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Nacionales

Encuentran a una mujer fallecida en las riberas del río El Molino, en Santa Ana

Publicado

hace 47 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó anoche que inspeccionó la escena de una persona fallecida en Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana.

Se trata de una mujer que fue encontrada en las riberas del río El Molino.

De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría sido arrastrada por el caudal del río debido a las recientes tormentas.

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Nacionales

VIDEO | PNC captura a motorista por quebrar espejos de un microbús en San Salvador

Publicado

hace 1 hora

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13 octubre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que César Eduardo Cartagena Castaneda, de 34 años, motorista de la ruta 40-A, quebró los espejos de un microbús de la ruta 29-E y discutió con el conductor, en un acto de intolerancia.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre, sobre la 1.ª Calle Oriente y 10.ª Avenida Norte, en las cercanías del mercado Ex Cuartel, en San Salvador Centro. El incidente quedó grabado en video.

Según la PNC, tras un trabajo de búsqueda realizado en conjunto con la Fuerza Armada, localizaron a Cartagena Castaneda en San Marcos, San Salvador Sur. La institución señaló que, al momento de intervenirlo, el motorista se tornó agresivo.

La Policía indicó que el hombre será puesto a disposición de la justicia por los hechos.

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Nacionales

Prevén lluvias y tormentas fuertes en El Salvador este martes

Publicado

hace 2 horas

el

13 octubre, 2026

Por

El cielo estará poco nublado durante la mañana, sin lluvias; sin embargo, para la tarde se esperan lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en la cadena montañosa norte, principalmente en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Morazán y Santa Ana, donde las precipitaciones podrían alcanzar intensidades fuertes.

Durante la noche, se prevén lluvias y tormentas en sectores de las zonas central y oriental del país, principalmente en los departamentos de San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión.

El viento variará entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Asimismo, el ambiente estará ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.

Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este y una vaguada.

Además, se mantiene el monitoreo de una zona de baja presión ubicada al suroeste de El Salvador, la cual presenta potencial de convertirse en ciclón tropical. No obstante, no se prevé que este sistema influya directamente en el país durante los próximos días.

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Judicial

Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas

Publicado

hace 15 horas

el

12 octubre, 2026

Por

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso cadena perpetua a Josué Germain González Mejía (corredor de clica) y Giovanni Andrés Hernández (homeboy) por pertenencia a organización terrorista, conforme al artículo 344-A del Código Penal reformado. Ambos formaban parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fueron capturados durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
En el mismo proceso, otros 95 miembros recibieron condenas de larga duración: 26 corredores de clica a 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas y 69 homeboys a 30 años por el mismo delito. Los 97 procesados integraban 10 clicas distintas del programa Centrales, entre ellas Modelos Locos Salvatruchos (plaza El Trovador, barrios San Jacinto y Modelo), Gangster Locos Salvatruchos (alrededores de FENADESAL) e Iberias Locos Salvatruchos (comunidad Iberia), que operaban en diferentes puntos de la capital y sus alrededores.
La Fiscalía vinculó a los condenados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, privaciones de libertad y control territorial. La sentencia se dictó tras valorar prueba documental, pericial y testimonial en audiencia única, y se enmarca en las reformas de 2026 que habilitaron la prisión perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo (incluyendo la pertenencia a pandillas).
Estas condenas representan una de las primeras aplicaciones de la cadena perpetua tras la modificación constitucional y forman parte de la estrategia de seguridad bajo el régimen de excepción, que ha permitido más de 93 mil capturas de integrantes o colaboradores de estructuras criminales y ha reducido la tasa de homicidios a alrededor de 1,3 por cada 100 mil habitantes.
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