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Accidente en la carretera a Ilobasco: un vehículo cae a un barranco y otro impacta contra una champa en Andrómeda
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¡Escándalo en San Salvador! Denuncian a directiva por supuestamente adueñarse de una calle pública
Una denuncia ciudadana ha generado polémica en San Salvador, luego de que un habitante señalara a una directiva comunitaria por presuntamente apropiarse de una calle de uso público. Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador. El señalamiento ha puesto sobre la mesa una situación que preocupa a muchos salvadoreños: las restricciones impuestas por particulares en espacios que deberían estar disponibles para la libre circulación de la población.
Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador.
Según el video que circula, solo permiten el paso a quienes viven en las residencias de la zona y bloquean el tránsito libre.
¿Qué opinas de que particulares tomen el control de una vía de dominio público?
#CronioSV #SanSalvador #VíaPública #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 11, 2026
El denunciante cuestiona que una directiva pueda ejercer control sobre una vía que, según su versión, pertenece al espacio público. Sin embargo, para determinar si existe una ocupación irregular, las autoridades deben verificar la condición legal de la calle, las restricciones denunciadas y si existe alguna autorización municipal. Hasta el momento, no se ha podido confirmar una resolución oficial que establezca responsabilidades contra los señalados.
El caso vuelve a encender el debate sobre quién tiene derecho a controlar las calles de San Salvador. La Alcaldía de San Salvador Centro ha desarrollado operativos para retirar obstáculos colocados en espacios públicos y recuerda que impedir la libre circulación puede constituir una infracción sancionable con multas de entre $51 y $900. La denuncia plantea ahora una pregunta: ¿deben las autoridades intervenir cuando una directiva vecinal restringe el uso de una calle que los ciudadanos consideran pública?
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Última hora: bus de la ruta 111 se incendia por desperfectos mecánicos en carretera a Ilobasco
Un autobús de la ruta 111 se incendió este domingo debido a desperfectos mecánicos en el kilómetro 45.5 de la carretera que conduce hacia Ilobasco, en el sector de Cabañas Oeste (cantón Cerro Colorado, distrito de Ilobasco).
Según la información preliminar, el incidente solo dejó daños materiales y no se reportan personas lesionadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y realizaron las labores de extinción para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.
El paso vehicular permanece restringido en la zona mientras se completan las labores de atención. Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y, de ser posible, utilizar rutas alternas.
La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que hubiera heridos.
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Hombre de 61 años sufre quemaduras por fuga de gas en Quezaltepeque, La Libertad
Hombre de 61 años sufre quemaduras por fuga de gas en Quezaltepeque, La Libertad
Un hombre de 61 años resultó con quemaduras tras un incidente provocado por una fuga de gas en el cantón Santa Rosa, distrito de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, El Salvador. El accidente ocurrió mientras la víctima manipulaba un cilindro de gas que presentaba una fuga, situación que le ocasionó las lesiones.
De acuerdo con la información disponible, los socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para brindar asistencia prehospitalaria. Los paramédicos estabilizaron al herido en el sitio y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada.
Las circunstancias exactas del incidente no fueron detalladas en los reportes iniciales. Las imágenes de la escena muestran a los rescatistas atendiendo en una zona rural y la ambulancia de la Cruz Roja estacionada en un camino de tierra rodeado de vegetación.
Este tipo de accidentes con cilindros de gas son relativamente frecuentes en áreas rurales cuando se manipulan equipos con fugas o en mal estado. Las autoridades no han emitido información adicional sobre el estado de salud del hombre ni sobre posibles investigaciones del caso.