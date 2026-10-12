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Política

Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa la TradeExpo 2026 en apoyo a las empresas salvadoreñas

Publicado

hace 25 minutos

el

El Gobierno del Presidente acompañó el esfuerzo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con el desarrollo de la feria TradeExpo 2026, enfocada para que clientes extranjeros establezcan relaciones de negocios con empresas salvadoreñas.

La feria reúne a 76 empresas locales y 46 compradores internacionales para promover relaciones comerciales y oportunidades de exportación.

TradeExpo 2026 se desarrolla el 12 y 13 de octubre como un espacio de encuentro entre empresas salvadoreñas y compradores extranjeros, orientado a establecer vínculos de negocios y acercar la

oferta nacional a nuevos mercados. La iniciativa es resultado de una alianza entre la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones (Invest). Bajo el lema “Where Opportunities Connect” —“Donde se conectan las oportunidades”—, el evento busca fortalecer la proyección internacional del sector empresarial salvadoreño.

Durante ambas jornadas, 76 empresas locales presentan sus productos y servicios ante 46 compradores internacionales. Este intercambio permite dar a conocer la capacidad productiva del país, identificar posibles socios comerciales y explorar oportunidades para ampliar las exportaciones.

La feria facilita el contacto directo entre la oferta salvadoreña y la demanda internacional, creando un entorno para el diálogo empresarial y la construcción de relaciones comerciales que puedan mantenerse más allá del evento.

TradeExpo 2026 también abre un espacio para explorar el potencial del intercambio con los mercados centroamericanos y promover una mayor participación de las empresas nacionales en el comercio regional.

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Política

El Salvador y Uruguay impulsan hermanamiento entre Suchitoto y Colonia para fortalecer turismo y patrimonio cultural

Publicado

hace 2 días

el

10 octubre, 2026

Por

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, se reunió este sábado con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, en el marco de su agenda oficial en Uruguay. El encuentro buscó profundizar los vínculos entre ambos países desde el ámbito local, con énfasis en la conservación del patrimonio, el turismo y el intercambio cultural.
Durante la sesión, Ulloa destacó que la preservación del patrimonio histórico puede convertirse en un motor estratégico para atraer inversión, generar turismo y abrir nuevas oportunidades para las comunidades. Resaltó el valor histórico, cultural y patrimonial de Colonia y recordó la reciente visita de representantes de cooperación a Suchitoto, realizada durante el Festival del Añil, donde se identificaron importantes coincidencias históricas y culturales entre ambas ciudades.
El intendente Rodríguez agradeció la visita del vicemandatario salvadoreño y le otorgó un reconocimiento como visitante distinguido. En su intervención, subrayó la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio entre Colonia y El Salvador, y reafirmó el interés en dar seguimiento al proceso de hermanamiento entre Colonia y Suchitoto.
Ambos funcionarios coincidieron en que el hermanamiento debe trascender lo protocolario y convertirse en una herramienta concreta de cooperación. Propusieron impulsar iniciativas conjuntas en conservación patrimonial, turismo, cultura e intercambio de conocimientos, de manera que las dos ciudades puedan “caminar juntas” y desarrollar oportunidades reales para sus habitantes.
El encuentro se enmarca en los esfuerzos por consolidar una relación bilateral basada en la identidad cultural, la conservación del patrimonio y la colaboración entre comunidades. Las autoridades de ambos lados señalaron que este tipo de acercamientos locales complementan los vínculos diplomáticos y abren caminos prácticos para el desarrollo conjunto.
La reunión en Colonia reafirma el interés de El Salvador y Uruguay por fortalecer la cooperación en áreas prioritarias como el turismo cultural y la gestión patrimonial, con la mirada puesta en beneficios tangibles para las poblaciones de Suchitoto y Colonia.
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Política

Diálogo con actores clave para robustecer la agenda energética

Publicado

hace 3 días

el

9 octubre, 2026

Por

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa se reunió con el Vicepresidente de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Roberto Bentancor, en la República Oriental del Uruguay.

En la bilateral, el Vicepresidente Ulloa compartió el progreso de El Salvador en la transformación de su matriz energética mediante el aprovechamiento de fuentes solares, eólicas, hidráulicas, de biomasa y geotérmicas, resaltando particularmente la experiencia salvadoreña en generación de energía a partir de sus recursos volcánicos.

A su vez, el Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, valoró la reunión y destacó que permitió conocer con mayor detalle las características del sistema energético salvadoreño, así como identificar posibles áreas de colaboración.

Ambos abordaron las agendas energéticas de sus respectivos países y exploraron oportunidades de cooperación en materia de energías renovables, movilidad eléctrica, tecnología y transferencia de conocimientos.

El acercamiento permitió identificar nuevas oportunidades de cooperación entre El Salvador y Uruguay y fortalecer los vínculos en un sector estratégico para el desarrollo de ambas naciones.

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Política

Cooperación en tecnología, innovación y administración pública

Publicado

hace 3 días

el

9 octubre, 2026

Por

En el marco de la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa a la República Oriental del Uruguay, y en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), visitó las instalaciones de la Torre ANTEL para dar inicio al programa de cooperación con ITC, empresa de innovación y tecnología del Grupo Antel.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa presentó los cambios impulsados por el Presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, salud, educación, turismo y economía. Asimismo, destacó los avances del país en la atracción de inversiones, la regulación de activos digitales y la adopción de la inteligencia artificial para mejorar los servicios que se brindan a la población.

Por su parte, el Vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, y el Director Ejecutivo de ITC, Alejandro Lemos, coincidieron en destacar el valor de esta alianza estratégica, que permitirá promover el intercambio de expertos mediante la coordinación con el programa Uruguay Innova y el Instituto Vidart – Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así como el intercambio de experiencias con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Esta cooperación también permitirá que expertos salvadoreños compartan sus conocimientos y experiencias sobre el modelo de gestión impulsado por el Presidente Bukele, contribuyendo al fortalecimiento de la administración pública uruguaya.

La Directora Ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larin, destacó que la primera fase del programa contempla el intercambio de expertos en ciencia de datos, políticas públicas, tecnología e innovación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las administraciones públicas de ambos países. Además, se trabajará en la sistematización de casos de éxito en la implementación de programas estratégicos y en el desarrollo de contenidos formativos que incorporen microcredenciales, a fin de garantizar la trazabilidad de los aprendizajes y las competencias adquiridas.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Torre ANTEL. En el acto también participaron la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno, así como funcionarios de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay.

Esta alianza fortalece el intercambio de conocimientos y la formación del talento humano de ambos países, en línea con la visión del Presidente Nayib Bukele, de modernizar la administración pública mediante la innovación y la cooperación internacional.

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