Accidente en la carretera a Ilobasco: un vehículo cae a un barranco y otro impacta contra una champa en Andrómeda

Una denuncia ciudadana ha generado polémica en San Salvador, luego de que un habitante señalara a una directiva comunitaria por presuntamente apropiarse de una calle de uso público. Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador. El señalamiento ha puesto sobre la mesa una situación que preocupa a muchos salvadoreños: las restricciones impuestas por particulares en espacios que deberían estar disponibles para la libre circulación de la población.

Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador. Según el video que circula, solo permiten el paso a quienes viven en las residencias de la zona y bloquean el tránsito libre. ¿Qué opinas de que particulares tomen el control de una vía de dominio público? #CronioSV #SanSalvador #VíaPública #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 11, 2026

El denunciante cuestiona que una directiva pueda ejercer control sobre una vía que, según su versión, pertenece al espacio público. Sin embargo, para determinar si existe una ocupación irregular, las autoridades deben verificar la condición legal de la calle, las restricciones denunciadas y si existe alguna autorización municipal. Hasta el momento, no se ha podido confirmar una resolución oficial que establezca responsabilidades contra los señalados.

El caso vuelve a encender el debate sobre quién tiene derecho a controlar las calles de San Salvador. La Alcaldía de San Salvador Centro ha desarrollado operativos para retirar obstáculos colocados en espacios públicos y recuerda que impedir la libre circulación puede constituir una infracción sancionable con multas de entre $51 y $900. La denuncia plantea ahora una pregunta: ¿deben las autoridades intervenir cuando una directiva vecinal restringe el uso de una calle que los ciudadanos consideran pública?

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