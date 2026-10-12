OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid

En una entrevista con The New York Times, la colombiana habló de “Tropicoqueta”, de su relación con el mariachi y el vallenato, y del peso de representar a la comunidad latina en Estados Unidos.

Karol G defendió la mezcla de géneros de su sexto álbum, “Tropicoqueta”, y rechazó las críticas por apropiación cultural. Lo dijo en una conversación con Joe Coscarelli y Jon Caramanica para el pódcast Popcast, de The New York Times, en el marco de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

La cantante sostuvo que su interés por otras tradiciones latinoamericanas es anterior a la fama. Sobre el mariachi, explicó que creció escuchándolo y que tuvo uno en sus 15 años. “Para mí no es apropiación cultural, por ejemplo con el mariachi o la música mexicana, porque crecí escuchándola. Crecí escuchándola, siendo fan, entendiendo la cultura, aprendiéndola, investigándola”, dijo.

Contó que viajó a México para aprender de maestros del género y que tomó clases de canto. También recordó que hace unos 12 años grabó “Así es el amor”, un tema que ya mezclaba mariachi y reguetón. Para el vallenato convocó a un maestro colombiano. En “Alguien que te amaba”, homenaje a Selena Quintanilla, trabajó con Pete Astudillo, coautor y productor ligado a la trayectoria de la artista tejana. Citó a Rocío Dúrcal como ejemplo de quien se acercó a la música ranchera con respeto.

La gira, que promueve “Tropicoqueta” y “No me arrepiento de sentir tanto”, arrancó el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla más de 60 fechas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa hasta mediados de 2027.

En la misma entrevista habló de política. Afirmó que el arte y la política no se pueden separar del todo y que “la gente sabe lo que representamos los latinos”. Sobre su presentación como cabeza de cartel en Coachella 2025, dijo que sintió el peso de representar a la comunidad en un momento difícil para los inmigrantes en Estados Unidos, y que quiso que el mensaje fuera más allá del escenario. También mencionó a la Fundación Con Cora, con la que apoya a mujeres inmigrantes con ayuda legal.

Sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), expresó: “Todos estamos en plan ‘que se joda ICE’. Todos pensamos así”. Añadió que, en su caso, no bastaba con decirlo: quería hacer algo “lo suficientemente bueno y grande” para ese escenario.

En la charla también elogió el español de Drake en “Ahí” y contó que lo animó a cantar el verso en ese idioma. Comparó además su experiencia con la de Bad Bunny en el Super Bowl, donde estuvo presente en la casita del espectáculo.

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