MARN prevé lluvias y tormentas para este lunes en El Salvador

Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias en el territorio nacional. Sin embargo, para la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona norte del país.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en el norte de los departamentos de Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.

Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y se esperan lluvias en sectores de las zonas oriental y central, principalmente en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Paz y San Salvador.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de viento de 30 kilómetros por hora o más. En general, el viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente estará cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.

Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este, que transporta humedad desde el mar Caribe, y por una vaguada cercana a Centroamérica, factores que favorecerán las lluvias en diferentes sectores del territorio nacional.

Además, se mantiene bajo monitoreo una baja presión ubicada al suroeste de El Salvador, la cual presenta potencial de convertirse en un ciclón tropical. No obstante, no se prevé que este sistema influya directamente en el país durante los próximos días.

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