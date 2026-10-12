Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas para este lunes en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias en el territorio nacional. Sin embargo, para la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona norte del país.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en el norte de los departamentos de Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.
Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y se esperan lluvias en sectores de las zonas oriental y central, principalmente en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Paz y San Salvador.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de viento de 30 kilómetros por hora o más. En general, el viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente estará cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este, que transporta humedad desde el mar Caribe, y por una vaguada cercana a Centroamérica, factores que favorecerán las lluvias en diferentes sectores del territorio nacional.
Además, se mantiene bajo monitoreo una baja presión ubicada al suroeste de El Salvador, la cual presenta potencial de convertirse en un ciclón tropical. No obstante, no se prevé que este sistema influya directamente en el país durante los próximos días.
Jetset
Alex Oviedo, vocalista de Prueba de Sonido, permanece en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral
El cantante salvadoreño Alex Oviedo, vocalista y fundador de la agrupación Prueba de Sonido, permanece en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), luego de sufrir un derrame cerebral.
La situación de salud del artista ha generado preocupación y muestras de solidaridad entre músicos nacionales y seguidores, quienes han expresado sus deseos de recuperación a través de las redes sociales.
El cantante Henry Mejía León informó en sus redes sociales que Oviedo se encuentra hospitalizado y que el percance ocurrió la noche del sábado.
Ante esta situación, Mejía León pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del intérprete salvadoreño. «No tengo mayor información. Oremos por su recuperación», escribió en una publicación en Facebook.
Por su parte, el cantante René Alonso también compartió un mensaje en el que manifestó su preocupación por el estado de salud de Oviedo y convocó a otros artistas y al público a sumarse a las muestras de apoyo.
«Suplico sus oraciones por Alex Oviedo, está en estado crítico, sufrió derrame cerebral. Fuerza, Alex, acá estamos unidos como artistas», expresó Alonso, quien además invitó a compartir el mensaje para extender la petición de solidaridad.
Las publicaciones han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde admiradores y colegas del cantante han expresado sus deseos de recuperación ante su delicado estado de salud.
Principal
Accidente en la carretera a Ilobasco: un vehículo cae a un barranco y otro impacta contra una champa en Andrómeda
Nacionales
¡Escándalo en San Salvador! Denuncian a directiva por supuestamente adueñarse de una calle pública
Una denuncia ciudadana ha generado polémica en San Salvador, luego de que un habitante señalara a una directiva comunitaria por presuntamente apropiarse de una calle de uso público. Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador. El señalamiento ha puesto sobre la mesa una situación que preocupa a muchos salvadoreños: las restricciones impuestas por particulares en espacios que deberían estar disponibles para la libre circulación de la población.
Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador.
Según el video que circula, solo permiten el paso a quienes viven en las residencias de la zona y bloquean el tránsito libre.
¿Qué opinas de que particulares tomen el control de una vía de dominio público?
#CronioSV #SanSalvador #VíaPública #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 11, 2026
El denunciante cuestiona que una directiva pueda ejercer control sobre una vía que, según su versión, pertenece al espacio público. Sin embargo, para determinar si existe una ocupación irregular, las autoridades deben verificar la condición legal de la calle, las restricciones denunciadas y si existe alguna autorización municipal. Hasta el momento, no se ha podido confirmar una resolución oficial que establezca responsabilidades contra los señalados.
El caso vuelve a encender el debate sobre quién tiene derecho a controlar las calles de San Salvador. La Alcaldía de San Salvador Centro ha desarrollado operativos para retirar obstáculos colocados en espacios públicos y recuerda que impedir la libre circulación puede constituir una infracción sancionable con multas de entre $51 y $900. La denuncia plantea ahora una pregunta: ¿deben las autoridades intervenir cuando una directiva vecinal restringe el uso de una calle que los ciudadanos consideran pública?