. En la segunda mitad llegó el espectáculo de Messi: al minuto 47 aprovechó una asistencia de Suárez para marcar el tercero y, al 60, dejó atrás a varios defensores antes de sacar un potente remate de zurda que selló la goleada.
Con sus dos anotaciones, Messi alcanzó los 23 goles en la temporada 2026 de la MLS, consolidándose como uno de los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro. Además, el triunfo permitió al Inter Miami sumar 49 puntos y ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Este, manteniendo vivas sus aspiraciones de cara a los playoffs. El equipo dirigido por Cristian «Kily» González volverá a jugar el miércoles 14 de octubre, cuando reciba al New York City FC.
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¡Real Madrid gana con 10 jugadores! Vence 1-0 al Villarreal en un partido marcado por la expulsión de Vinícius y la polémica del VAR
El Real Madrid consiguió una sufrida victoria por 1-0 ante el Villarreal este sábado 10 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Un gol del joven marfileño Yan Diomande le permitió al conjunto dirigido por José Mourinho quedarse con tres puntos fundamentales, en una noche que terminó marcada por la expulsión de Vinícius Júnior, un gol anulado y un cierre de partido lleno de tensión.
El conjunto merengue salió decidido a imponer condiciones, pero encontró a un Villarreal organizado y dispuesto a complicarle el encuentro. Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, cuando un remate suyo se estrelló contra el poste. El francés volvió a generar peligro en otra acción ofensiva, aunque no logró superar al guardameta rival. Pese a los intentos madridistas, la falta de contundencia y la resistencia del equipo visitante provocaron que el primer tiempo terminara sin goles, entre algunas muestras de inconformidad de la afición del Bernabéu.
La historia cambió en la segunda mitad. Mourinho movió sus piezas y el Real Madrid encontró mayor profundidad ofensiva hasta que Yan Diomande apareció al minuto 62 para marcar el único gol del encuentro. El atacante aprovechó una asistencia de Federico Valverde y definió con un remate cruzado que terminó en el fondo de la red. Aunque inicialmente se señaló fuera de juego, la revisión arbitral confirmó la validez de la anotación. El tanto significó el estreno goleador del marfileño con la camiseta blanca y desató la celebración de los aficionados madridistas.
Sin embargo, la mayor controversia llegó alrededor del minuto 72. Vinícius Júnior, quien había ingresado durante la segunda parte, marcó lo que parecía ser el 2-0, pero el árbitro anuló la anotación después de revisar en el VAR una acción previa en la que el brasileño sujetó del cabello al defensor Saliba. La jugada terminó con tarjeta roja directa para Vinícius, dejando al Real Madrid con diez futbolistas en los minutos decisivos. La expulsión podría tener consecuencias importantes para los próximos compromisos del club, incluido el Clásico frente al Barcelona, dependiendo de la sanción que determine el comité disciplinario.
NO SE PUEDE SER TAN DESGRACIADO
Vinicius marca, Mourinho se recorre todo el campo para celebrarlo con él, el VAR lo revisa…
Y EXPULSAN A VINICIUS POR TIRAR DEL PELO A SALIBA 😤😤😤😤 https://t.co/NdR4sIgH0b
— Madrid Sports (@MadridSports_) October 10, 2026
Con superioridad numérica, el Villarreal adelantó sus líneas y buscó desesperadamente el empate, pero Thibaut Courtois apareció con intervenciones decisivas para proteger la ventaja madridista. El Real Madrid resistió hasta el pitazo final y alcanzó los 18 puntos en ocho jornadas, aunque continúa por detrás de un Barcelona que suma 24 unidades tras su victoria ante Getafe. Más allá del resultado, la noche dejó dos grandes protagonistas: Diomande, convertido en el héroe del triunfo, y Vinícius, cuya expulsión amenaza con convertirse en un nuevo problema para Mourinho. El Madrid ganó, pero la polémica promete continuar fuera del terreno de juego.
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Cristiano Ronaldo es suspendido por Portugal tras abandonar la concentración: ¿cuánto tiempo podría estar fuera?
La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este sábado 10 de octubre la suspensión provisional de Cristiano Ronaldo, luego de que el delantero abandonara la concentración de la selección nacional por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus. La decisión se produce en medio de una controversia que ha generado repercusiones en el fútbol internacional, debido a la importancia del capitán portugués y a las posibles consecuencias disciplinarias que podría enfrentar antes de sus próximos compromisos con el combinado luso.
El conflicto comenzó durante el encuentro de la UEFA Nations League frente a Noruega, disputado el pasado 27 de septiembre, cuando Ronaldo permaneció en el banquillo pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora. El futbolista aseguró que existía un compromiso previo sobre su participación, pero finalmente no ingresó al terreno de juego. La situación provocó diferencias con Jorge Jesus y, el 30 de septiembre, Cristiano decidió abandonar la concentración portuguesa en Copenhague, antes del compromiso contra Dinamarca.
Tras varios días de controversia, el delantero de 41 años publicó una carta abierta en la que explicó su versión de los hechos, reconoció que su salida no fue la decisión correcta y ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados. Aunque manifestó haber perdido la confianza en la palabra del seleccionador, también asumió su responsabilidad por abandonar al equipo. Ronaldo dejó claro que no se retira de la selección de Portugal y que mantiene su disposición de regresar una vez que se resuelva su situación disciplinaria.
La Federación Portuguesa abrió formalmente el expediente el 9 de octubre y confirmó que el procedimiento tendrá carácter urgente. Mientras se desarrolla la investigación, el futbolista permanecerá suspendido preventivamente. De acuerdo con reportes de la prensa portuguesa, el reglamento contempla una posible suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica. Sin embargo, ese período corresponde a las sanciones previstas por la normativa y no significa que Ronaldo ya haya recibido un castigo definitivo. La duración de cualquier suspensión adicional dependerá de la resolución del organismo disciplinario.
La situación abre interrogantes sobre la disponibilidad de Cristiano Ronaldo para las próximas convocatorias de Portugal y sobre su relación con Jorge Jesus. El presidente de la FPF, Pedro Proença, ha evitado profundizar públicamente en el conflicto, mientras distintos reportes señalan que existe interés dentro de la federación en facilitar el regreso del capitán. Por ahora, el futuro inmediato de CR7 con Portugal dependerá de la decisión disciplinaria, en un momento en el que el delantero mantiene su intención de seguir representando a su país.
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¡BARÇA IMPARABLE! Barcelona golea 3-0 al Getafe, suma ocho victorias consecutivas y sigue perfecto en LaLiga
El FC Barcelona continúa intratable en el fútbol español. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó este sábado 10 de octubre al Getafe por 3-0 en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé, los azulgranas alcanzaron 24 puntos de 24 posibles, mantuvieron su invicto y reafirmaron su liderato con un arranque de temporada que ilusiona a sus aficionados.
El Barcelona necesitó apenas dos minutos para demostrar su superioridad. Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 2, después de recibir un pase de Eric García y superar a la defensa rival con una brillante acción individual. El delantero inglés encontró espacio para sacar un potente remate que dejó sin opciones al guardameta David Soria. La presión ofensiva del equipo catalán continuó hasta que, al minuto 30, Gabriel Jesus amplió la ventaja a 2-0, aprovechando un error defensivo del Getafe y definiendo con precisión dentro del área.
Durante la segunda mitad, el equipo de Hansi Flick mantuvo el control del encuentro, dominó la posesión y limitó las oportunidades ofensivas del conjunto dirigido por José Bordalás. El técnico alemán aprovechó la ventaja para realizar modificaciones e incorporar a Pedri y Fermín López, buscando administrar las energías de su plantilla. La sentencia llegó al minuto 73, cuando Jules Koundé marcó el 3-0 tras una asistencia de Lamine Yamal, quien volvió a demostrar su capacidad para generar peligro y desequilibrar por la banda derecha.
Los números del Barcelona son contundentes: ocho partidos disputados, ocho victorias y ninguna derrota en LaLiga. Además, el equipo conserva su portería imbatida en el campeonato y acumula nueve triunfos consecutivos entre la competición española y la Liga de Campeones. La actuación ante Getafe también confirmó la profundidad de una plantilla que respondió pese a las rotaciones y a la ausencia de futbolistas importantes como Raphinha, cuya baja obligó a Flick a modificar su frente de ataque.
Con esta nueva goleada, el Barcelona envía un mensaje de autoridad a sus rivales, especialmente al Real Madrid, en una temporada que comienza a perfilarse como una intensa lucha por el título español. Los azulgranas tendrán ahora una exigente agenda internacional y doméstica, con compromisos frente al Galatasaray en Champions League, Real Betis y PSG, antes del esperado Clásico contra el conjunto merengue, programado para el 25 de octubre. Por ahora, el Barça no conoce otra cosa que ganar y sus aficionados tienen motivos de sobra para soñar con una temporada histórica.