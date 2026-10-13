Diálogo con el parlamento de Paraguay para el desarrollo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este martes 13 de octubre una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para reafirmar la alianza estratégica entre ambas naciones. Así lo confirmó el Departamento de Estado estadounidense mediante un comunicado oficial, en el que destacó que ambos funcionarios abordaron asuntos relacionados con la seguridad de infraestructura estratégica, la cooperación internacional y las prioridades diplomáticas de Washington en la región.

Uno de los principales temas de la llamada fue la protección de infraestructura crítica, especialmente los puertos, frente a lo que Estados Unidos considera posibles influencias extranjeras maliciosas. Rubio y Bukele conversaron sobre la importancia de mantener seguras estas instalaciones, consideradas fundamentales para el comercio, la economía y la seguridad nacional. El pronunciamiento se produce en medio del interés de Washington por fortalecer su presencia estratégica en Centroamérica y proteger sectores clave frente a la influencia de otras potencias internacionales.

Durante el intercambio, Marco Rubio también instó al Gobierno salvadoreño a respaldar a Estados Unidos y a otros países aliados en la promoción de prioridades compartidas dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La conversación incluyó la situación política de Cuba, sobre la cual el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el Gobierno cubano no impulsará las reformas que, a juicio de Washington, necesita su población mientras considere que mantiene el respaldo de la comunidad internacional.

La comunicación reafirma la cercanía diplomática entre la administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de Nayib Bukele, que han mantenido una estrecha cooperación en asuntos de seguridad y política regional. Sin embargo, el comunicado estadounidense no detalló acuerdos concretos derivados de la conversación, ni identificó países o actores específicos al referirse a las influencias extranjeras sobre infraestructura estratégica. La llamada pone nuevamente sobre la mesa el papel de El Salvador como socio de Washington en Centroamérica.

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