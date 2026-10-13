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Tumor extirpado al papa León XIV era canceroso
El papa León XIV fue sometido el martes a una operación en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras detectar una masa cancerosa, informó el Vaticano.
Según el comunicado oficial, el procedimiento confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.
«Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho», señaló el Vaticano, que añadió que la intervención «confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias».
El comunicado detalló que el Santo Padre permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, mientras que la operación duró aproximadamente 90 minutos. Además, indicó que la intervención fue exitosa y no presentó complicaciones.
Tras la cirugía, el papa «se despertó con normalidad» y regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, según informó el Vaticano.
Una fuente vaticana agregó que el pontífice había pedido la cena después de la operación.
Consultada sobre si existían indicios de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas.
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VIDEOS | Esto es lo que se sabe del caso de la joven que despertó durante su velorio en Guatemala
La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que evaluará si hubo descuido o negligencia por parte de los padres de una adolescente de 15 años que, según sus familiares, despertó durante su velorio en Sacapulas, Quiché. Por su parte, el Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La PGN brindó detalles sobre las medidas de protección adoptadas a favor de la menor de edad, quien presuntamente permaneció cerca de ocho horas dentro de un ataúd, luego de que sus familiares creyeran que había fallecido.
Un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia verificó las condiciones en las que se encontraba la adolescente y determinó que la clínica privada donde recibía atención no contaba con el equipo necesario para realizar las evaluaciones médicas requeridas.
Ante esta situación, la PGN solicitó medidas de protección ante un juez competente, quien ordenó trasladar a la adolescente a un centro asistencial para que recibiera atención especializada y se sometiera a los exámenes necesarios para determinar su estado de salud.
🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. «Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital», afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. «No ingresó a hospital ella», dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación.
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026
La menor fue trasladada al Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides Molina para someterse a las evaluaciones médicas correspondientes. La institución indicó que permanece a la espera de los resultados y del informe del personal médico.
La PGN también advirtió que, una vez concluidas las evaluaciones y diligencias correspondientes, determinará si se vulneraron los derechos de la adolescente por descuido o negligencia de sus progenitores. Si se establece alguna irregularidad, promoverá las acciones legales correspondientes para garantizar su protección.
Por su parte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, inició una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del caso. Entre los aspectos que se investigan figura la decisión de la familia de dar por fallecida a la adolescente sin acudir previamente a un centro asistencial para confirmar su muerte.
La investigación continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer conclusiones sobre las circunstancias del caso.
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FOTOS | Bus a excesiva velocidad cae desde paso a desnivel en Guatemala
Un bus extraurbano que se dirigía hacia Retalhuleu cayó desde el paso a desnivel de Las Rosas, ubicado en la zona 5 de Quetzaltenango, Guatemala, dejando a varios pasajeros afectados.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas y trasladar a varios pasajeros a un centro asistencial.
Según el relato de uno de los pasajeros, el conductor presuntamente circulaba a excesiva velocidad y habría estado disputándose el pasaje con otro transporte colectivo. Esta situación pudo haber contribuido al accidente.
BUS EXTRAURBANO CAE DESDE PASO A DESNIVEL EN GUATEMALA Y DEJA VARIOS PASAJEROS AFECTADOS Un bus extraurbano que se dirigía hacia Retalhuleu cayó desde el paso a desnivel de Las Rosas, en la zona 5 de Quetzaltenango, Guatemala, dejando varios pasajeros afectados. Bomberos Voluntarios atendieron a las víctimas y trasladaron a varios pasajeros a un centro asistencial. Según el relato de uno de los usuarios, el conductor presuntamente viajaba a excesiva velocidad y disputaba el pasaje con otro transporte colectivo. #CronioSV #Guatemala #AccidenteDeTránsito #Quetzaltenango #Emergencias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 13, 2026
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¡Milagro en alta mar! Salvadoreña sobrevive 20 horas a la deriva tras caer de un crucero en Grecia
Una salvadoreña de 44 años protagonizó una impresionante historia de supervivencia al permanecer aproximadamente 20 horas en mar abierto después de caer de un crucero en aguas de Grecia. El incidente ocurrió el viernes 9 de octubre, cuando la mujer viajaba a bordo del Odyssey of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, que navegaba por el mar Jónico. La pasajera terminó en el agua a unos 133 kilómetros de la isla griega de Zante, también conocida como Zakynthos, lo que provocó una intensa operación de búsqueda y rescate.
La desaparición de la salvadoreña movilizó a la Guardia Costera de Grecia, embarcaciones privadas, buques mercantes y un helicóptero de la Fuerza Aérea. Durante las labores de búsqueda, los rescatistas encontraron un dispositivo luminoso desprendido de un salvavidas, una pista que ayudó a mantener las operaciones en la zona. Finalmente, durante la mañana del sábado 10 de octubre, la tripulación del carguero MSC Rossella III localizó a la mujer con vida, consciente y dentro de un flotador circular, después de haber pasado casi un día expuesta a las condiciones del mar.
El momento del rescate quedó registrado en un video difundido por las autoridades griegas, en el que se observa cómo los tripulantes del buque establecen contacto con la sobreviviente y le lanzan una cuerda para auxiliarla. Posteriormente, fue trasladada a una embarcación de la Guardia Costera, donde recibió los primeros auxilios, antes de ser llevada al puerto de Katakolo. Desde ese lugar fue conducida a un hospital en Pyrgos para someterse a evaluaciones médicas. Aunque fue encontrada consciente, no se han divulgado detalles definitivos sobre su estado de salud.
El caso también ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que la mujer terminó en el agua. Un portavoz de la Guardia Costera griega declaró a la agencia AFP que la salvadoreña habría manifestado que saltó del crucero porque quería desembarcar. Sin embargo, las autoridades todavía investigan lo sucedido y no han esclarecido cómo obtuvo el salvavidas que le permitió mantenerse a flote. Su identidad tampoco ha sido revelada oficialmente. Por ahora, lo confirmado es que logró sobrevivir durante aproximadamente 20 horas en el mar Jónico y fue rescatada con vida en una operación que movilizó a diferentes equipos de emergencia.