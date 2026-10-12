Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa la TradeExpo 2026 en apoyo a las empresas salvadoreñas

El Gobierno del Presidente acompañó el esfuerzo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con el desarrollo de la feria TradeExpo 2026, enfocada para que clientes extranjeros establezcan relaciones de negocios con empresas salvadoreñas.

La feria reúne a 76 empresas locales y 46 compradores internacionales para promover relaciones comerciales y oportunidades de exportación.

TradeExpo 2026 se desarrolla el 12 y 13 de octubre como un espacio de encuentro entre empresas salvadoreñas y compradores extranjeros, orientado a establecer vínculos de negocios y acercar la

oferta nacional a nuevos mercados. La iniciativa es resultado de una alianza entre la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones (Invest). Bajo el lema “Where Opportunities Connect” —“Donde se conectan las oportunidades”—, el evento busca fortalecer la proyección internacional del sector empresarial salvadoreño.

Durante ambas jornadas, 76 empresas locales presentan sus productos y servicios ante 46 compradores internacionales. Este intercambio permite dar a conocer la capacidad productiva del país, identificar posibles socios comerciales y explorar oportunidades para ampliar las exportaciones.

La feria facilita el contacto directo entre la oferta salvadoreña y la demanda internacional, creando un entorno para el diálogo empresarial y la construcción de relaciones comerciales que puedan mantenerse más allá del evento.

TradeExpo 2026 también abre un espacio para explorar el potencial del intercambio con los mercados centroamericanos y promover una mayor participación de las empresas nacionales en el comercio regional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...