VIDEO | Cocodrilo de considerable tamaño sorprende a turistas y habitantes en playa San Marcelino

En redes sociales circula un video en el que se observa al conductor de un vehículo Kia Soul grabando con su teléfono celular a otro automóvil mientras conducía. En las imágenes también aparecen otros jóvenes jugando y grabando, sin prestar la debida atención a las condiciones de seguridad durante el trayecto.

Además de apartar la mirada del camino para filmar, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, una situación que pudo poner en riesgo la integridad de todos los ocupantes del vehículo.

No se reportaron accidentes relacionados con este hecho. Ante lo ocurrido, ciudadanos esperan que el Viceministerio de Transporte (VMT) revise el caso.

CAPTAN A JÓVENES MANEJANDO UNA «KILLER SOUL» Y USANDO EL CELULAR En redes sociales circula un video en el que se observa al conductor de un vehículo Kia Soul grabando con su teléfono celular a otro automóvil mientras conducía. En las imágenes también aparecen otros jóvenes jugando y grabando, sin prestar la debida atención a las condiciones de seguridad durante el trayecto. Además de apartar la mirada del camino para filmar, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, una situación que pudo poner en riesgo la integridad de todos los ocupantes del vehículo. No se reportaron accidentes relacionados con este hecho. Ante lo ocurrido, ciudadanos esperan que el @VMTElSalvador revise el caso. #CronioSV #SeguridadVial #VMT #PrevenciónDeAccidentes #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 12, 2026

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