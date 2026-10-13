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Sucesos

Identifican a víctima de accidente de tránsito en Cojutepeque

Publicado

hace 31 minutos

el

David Rodríguez fue identificado como el hombre que perdió la vida ayer en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados varios vehículos, en las cercanías del parque Alameda, en Cojutepeque, Cuscatlán.

De acuerdo con los reportes, Rodríguez se encontraba en la zona cuando un camión repartidor de bebidas lo impactó, junto con una motocicleta y un autobús de la ruta 179.

Según la información disponible, el camión habría sufrido una falla mecánica, lo que habría provocado el percance que terminó en tragedia.

Elementos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Sucesos

FOTOS – VIDEO | Alcaldía de San Salvador Este multa a Yanira Berríos por construir en zona verde de Soyapango

Publicado

hace 2 horas

el

13 octubre, 2026

Por

La Alcaldía de San Salvador Este, a través de la Dirección Contravencional y el Cuerpo de Agentes Municipales, atendió una denuncia ciudadana relacionada con la apropiación indebida de un espacio público en Soyapango, señalada contra la creadora de contenido Yanira Berríos.

Tras conocer el caso, la municipalidad otorgó un plazo de 24 horas para retirar los obstáculos colocados en la zona, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y mantenerlos disponibles para la comunidad.

La alcaldía reiteró que las disposiciones legales deben cumplirse por igual, sin distinciones, y reafirmó su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y recuperar los espacios comunes.

Asimismo, señaló que busca garantizar que las zonas verdes y demás áreas públicas estén disponibles para el disfrute de todos los habitantes.

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Sucesos

VIDEO | Cocodrilo de considerable tamaño sorprende a turistas y habitantes en playa San Marcelino

Publicado

hace 1 día

el

12 octubre, 2026

Por

Varias personas que visitaban la playa San Marcelino, en La Paz Oeste, se llevaron un gran susto al encontrarse de frente con un cocodrilo de considerable tamaño, cuyo hallazgo generó sorpresa y curiosidad entre turistas y habitantes de la zona.

Según testimonios, el reptil fue localizado en el sector costero, donde residentes procedieron a cercar al animal y solicitaron la ayuda de las autoridades para trasladarlo a una zona segura.

Al cierre de esta nota, se informó que la situación estaba controlada y que ni el cocodrilo ni ninguna persona habían resultado lesionados.

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Sucesos

VIDEO | Captan a jóvenes manejando una «Killer Soul» y usando el celular

Publicado

hace 1 día

el

12 octubre, 2026

Por

En redes sociales circula un video en el que se observa al conductor de un vehículo Kia Soul grabando con su teléfono celular a otro automóvil mientras conducía. En las imágenes también aparecen otros jóvenes jugando y grabando, sin prestar la debida atención a las condiciones de seguridad durante el trayecto.

Además de apartar la mirada del camino para filmar, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, una situación que pudo poner en riesgo la integridad de todos los ocupantes del vehículo.

No se reportaron accidentes relacionados con este hecho. Ante lo ocurrido, ciudadanos esperan que el Viceministerio de Transporte (VMT) revise el caso.

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