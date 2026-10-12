Política
Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa la TradeExpo 2026 en apoyo a las empresas salvadoreñas
El Gobierno del Presidente acompañó el esfuerzo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con el desarrollo de la feria TradeExpo 2026, enfocada para que clientes extranjeros establezcan relaciones de negocios con empresas salvadoreñas.
La feria reúne a 76 empresas locales y 46 compradores internacionales para promover relaciones comerciales y oportunidades de exportación.
TradeExpo 2026 se desarrolla el 12 y 13 de octubre como un espacio de encuentro entre empresas salvadoreñas y compradores extranjeros, orientado a establecer vínculos de negocios y acercar la
oferta nacional a nuevos mercados. La iniciativa es resultado de una alianza entre la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones (Invest). Bajo el lema “Where Opportunities Connect” —“Donde se conectan las oportunidades”—, el evento busca fortalecer la proyección internacional del sector empresarial salvadoreño.
Durante ambas jornadas, 76 empresas locales presentan sus productos y servicios ante 46 compradores internacionales. Este intercambio permite dar a conocer la capacidad productiva del país, identificar posibles socios comerciales y explorar oportunidades para ampliar las exportaciones.
La feria facilita el contacto directo entre la oferta salvadoreña y la demanda internacional, creando un entorno para el diálogo empresarial y la construcción de relaciones comerciales que puedan mantenerse más allá del evento.
TradeExpo 2026 también abre un espacio para explorar el potencial del intercambio con los mercados centroamericanos y promover una mayor participación de las empresas nacionales en el comercio regional.
Política
El Salvador y Uruguay impulsan hermanamiento entre Suchitoto y Colonia para fortalecer turismo y patrimonio cultural
Política
Diálogo con actores clave para robustecer la agenda energética
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa se reunió con el Vicepresidente de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Roberto Bentancor, en la República Oriental del Uruguay.
En la bilateral, el Vicepresidente Ulloa compartió el progreso de El Salvador en la transformación de su matriz energética mediante el aprovechamiento de fuentes solares, eólicas, hidráulicas, de biomasa y geotérmicas, resaltando particularmente la experiencia salvadoreña en generación de energía a partir de sus recursos volcánicos.
A su vez, el Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, valoró la reunión y destacó que permitió conocer con mayor detalle las características del sistema energético salvadoreño, así como identificar posibles áreas de colaboración.
Ambos abordaron las agendas energéticas de sus respectivos países y exploraron oportunidades de cooperación en materia de energías renovables, movilidad eléctrica, tecnología y transferencia de conocimientos.
El acercamiento permitió identificar nuevas oportunidades de cooperación entre El Salvador y Uruguay y fortalecer los vínculos en un sector estratégico para el desarrollo de ambas naciones.
Política
Cooperación en tecnología, innovación y administración pública
En el marco de la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa a la República Oriental del Uruguay, y en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), visitó las instalaciones de la Torre ANTEL para dar inicio al programa de cooperación con ITC, empresa de innovación y tecnología del Grupo Antel.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa presentó los cambios impulsados por el Presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, salud, educación, turismo y economía. Asimismo, destacó los avances del país en la atracción de inversiones, la regulación de activos digitales y la adopción de la inteligencia artificial para mejorar los servicios que se brindan a la población.
Por su parte, el Vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, y el Director Ejecutivo de ITC, Alejandro Lemos, coincidieron en destacar el valor de esta alianza estratégica, que permitirá promover el intercambio de expertos mediante la coordinación con el programa Uruguay Innova y el Instituto Vidart – Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así como el intercambio de experiencias con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Esta cooperación también permitirá que expertos salvadoreños compartan sus conocimientos y experiencias sobre el modelo de gestión impulsado por el Presidente Bukele, contribuyendo al fortalecimiento de la administración pública uruguaya.
La Directora Ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larin, destacó que la primera fase del programa contempla el intercambio de expertos en ciencia de datos, políticas públicas, tecnología e innovación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las administraciones públicas de ambos países. Además, se trabajará en la sistematización de casos de éxito en la implementación de programas estratégicos y en el desarrollo de contenidos formativos que incorporen microcredenciales, a fin de garantizar la trazabilidad de los aprendizajes y las competencias adquiridas.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Torre ANTEL. En el acto también participaron la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno, así como funcionarios de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay.
Esta alianza fortalece el intercambio de conocimientos y la formación del talento humano de ambos países, en línea con la visión del Presidente Nayib Bukele, de modernizar la administración pública mediante la innovación y la cooperación internacional.