Identifican a víctima de accidente de tránsito en Cojutepeque

La Alcaldía de San Salvador Este, a través de la Dirección Contravencional y el Cuerpo de Agentes Municipales, atendió una denuncia ciudadana relacionada con la apropiación indebida de un espacio público en Soyapango, señalada contra la creadora de contenido Yanira Berríos.

Tras conocer el caso, la municipalidad otorgó un plazo de 24 horas para retirar los obstáculos colocados en la zona, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y mantenerlos disponibles para la comunidad.

La alcaldía reiteró que las disposiciones legales deben cumplirse por igual, sin distinciones, y reafirmó su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y recuperar los espacios comunes.

Asimismo, señaló que busca garantizar que las zonas verdes y demás áreas públicas estén disponibles para el disfrute de todos los habitantes.

ALCALDÍA DE SAN SALVADOR ESTE MULTA A YANIRA BERRÍOS POR CONSTRUIR EN ZONA VERDE DE SOYAPANGO La Alcaldía de @AlcaldiaSSE realizó una inspección en una zona verde de Soyapango, frente a la vivienda de la tiktoker Yanira Berríos, donde impuso una multa por ocupación del espacio público y estableció un plazo para desmontar la estructura construida en el lugar. La municipalidad señaló que el procedimiento busca recuperar las áreas comunes y garantizar que los espacios públicos estén disponibles para todos los habitantes. Más detalles en nuestra nota ⬇️ https://t.co/eu1MZoh7lT Y usted, ¿qué opina? #CronioSV #Soyapango #YaniraBerríos #EspaciosPúblicos #SanSalvadorEste — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 13, 2026

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