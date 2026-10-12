FOTOS | Gracie Bon genera polémica por posar entre escombros tras terremoto en Panamá

El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.

La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.

Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.

La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».

Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.

La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.

OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...