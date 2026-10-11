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Hombre de 61 años sufre quemaduras por fuga de gas en Quezaltepeque, La Libertad
Hombre de 61 años sufre quemaduras por fuga de gas en Quezaltepeque, La Libertad
Un hombre de 61 años resultó con quemaduras tras un incidente provocado por una fuga de gas en el cantón Santa Rosa, distrito de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, El Salvador. El accidente ocurrió mientras la víctima manipulaba un cilindro de gas que presentaba una fuga, situación que le ocasionó las lesiones.
De acuerdo con la información disponible, los socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para brindar asistencia prehospitalaria. Los paramédicos estabilizaron al herido en el sitio y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada.
Las circunstancias exactas del incidente no fueron detalladas en los reportes iniciales. Las imágenes de la escena muestran a los rescatistas atendiendo en una zona rural y la ambulancia de la Cruz Roja estacionada en un camino de tierra rodeado de vegetación.
Este tipo de accidentes con cilindros de gas son relativamente frecuentes en áreas rurales cuando se manipulan equipos con fugas o en mal estado. Las autoridades no han emitido información adicional sobre el estado de salud del hombre ni sobre posibles investigaciones del caso.
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Última hora: bus de la ruta 111 se incendia por desperfectos mecánicos en carretera a Ilobasco
Un autobús de la ruta 111 se incendió este domingo debido a desperfectos mecánicos en el kilómetro 45.5 de la carretera que conduce hacia Ilobasco, en el sector de Cabañas Oeste (cantón Cerro Colorado, distrito de Ilobasco).
Según la información preliminar, el incidente solo dejó daños materiales y no se reportan personas lesionadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y realizaron las labores de extinción para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.
El paso vehicular permanece restringido en la zona mientras se completan las labores de atención. Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y, de ser posible, utilizar rutas alternas.
La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que hubiera heridos.
Internacionales -deportes
¡Messi está imparable! Marca doblete y lidera goleada 4-0 del Inter Miami sobre DC United
Lionel Messi volvió a demostrar su calidad con una actuación espectacular en la Major League Soccer (MLS). El astro argentino anotó dos goles en la contundente victoria del Inter Miami por 4-0 frente al DC United, este sábado 10 de octubre, en el Nu Stadium de Florida. El encuentro también tuvo como protagonista al uruguayo Luis Suárez, quien firmó otro doblete y encaminó el triunfo del conjunto rosado, que regresó a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar.
La fiesta comenzó apenas al minuto 3, cuando Suárez abrió el marcador tras una jugada en la que participó el mexicano Germán Berterame. El delantero uruguayo volvió a aparecer al minuto 39 para establecer el 2-0 antes del descanso. En la segunda mitad llegó el espectáculo de Messi: al minuto 47 aprovechó una asistencia de Suárez para marcar el tercero y, al 60, dejó atrás a varios defensores antes de sacar un potente remate de zurda que selló la goleada.
Con sus dos anotaciones, Messi alcanzó los 23 goles en la temporada 2026 de la MLS, consolidándose como uno de los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro. Además, el triunfo permitió al Inter Miami sumar 49 puntos y ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Este, manteniendo vivas sus aspiraciones de cara a los playoffs. El equipo dirigido por Cristian «Kily» González volverá a jugar el miércoles 14 de octubre, cuando reciba al New York City FC.
Internacionales
Preocupación en el Vaticano: papa León XIV anuncia que será operado de un pulmón
El papa León XIV sorprendió este domingo 11 de octubre al anunciar públicamente que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La noticia fue comunicada por el propio pontífice, de 71 años, al finalizar el rezo del Ángelus ante cientos de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica explicó que la anomalía fue descubierta recientemente durante una serie de controles médicos. Según detalló, el nódulo fue identificado en una etapa muy temprana y se encuentra bien localizado, por lo que los especialistas recomendaron retirarlo mediante una operación. León XIV aseguró que decidió seguir las indicaciones de sus médicos y confirmó que el procedimiento ya está programado para los próximos días.
La intervención se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia y que ha atendido a otros pontífices. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el papa permanecería hospitalizado aproximadamente siete días después de la operación.
Pese a la preocupación generada por el anuncio, el Vaticano no ha confirmado que el nódulo sea canceroso ni ha revelado un diagnóstico definitivo sobre su naturaleza. Los especialistas señalan que estas lesiones pueden ser benignas o malignas, por lo que será necesario esperar los resultados de las evaluaciones médicas. El pontífice agradeció las muestras de cariño y pidió a los creyentes que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.
La noticia llega a pocas semanas de una gira pastoral que León XIV tiene prevista por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado la cancelación del viaje, aunque su participación en las próximas actividades dependerá de la evolución de su recuperación. Mientras tanto, millones de católicos permanecen atentos a los próximos comunicados oficiales sobre su estado de salud.