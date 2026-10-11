¡Messi está imparable! Marca doblete y lidera goleada 4-0 del Inter Miami sobre DC United

El Real Madrid consiguió una sufrida victoria por 1-0 ante el Villarreal este sábado 10 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Un gol del joven marfileño Yan Diomande le permitió al conjunto dirigido por José Mourinho quedarse con tres puntos fundamentales, en una noche que terminó marcada por la expulsión de Vinícius Júnior, un gol anulado y un cierre de partido lleno de tensión.

El conjunto merengue salió decidido a imponer condiciones, pero encontró a un Villarreal organizado y dispuesto a complicarle el encuentro. Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, cuando un remate suyo se estrelló contra el poste. El francés volvió a generar peligro en otra acción ofensiva, aunque no logró superar al guardameta rival. Pese a los intentos madridistas, la falta de contundencia y la resistencia del equipo visitante provocaron que el primer tiempo terminara sin goles, entre algunas muestras de inconformidad de la afición del Bernabéu.

La historia cambió en la segunda mitad. Mourinho movió sus piezas y el Real Madrid encontró mayor profundidad ofensiva hasta que Yan Diomande apareció al minuto 62 para marcar el único gol del encuentro. El atacante aprovechó una asistencia de Federico Valverde y definió con un remate cruzado que terminó en el fondo de la red. Aunque inicialmente se señaló fuera de juego, la revisión arbitral confirmó la validez de la anotación. El tanto significó el estreno goleador del marfileño con la camiseta blanca y desató la celebración de los aficionados madridistas.

Sin embargo, la mayor controversia llegó alrededor del minuto 72. Vinícius Júnior, quien había ingresado durante la segunda parte, marcó lo que parecía ser el 2-0, pero el árbitro anuló la anotación después de revisar en el VAR una acción previa en la que el brasileño sujetó del cabello al defensor Saliba. La jugada terminó con tarjeta roja directa para Vinícius, dejando al Real Madrid con diez futbolistas en los minutos decisivos. La expulsión podría tener consecuencias importantes para los próximos compromisos del club, incluido el Clásico frente al Barcelona, dependiendo de la sanción que determine el comité disciplinario.

NO SE PUEDE SER TAN DESGRACIADO Vinicius marca, Mourinho se recorre todo el campo para celebrarlo con él, el VAR lo revisa… Y EXPULSAN A VINICIUS POR TIRAR DEL PELO A SALIBA 😤😤😤😤 https://t.co/NdR4sIgH0b — Madrid Sports (@MadridSports_) October 10, 2026

Con superioridad numérica, el Villarreal adelantó sus líneas y buscó desesperadamente el empate, pero Thibaut Courtois apareció con intervenciones decisivas para proteger la ventaja madridista. El Real Madrid resistió hasta el pitazo final y alcanzó los 18 puntos en ocho jornadas, aunque continúa por detrás de un Barcelona que suma 24 unidades tras su victoria ante Getafe. Más allá del resultado, la noche dejó dos grandes protagonistas: Diomande, convertido en el héroe del triunfo, y Vinícius, cuya expulsión amenaza con convertirse en un nuevo problema para Mourinho. El Madrid ganó, pero la polémica promete continuar fuera del terreno de juego.

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