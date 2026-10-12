Jetset
FOTOS | Gracie Bon genera polémica por posar entre escombros tras terremoto en Panamá
La modelo e influencer panameña Gracie Bon ha generado indignación y críticas en redes sociales luego de publicar fotografías en zonas afectadas por el potente terremoto del pasado viernes, que sacudió varias regiones de Panamá.
En las imágenes, Bon aparece posando entre los escombros en áreas afectadas por el fuerte sismo, mientras se reportaban daños materiales. La publicación provocó cuestionamientos de varios usuarios, quienes criticaron la decisión de realizar fotografías en medio de la emergencia.
Ante los señalamientos, la modelo defendió su presencia en las zonas afectadas y aseguró que su intención era visibilizar la situación y apoyar a las personas damnificadas.
Las publicaciones de Gracie Bon han generado un debate en redes sociales sobre la manera de mostrar una emergencia y el uso de imágenes tomadas en lugares afectados por desastres naturales.
GRACIE BON GENERA CRÍTICAS POR POSAR ENTRE ESCOMBROS EN ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO EN PANAMÁ La modelo e influencer panameña Gracie Bon recibió cuestionamientos en redes sociales tras publicar fotografías en zonas afectadas por el terremoto del pasado viernes en Panamá. En las imágenes, aparece posando entre los escombros, lo que provocó críticas de usuarios. Ante los señalamientos, Bon defendió su presencia y aseguró que buscaba visibilizar la situación y apoyar a las personas damnificadas. Y usted, ¿qué opina? #CronioSV #GracieBon #Panamá #Terremoto #Internacionales
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 12, 2026
Jetset
Megan Fox sorprende a sus fans con su apariencia y genera debate en redes sociales
La actriz Megan Fox ha sorprendido a sus seguidores por los cambios en su apariencia, al punto de que algunos usuarios de redes sociales admitieron que inicialmente no la reconocieron.
La discusión comenzó tras una reciente entrevista con la estrella de 40 años, luego de la cual varios internautas comentaron sobre su aspecto y compararon imágenes recientes con fotografías de años anteriores.
Las opiniones están divididas. Algunos usuarios especulan que la actriz podría haberse excedido con las cirugías plásticas y los procedimientos cosméticos, mientras que otros consideran que los cambios en su apariencia podrían estar relacionados con el paso de los años.
Jetset
OPUS 503 lleva la música salvadoreña a la residencia de Shakira en Madrid
El trío salvadoreño OPUS 503 se presentó este sábado 10 de octubre en la Plaza Central de Macondo Park, en Madrid, con un repertorio que fusionó clásicos de la música romántica y folclórica, como parte de las actividades previas al concierto de la cantante colombiana Shakira.
La agrupación ofreció una presentación musical de casi 30 minutos en este espacio, ubicado en la residencia de la artista en Madrid, donde compartió con el público una muestra de la identidad musical de El Salvador.
Los integrantes del trío de pop lírico participaron en la actividad utilizando un tejido tradicional de Panchimalco y estuvieron acompañados por la embajadora salvadoreña en España, Anabella Machuca.
La actuación comenzó con un homenaje al cantautor salvadoreño Álvaro Torres y continuó con canciones emblemáticas del repertorio español y nacional, entre ellas «El Toro y la Luna», «El Carbonero» y «Tierra de Palmas y Flores».
Asimismo, OPUS 503 rindió tributo al cantante español Camilo Sesto, en un recorrido musical que conectó las tradiciones salvadoreñas con referentes de la música romántica en español y despertó el entusiasmo de los asistentes.
La participación de la agrupación en este encuentro musical fue posible gracias a las gestiones de la Embajada de El Salvador en España, con el respaldo de El Salvador Travel, Zorritone y Ron de Autor.
OPUS 503 se distingue por combinar la técnica y la potencia del canto lírico con arreglos de música popular, romántica y folclórica salvadoreña.
Jetset
Alex Oviedo, vocalista de Prueba de Sonido, permanece en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral
El cantante salvadoreño Alex Oviedo, vocalista y fundador de la agrupación Prueba de Sonido, permanece en estado crítico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), luego de sufrir un derrame cerebral.
La situación de salud del artista ha generado preocupación y muestras de solidaridad entre músicos nacionales y seguidores, quienes han expresado sus deseos de recuperación a través de las redes sociales.
El cantante Henry Mejía León informó en sus redes sociales que Oviedo se encuentra hospitalizado y que el percance ocurrió la noche del sábado.
Ante esta situación, Mejía León pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación del intérprete salvadoreño. «No tengo mayor información. Oremos por su recuperación», escribió en una publicación en Facebook.
Por su parte, el cantante René Alonso también compartió un mensaje en el que manifestó su preocupación por el estado de salud de Oviedo y convocó a otros artistas y al público a sumarse a las muestras de apoyo.
«Suplico sus oraciones por Alex Oviedo, está en estado crítico, sufrió derrame cerebral. Fuerza, Alex, acá estamos unidos como artistas», expresó Alonso, quien además invitó a compartir el mensaje para extender la petición de solidaridad.
Las publicaciones han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde admiradores y colegas del cantante han expresado sus deseos de recuperación ante su delicado estado de salud.