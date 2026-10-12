Internacionales
China transforma el cultivo de alimentos con fábricas inteligentes
La empresa 4D BIOS utiliza sistemas automatizados para cultivar hortalizas, fresas y plantas medicinales en ambientes controlados, una alternativa tecnológica que busca optimizar la producción agrícola y reducir la dependencia de las condiciones climáticas.
En China, empresas como 4D BIOS desarrollan instalaciones de agricultura inteligente que combinan automatización, iluminación especializada y control ambiental para producir alimentos durante todo el año, sin depender directamente de las condiciones climáticas externas.
En estas fábricas de plantas, los cultivos crecen en espacios cerrados donde se regulan factores como la temperatura, la humedad, la iluminación y el suministro de nutrientes. Este sistema permite adaptar las condiciones a las necesidades de cada especie y aprovechar mejor la superficie disponible mediante estructuras de cultivo vertical.
Durante un recorrido por las instalaciones de la empresa en Hangzhou, se conocieron las aplicaciones de esta tecnología en la producción de lechugas, espinacas, rúcula, col rizada y otras hortalizas, así como en el cultivo de fresas y plantas utilizadas en la medicina tradicional china.
Uno de los principales componentes de este modelo es la iluminación artificial. A través de sistemas especializados, es posible ajustar el espectro y la intensidad de la luz según la etapa de crecimiento de cada planta. Además, los sistemas de circulación de agua suministran los nutrientes necesarios para su desarrollo.
La empresa explicó que el control de estas variables permite mantener condiciones estables y programar las cosechas sin depender exclusivamente de las temporadas agrícolas convencionales.
Agricultura vertical permite aumentar las cosechas en espacios reducidos
La agricultura vertical distribuye los cultivos en varios niveles para aprovechar mejor el espacio disponible. Según los datos presentados por 4D BIOS, este método puede multiplicar entre 50 y 100 veces la producción por unidad de superficie, dependiendo del cultivo y de las condiciones de operación.
La compañía también indicó que una lechuga puede producirse hasta 26 veces al año en estas instalaciones, frente a unas cuatro cosechas anuales en condiciones tradicionales.
El ambiente controlado facilita, además, el cultivo de fresas rojas y blancas fuera de las temporadas habituales. Las instalaciones cuentan con sistemas para seleccionar los frutos según sus características de calidad y apariencia, lo que contribuye a organizar la producción destinada al mercado.
Según la información proporcionada, la empresa comercializa fresas en mercados asiáticos y en países vinculados a las rutas comerciales de la Franja y la Ruta.
Otra aplicación de esta tecnología es el cultivo de plantas medicinales, cuyas necesidades específicas de temperatura, humedad y otros factores ambientales pueden regularse mediante sistemas automatizados.
Sistemas buscan reducir el consumo de agua y fertilizantes
Además de incrementar la capacidad productiva, estas tecnologías buscan optimizar el uso de los recursos. De acuerdo con las cifras compartidas por 4D BIOS, los sistemas de recirculación pueden reducir hasta un 95 % el consumo de agua, mientras que el manejo de los nutrientes puede disminuir hasta un 90 % el uso de fertilizantes.
La compañía también señaló que la automatización puede reducir entre un 30 % y un 50 % el ciclo de cultivo, así como disminuir hasta un 70 % los costos de mano de obra.
Estas cifras corresponden a los resultados expuestos por la empresa y pueden variar según la especie cultivada, la tecnología utilizada y las condiciones de producción.
Sin embargo, la producción en ambientes cerrados requiere electricidad para mantener la iluminación artificial y regular las condiciones ambientales, por lo que el consumo energético constituye uno de los principales desafíos económicos de estas instalaciones.
En una de sus presentaciones, 4D BIOS señaló que la energía representa el 50 % de los costos operativos considerados. La mano de obra equivale al 20 %, la depreciación de los equipos al 15 % y otros gastos al 15 % restante.
Como respuesta a estos costos, la empresa propone mejorar la eficiencia de las luces LED, aprovechar las tarifas eléctricas fuera de las horas de mayor demanda e incorporar fuentes de energía renovable, como la solar fotovoltaica.
La viabilidad de estas instalaciones depende, por tanto, no solo de su productividad, sino también del costo de la electricidad, la inversión inicial y la demanda comercial de cada cultivo.
Tecnología de bajo carbono también se aplica a la industria del té
Las propuestas de tecnología de bajo carbono también abarcan la industria del té. Entre las acciones planteadas figuran el desarrollo de variedades de alto rendimiento que requieren menos nutrientes, la reducción de insumos químicos, la modernización de los equipos de procesamiento y la disminución de los materiales de embalaje.
La empresa también expuso iniciativas para establecer estándares de calidad, sistemas de certificación y centros demostrativos que permitan promover prácticas de producción más sostenibles.
Estas soluciones buscan extender la innovación más allá del cultivo e incluir otras etapas de la cadena productiva, desde el procesamiento hasta el almacenamiento y el transporte.
Internacionales
El papa será hospitalizado el martes para ser operado
El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo en el pulmón, después de diecisiete meses de pontificado marcados por un ritmo frenético de actividades. El Vaticano no ha precisado si la operación se realizará ese mismo día.
A sus 71 años, el pontífice goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte.
¿Cuándo se realizará la cirugía?
El domingo, el papa informó que la operación estaba programada «para los próximos días». Posteriormente, la Santa Sede confirmó que será hospitalizado este martes, aunque no especificó cuándo se llevará a cabo la intervención.
Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que el periodo de convalecencia durará aproximadamente una semana. Este plazo permitiría a León XIV emprender, según lo previsto, su viaje a América Latina el próximo 6 de noviembre.
La gira tendrá una duración de 11 días e incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Este último país tiene un significado especial para el pontífice, quien trabajó allí como misionero durante dos décadas y obtuvo la ciudadanía peruana.
¿Qué es un nódulo pulmonar?
Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido en el pulmón. Por lo general, estas formaciones son benignas, es decir, no cancerosas. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede corresponder a una etapa temprana de cáncer de pulmón.
La mayoría de los nódulos pequeños no provoca síntomas y suele detectarse durante exámenes médicos realizados por otros problemas de salud.
En cambio, los nódulos de mayor tamaño pueden causar dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente, en ocasiones acompañada de sangre.
La intervención quirúrgica para tratar este tipo de afección generalmente se realiza bajo anestesia general. Durante el procedimiento, el paciente es intubado para garantizar su respiración.
¿Dónde se realizará la operación?
La intervención está prevista en el Hospital Gemelli, el centro hospitalario más grande de Roma, donde habitualmente reciben atención médica los sumos pontífices.
El predecesor de León XIV, el papa Francisco, permaneció varias semanas en ese hospital bajo tratamiento médico antes de fallecer en abril de 2025.
Por su parte, Juan Pablo II, quien estuvo al frente de la Iglesia católica desde 1978 hasta su muerte en 2005, recibió atención médica en nueve ocasiones en el Gemelli, donde acumuló un total de 153 días de hospitalización. El pontífice solía bromear y llamar al centro médico el «Vaticano número tres», después de la residencia de verano de Castel Gandolfo.
El Vaticano acondicionó un departamento en el último piso del complejo hospitalario. El acceso se realiza a través de un largo pasillo custodiado por la policía italiana y la gendarmería vaticana.
Además de la habitación del santo padre, la suite cuenta, según la información disponible, con una sala de reuniones para el personal médico, una cocina, un baño y áreas de descanso. También dispone de una pequeña capilla.
Internacionales
¡Irán estalla contra Trump! Lo acusa de sembrar miedo tras polémicas declaraciones sobre Los Ángeles y San Diego
Una nueva controversia diplomática enfrenta a Irán y Estados Unidos, luego de que el Gobierno iraní acusara al presidente Donald Trump de utilizar el miedo como estrategia política. La reacción surgió después de que el mandatario estadounidense mencionara la posibilidad de que Irán destruyera ciudades como Los Ángeles y San Diego durante un mitin celebrado el pasado lunes en Nebraska. Las declaraciones provocaron fuertes críticas de dirigentes políticos estadounidenses y una respuesta desde Teherán, que cuestionó el mensaje del presidente en medio de las tensiones militares entre ambos países.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, calificó las palabras de Trump como un ejemplo de la llamada política del miedo. A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que Washington estaría utilizando amenazas hipotéticas para generar temor entre la población y desviar la atención de las consecuencias internacionales del conflicto. La polémica se intensificó por una frase del mandatario en la que mencionó la destrucción de ambas ciudades y habló de un precio pequeño que pagar, palabras que generaron rechazo entre políticos demócratas y republicanos de California.
Ante las críticas, Trump aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó que estuviera justificando un ataque contra territorio estadounidense. El presidente explicó que se refería al aumento temporal del precio de la gasolina como un sacrificio económico para impedir que Irán obtenga armas nucleares. La Casa Blanca también defendió esa interpretación y afirmó que el objetivo de su administración es proteger a las ciudades estadounidenses. Mientras tanto, las diferencias entre Washington y Teherán mantienen la tensión internacional, con negociaciones indirectas sobre el conflicto y nuevas disputas alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.
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Preocupación en el Vaticano: papa León XIV anuncia que será operado de un pulmón
El papa León XIV sorprendió este domingo 11 de octubre al anunciar públicamente que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La noticia fue comunicada por el propio pontífice, de 71 años, al finalizar el rezo del Ángelus ante cientos de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica explicó que la anomalía fue descubierta recientemente durante una serie de controles médicos. Según detalló, el nódulo fue identificado en una etapa muy temprana y se encuentra bien localizado, por lo que los especialistas recomendaron retirarlo mediante una operación. León XIV aseguró que decidió seguir las indicaciones de sus médicos y confirmó que el procedimiento ya está programado para los próximos días.
La intervención se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia y que ha atendido a otros pontífices. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el papa permanecería hospitalizado aproximadamente siete días después de la operación.
Pese a la preocupación generada por el anuncio, el Vaticano no ha confirmado que el nódulo sea canceroso ni ha revelado un diagnóstico definitivo sobre su naturaleza. Los especialistas señalan que estas lesiones pueden ser benignas o malignas, por lo que será necesario esperar los resultados de las evaluaciones médicas. El pontífice agradeció las muestras de cariño y pidió a los creyentes que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.
La noticia llega a pocas semanas de una gira pastoral que León XIV tiene prevista por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado la cancelación del viaje, aunque su participación en las próximas actividades dependerá de la evolución de su recuperación. Mientras tanto, millones de católicos permanecen atentos a los próximos comunicados oficiales sobre su estado de salud.