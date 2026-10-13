Asesuisa lidera los rankings sectoriales de reputación corporativa y responsabilidad ESG de Merco 2026

Puma Energy entrega el último Volkswagen Tera del séptimo sorteo y sortea hoy el primer Volkswagen Taos de la promoción

Puma Energy El Salvador celebra hoy el octavo sorteo de su promoción “Ahorra y Gana”, una iniciativa que continúa generando oportunidades para sus clientes y que, a 80% de avance, registra casi 6 millones de oportunidades de ganar, más de 112,000 participantes y más de 245,000 premios instantáneos entregados.

El evento se desarrolla en Puma San Antonio Abad y reúne a clientes, aliados y representantes de Puma Energy para celebrar los resultados alcanzados por la promoción y continuar premiando a sus participantes.

Como parte de la jornada, Puma Energy realiza la entrega oficial de los premios correspondientes al séptimo sorteo, realizado la semana anterior en Puma Palermo. Entre ellos se encuentra el último Volkswagen Tera de la promoción sorteado hasta ese momento, que hoy es entregado oficialmente a Alberto Castellanos, ganador del vehículo.

La celebración da paso al octavo sorteo de Ahorra y Gana, en el que cuatro participantes reciben 30,000 puntos Puma PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y se conoce además al ganador del primer Volkswagen Taos de la promoción.

De esta manera, la jornada representa un nuevo hito para Ahorra y Gana: mientras se entregan los premios que ya fueron sorteados, nuevos participantes tienen la oportunidad de convertir sus participaciones en una historia para contar.

“Hoy estamos celebrando el resultado de una promoción que ha logrado convertir cada visita, cada compra y cada participación en una nueva oportunidad para nuestros clientes. Entregamos el último Volkswagen Tera correspondiente al séptimo sorteo y, al mismo tiempo, damos paso a una nueva historia con el primer Volkswagen Taos que sorteamos hoy. Esto demuestra que Ahorra y Gana sigue avanzando y que todavía hay muchas oportunidades por delante”, señaló José Mario Basagoitia, Gerente de Retail de Puma Energy El Salvador.

La promoción entra en su recta final

Con el octavo sorteo, Ahorra y Gana continúa avanzando hacia su etapa final, pero todavía quedan importantes premios por entregar.

Después del sorteo de hoy, los participantes continuarán compitiendo por:

1 Volkswagen Taos

1 Volkswagen Amarok

8 paquetes de 30,000 puntos Puma PRIS , equivalentes a $300 cada uno

, equivalentes a $300 cada uno Más de 95,000 premios instantáneos

Puma Energy invita a los participantes a seguir utilizando Puma PRIS, canjear los premios instantáneos obtenidos y continuar participando, ya que mientras más utilizan la plataforma, más oportunidades tienen de ganar dentro de la promoción.

Los clientes también pueden aprovechar los beneficios disponibles mediante las alianzas bancarias vigentes, así como los beneficios asociados a Puma Cleantec, fortaleciendo la propuesta de valor de Puma para quienes visitan sus estaciones.

“Aún queda mucho por ganar. Hoy conocemos al ganador del primer Volkswagen Taos, pero la promoción continúa con dos Taos más, una Amarok, paquetes de puntos PRIS y miles de premios instantáneos. Nuestra invitación es a no dejar pasar las oportunidades que todavía quedan: usar Puma PRIS, canjear los premios instantáneos y seguir participando”, agregó Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy.

“Ahorra y Gana” mantiene así una premisa sencilla: detrás de cada tanque lleno hay una historia, y cada visita a Puma puede convertirse en una oportunidad para vivir una nueva.

Ahorra y Gana en cifras

Casi 6 millones de oportunidades de ganar

Más de 112,000 participantes

Más de 245,000 premios instantáneos entregados

80% de avance de la promoción

Próximo sorteo

El próximo sorteo de Ahorra y Gana se realizará el viernes 16 de octubre en la agencia Volkswagen Santa Elena.

Puma PRIS. Ahorra Tiempo y dinero.

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