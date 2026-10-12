Nacionales
Múltiple accidente de tránsito deja varios lesionados en San Miguel
Varias personas resultaron lesionadas tras un múltiple accidente de tránsito ocurrido anoche en el departamento de San Miguel Centro.
De acuerdo con los reportes, varios vehículos se vieron involucrados en el percance, registrado frente al cementerio general.
Las imágenes del accidente muestran la magnitud del impacto y permiten observar uno de los vehículos con daños en la parte delantera.
Las autoridades policiales acudieron al lugar para determinar las causas que originaron el accidente.
Sucesos
VIDEO | Cocodrilo de considerable tamaño sorprende a turistas y habitantes en playa San Marcelino
Varias personas que visitaban la playa San Marcelino, en La Paz Oeste, se llevaron un gran susto al encontrarse de frente con un cocodrilo de considerable tamaño, cuyo hallazgo generó sorpresa y curiosidad entre turistas y habitantes de la zona.
Según testimonios, el reptil fue localizado en el sector costero, donde residentes procedieron a cercar al animal y solicitaron la ayuda de las autoridades para trasladarlo a una zona segura.
Al cierre de esta nota, se informó que la situación estaba controlada y que ni el cocodrilo ni ninguna persona habían resultado lesionados.
COCODRILO DE GRAN TAMAÑO SORPRENDE A TURISTAS Y HABITANTES EN PLAYA SAN MARCELINO Un cocodrilo de considerable tamaño sorprendió a turistas y habitantes de playa San Marcelino, en La Paz Oeste, luego de ser localizado en el sector costero. Según testimonios, residentes cercaron al reptil y solicitaron ayuda de las autoridades para trasladarlo a una zona segura. La situación fue controlada. #CronioSV #PlayaSanMarcelino #LaPazOeste #Cocodrilo #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 12, 2026
Sucesos
VIDEO | Captan a jóvenes manejando una «Killer Soul» y usando el celular
En redes sociales circula un video en el que se observa al conductor de un vehículo Kia Soul grabando con su teléfono celular a otro automóvil mientras conducía. En las imágenes también aparecen otros jóvenes jugando y grabando, sin prestar la debida atención a las condiciones de seguridad durante el trayecto.
Además de apartar la mirada del camino para filmar, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, una situación que pudo poner en riesgo la integridad de todos los ocupantes del vehículo.
No se reportaron accidentes relacionados con este hecho. Ante lo ocurrido, ciudadanos esperan que el Viceministerio de Transporte (VMT) revise el caso.
CAPTAN A JÓVENES MANEJANDO UNA «KILLER SOUL» Y USANDO EL CELULAR En redes sociales circula un video en el que se observa al conductor de un vehículo Kia Soul grabando con su teléfono celular a otro automóvil mientras conducía. En las imágenes también aparecen otros jóvenes jugando y grabando, sin prestar la debida atención a las condiciones de seguridad durante el trayecto. Además de apartar la mirada del camino para filmar, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, una situación que pudo poner en riesgo la integridad de todos los ocupantes del vehículo. No se reportaron accidentes relacionados con este hecho. Ante lo ocurrido, ciudadanos esperan que el @VMTElSalvador revise el caso. #CronioSV #SeguridadVial #VMT #PrevenciónDeAccidentes #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 12, 2026
Principal
Acompañante de motociclista falleció tras percance vial en Mejicanos
Un motociclista resultó lesionado tras colisionar con un vehículo sobre la calle al Volcán, en Mejicanos, San Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada, Cruz Verde Mejicanos y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) estabilizaron al motociclista y lo trasladaron a un centro asistencial.
Al verificar el estado de su acompañante, los equipos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.