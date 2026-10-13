Política
Diálogo político y diplomático entre El Salvador y Paraguay
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Rubén Ramírez Lezcano, orientado a fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a los temas de interés común.
Ambas autoridades abordaron los avances en el proceso de consultas políticas entre las Cancillerías de El Salvador y Paraguay, destacando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo y coordinación diplomática para impulsar una agenda de cooperación.
Asimismo, intercambiaron impresiones sobre las oportunidades de colaboración en materia de salud pública y económica. En el ámbito histórico y cultural, también abordaron la solicitud de repatriación de los restos del reconocido artista paraguayo Agustín Pío Barrios, conocido como Mangoré, cuyos restos yacen en El Salvador, haciendo referencia a la petición formal presentada por la Cámara de Senadores.
El encuentro permitió reafirmar la importancia de la cooperación, el intercambio de experiencias y el seguimiento a iniciativas en beneficio de las naciones.
Política
Marco Rubio llama a Nayib Bukele para reforzar alianza con El Salvador y abordar seguridad de puertos y situación de Cuba
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este martes 13 de octubre una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para reafirmar la alianza estratégica entre ambas naciones. Así lo confirmó el Departamento de Estado estadounidense mediante un comunicado oficial, en el que destacó que ambos funcionarios abordaron asuntos relacionados con la seguridad de infraestructura estratégica, la cooperación internacional y las prioridades diplomáticas de Washington en la región.
Uno de los principales temas de la llamada fue la protección de infraestructura crítica, especialmente los puertos, frente a lo que Estados Unidos considera posibles influencias extranjeras maliciosas. Rubio y Bukele conversaron sobre la importancia de mantener seguras estas instalaciones, consideradas fundamentales para el comercio, la economía y la seguridad nacional. El pronunciamiento se produce en medio del interés de Washington por fortalecer su presencia estratégica en Centroamérica y proteger sectores clave frente a la influencia de otras potencias internacionales.
Durante el intercambio, Marco Rubio también instó al Gobierno salvadoreño a respaldar a Estados Unidos y a otros países aliados en la promoción de prioridades compartidas dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conversación incluyó la situación política de Cuba, sobre la cual el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el Gobierno cubano no impulsará las reformas que, a juicio de Washington, necesita su población mientras considere que mantiene el respaldo de la comunidad internacional.
La comunicación reafirma la cercanía diplomática entre la administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de Nayib Bukele, que han mantenido una estrecha cooperación en asuntos de seguridad y política regional. Sin embargo, el comunicado estadounidense no detalló acuerdos concretos derivados de la conversación, ni identificó países o actores específicos al referirse a las influencias extranjeras sobre infraestructura estratégica. La llamada pone nuevamente sobre la mesa el papel de El Salvador como socio de Washington en Centroamérica.
Política
Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa la TradeExpo 2026 en apoyo a las empresas salvadoreñas
El Gobierno del Presidente acompañó el esfuerzo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con el desarrollo de la feria TradeExpo 2026, enfocada para que clientes extranjeros establezcan relaciones de negocios con empresas salvadoreñas.
La feria reúne a 76 empresas locales y 46 compradores internacionales para promover relaciones comerciales y oportunidades de exportación.
TradeExpo 2026 se desarrolla el 12 y 13 de octubre como un espacio de encuentro entre empresas salvadoreñas y compradores extranjeros, orientado a establecer vínculos de negocios y acercar la
oferta nacional a nuevos mercados. La iniciativa es resultado de una alianza entre la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones (Invest). Bajo el lema “Where Opportunities Connect” —“Donde se conectan las oportunidades”—, el evento busca fortalecer la proyección internacional del sector empresarial salvadoreño.
Durante ambas jornadas, 76 empresas locales presentan sus productos y servicios ante 46 compradores internacionales. Este intercambio permite dar a conocer la capacidad productiva del país, identificar posibles socios comerciales y explorar oportunidades para ampliar las exportaciones.
La feria facilita el contacto directo entre la oferta salvadoreña y la demanda internacional, creando un entorno para el diálogo empresarial y la construcción de relaciones comerciales que puedan mantenerse más allá del evento.
TradeExpo 2026 también abre un espacio para explorar el potencial del intercambio con los mercados centroamericanos y promover una mayor participación de las empresas nacionales en el comercio regional.