Nacionales
Mujer lesionada tras fuerte accidente en carretera a Sonsonate
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
Sucesos
Identifican a víctima de accidente de tránsito en Cojutepeque
David Rodríguez fue identificado como el hombre que perdió la vida ayer en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados varios vehículos, en las cercanías del parque Alameda, en Cojutepeque, Cuscatlán.
De acuerdo con los reportes, Rodríguez se encontraba en la zona cuando un camión repartidor de bebidas lo impactó, junto con una motocicleta y un autobús de la ruta 179.
Según la información disponible, el camión habría sufrido una falla mecánica, lo que habría provocado el percance que terminó en tragedia.
Elementos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades correspondientes.
Sucesos
FOTOS – VIDEO | Alcaldía de San Salvador Este multa a Yanira Berríos por construir en zona verde de Soyapango
La Alcaldía de San Salvador Este, a través de la Dirección Contravencional y el Cuerpo de Agentes Municipales, atendió una denuncia ciudadana relacionada con la apropiación indebida de un espacio público en Soyapango, señalada contra la creadora de contenido Yanira Berríos.
Tras conocer el caso, la municipalidad otorgó un plazo de 24 horas para retirar los obstáculos colocados en la zona, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y mantenerlos disponibles para la comunidad.
La alcaldía reiteró que las disposiciones legales deben cumplirse por igual, sin distinciones, y reafirmó su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y recuperar los espacios comunes.
Asimismo, señaló que busca garantizar que las zonas verdes y demás áreas públicas estén disponibles para el disfrute de todos los habitantes.
ALCALDÍA DE SAN SALVADOR ESTE MULTA A YANIRA BERRÍOS POR CONSTRUIR EN ZONA VERDE DE SOYAPANGO La Alcaldía de @AlcaldiaSSE realizó una inspección en una zona verde de Soyapango, frente a la vivienda de la tiktoker Yanira Berríos, donde impuso una multa por ocupación del espacio público y estableció un plazo para desmontar la estructura construida en el lugar. La municipalidad señaló que el procedimiento busca recuperar las áreas comunes y garantizar que los espacios públicos estén disponibles para todos los habitantes. Más detalles en nuestra nota ⬇️ https://t.co/eu1MZoh7lT Y usted, ¿qué opina? #CronioSV #Soyapango #YaniraBerríos #EspaciosPúblicos #SanSalvadorEste
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 13, 2026