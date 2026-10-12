Nacionales
El Salvador acumula 10 días sin homicidios en octubre, según la PNC
El Salvador registra un total de 10 días sin homicidios durante octubre, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución policial compartió los datos a través de su cuenta oficial en X, donde informó que el domingo 11 de octubre finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el domingo 11 de octubre, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en la red social.
De acuerdo con el balance de Seguridad, El Salvador cerró 2025 con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Asimismo, los constantes patrullajes realizados por equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han contribuido, según el balance proporcionado, a mantener un contexto social alejado de la violencia y a posicionar al país como el más seguro del hemisferio occidental.
Sucesos
Nubes petateadas llaman la atención en El Salvador y despiertan comentarios sobre posibles sismos
Una peculiar formación de nubes sorprendió a los salvadoreños durante la mañana de este lunes y generó diversas reacciones en redes sociales, donde varios ciudadanos compartieron fotografías del fenómeno.
Su apariencia llevó a algunos a recordar la creencia popular de que este tipo de nubes podría anunciar un sismo. Sin embargo, no existe evidencia científica que permita predecir terremotos a partir de las formaciones nubosas.
Desde el punto de vista científico, las nubes pueden clasificarse en distintos tipos, como los altocúmulos y los cirrocúmulos, según sus características y la altura a la que se forman. No obstante, su apariencia no constituye un indicador confiable de actividad sísmica.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales se mantendrán sin variaciones durante la quincena comprendida entre el 13 y el 26 de octubre de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel conservarán sus precios actuales durante las próximas dos semanas en las zonas central, occidental y oriental del país.
La gasolina superior tendrá un precio de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $5.14.
Por su parte, la gasolina regular se comercializará a $4.80 por galón en la zona central y a $4.81 en las zonas occidental y oriental.
En cuanto al diésel, su precio de referencia será de $4.86 por galón en las tres zonas del territorio nacional.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre generada por diversos factores internacionales que afectan al sector petrolero.
Entre estos se encuentran el ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, los cierres de plataformas petroleras y refinerías en Estados Unidos debido al huracán Isaías, así como la reducción de las reservas de petróleo y diésel en ese país, según información proporcionada por la institución.
Jetset
OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid
El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.
La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.
Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.
La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».
Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.
La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.
OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.