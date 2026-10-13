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¡NOCHE DE LOCURA EN CHAMPIONS! Barcelona golea, Brujas humilla al Inter en San Siro y Bayern se salva de una derrota histórica
La UEFA Champions League vivió este martes 13 de octubre una jornada espectacular, marcada por goleadas, remontadas y resultados inesperados. El FC Barcelona volvió a demostrar su poderío ofensivo con una contundente victoria de 4-1 sobre el Galatasaray en Turquía, mientras que el Club Brujas protagonizó la gran sorpresa de la fecha al derrotar 4-3 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. La segunda jornada de la fase de liga también dejó triunfos importantes del Arsenal, Atlético de Madrid y Villarreal, además de un empate que hizo sufrir al poderoso Bayern Múnich.
Barcelona remonta y aplasta al Galatasaray con un Lamine Yamal brillante
El conjunto dirigido por Hansi Flick confirmó su excelente momento al imponerse 4-1 al Galatasaray en Estambul, aunque el encuentro comenzó con un susto para los azulgranas. Aleksey Batrakov adelantó a los turcos durante la primera mitad y puso contra las cuerdas al equipo catalán, que incluso vio cómo el VAR anulaba otro tanto del conjunto local. Sin embargo, João Cancelo apareció al minuto 42 para establecer el empate antes del descanso y devolver la tranquilidad al Barcelona.
En la segunda mitad llegó el espectáculo de Lamine Yamal. El joven atacante español volvió a ser determinante con dos asistencias que permitieron a Fermín López y Anthony Gordon marcar en los minutos 49 y 52, respectivamente. Posteriormente, Karim Adeyemi apareció para sentenciar el 4-1 definitivo y completar una noche redonda para los catalanes. Con este resultado, el Barcelona suma seis puntos de seis posibles y nueve goles anotados en sus primeros dos compromisos europeos, consolidándose como uno de los equipos más contundentes en el inicio del torneo.
¡Bombazo en Italia! Club Brujas silencia San Siro y deja al Inter contra las cuerdas
La mayor sorpresa de la jornada ocurrió en Milán, donde el Club Brujas consiguió una histórica victoria por 4-3 sobre el Inter, en un partido que tuvo absolutamente de todo. El conjunto belga llegó al Giuseppe Meazza sin complejos y encontró en Nicolò Tresoldi a su gran figura. El delantero firmó un espectacular triplete que terminó por destruir las aspiraciones del equipo italiano, incapaz de contener los ataques de su rival.
Tresoldi abrió el marcador desde el punto penal, aunque Lautaro Martínez consiguió igualar antes del descanso. En el complemento, el atacante del Brujas volvió a castigar a la defensa italiana con otros dos goles para colocar el 3-1. Lautaro descontó y mantuvo viva la esperanza local, pero Romeo Vermant marcó el cuarto tanto de los visitantes. Ange-Yoan Bonny estableció el 3-4 definitivo en los últimos minutos, sin que el Inter pudiera completar la remontada.
La derrota representa un duro golpe para el conjunto italiano, que acumula dos caídas en sus primeros dos partidos de Champions League. Después de perder frente al Real Madrid en su debut, el Inter volvió a tropezar, esta vez ante un rival que demostró personalidad, eficacia y una enorme capacidad para aprovechar los errores defensivos.
Bayern Múnich sufre una pesadilla ante el Viking
Otro de los resultados más sorprendentes se produjo en el enfrentamiento entre el Viking de Noruega y el Bayern Múnich, que terminó con un emocionante empate 3-3. El conjunto noruego sorprendió al gigante alemán al colocarse 2-0 arriba, pero el Bayern reaccionó gracias a un doblete de Harry Kane y otro tanto de Luis Díaz, con los que logró darle vuelta al marcador.
Cuando parecía que los alemanes se llevarían los tres puntos, Herman Haugen apareció al minuto 90 para firmar el 3-3 definitivo, desatando la celebración del equipo noruego. El resultado se convirtió en uno de los grandes golpes de la jornada, al demostrar que incluso los favoritos pueden sufrir ante rivales considerados inferiores.
Atlético de Madrid golpea al Manchester United y Arsenal no perdona
El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria de 2-0 sobre el Manchester United en el estadio Metropolitano. Pablo Barrios abrió el marcador prácticamente desde el inicio del encuentro y Ademola Lookman sentenció el resultado durante la segunda mitad. Los ingleses también sufrieron la expulsión de Leny Yoro, tras una revisión del VAR, lo que terminó de complicar sus posibilidades de reacción. El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó su fortaleza como local para recuperarse de su derrota en la primera jornada.
Por su parte, el Arsenal fue contundente y derrotó 3-0 al Lille en el Emirates Stadium. Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka marcaron los goles del conjunto londinense, todos durante la segunda mitad. Los dirigidos por Mikel Arteta mantienen su paso perfecto en la competición, con dos victorias en igual número de presentaciones.
Villarreal vuelve a ganar en Europa y Sporting mantiene su paso firme
El Villarreal protagonizó otra remontada importante al vencer 3-1 al Napoli. El conjunto italiano comenzó ganando con un gol de Amir Rrahmani, pero los españoles reaccionaron mediante Georges Mikautadze, Santiago Mouriño y Tani Oluwaseyi. El triunfo permitió al submarino amarillo romper una racha de 12 partidos sin conseguir una victoria en la Champions League.
En Francia, el Sporting de Lisboa superó 2-0 al Lens, con anotaciones de Luis Suárez e Issa Doumbia. El equipo portugués llegó a seis puntos y mantiene su inicio perfecto en esta fase de liga.
Mientras tanto, el RB Leipzig consiguió un ajustado triunfo de 1-0 frente al PSV Eindhoven, gracias a una anotación de Brajan Gruda. El equipo alemán logró sumar sus primeros tres puntos en esta edición del campeonato.
Sabah también hace historia en la Champions
El Sabah de Azerbaiyán consiguió una victoria memorable al derrotar 2-0 al Slavia Praga, alcanzando su primer triunfo en la historia de la Liga de Campeones. El resultado fue especialmente significativo después de que el conjunto azerbaiyano sufriera una goleada de 4-0 ante el Manchester United en la primera jornada.
Todos los resultados del martes 13 de octubre
|Partido
|Resultado
|Galatasaray vs. Barcelona
|1-4
|Inter de Milán vs. Club Brujas
|3-4
|Viking vs. Bayern Múnich
|3-3
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|2-0
|Arsenal vs. Lille
|3-0
|Villarreal vs. Napoli
|3-1
|Lens vs. Sporting de Lisboa
|0-2
|RB Leipzig vs. PSV Eindhoven
|1-0
|Sabah vs. Slavia Praga
|2-0
Real Madrid, Manchester City y PSG entran en escena este miércoles
La segunda jornada de la Champions League continuará este miércoles 14 de octubre con otros nueve encuentros, entre los que destacan el enfrentamiento entre Roma y Real Madrid, así como el atractivo duelo entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Liverpool también tendrá actividad europea frente al LASK, en una fecha que promete nuevas emociones.
La jornada del martes dejó un mensaje contundente: el Barcelona ilusiona con su poderío ofensivo, el Club Brujas demostró que no existen rivales pequeños y el Bayern comprobó que ningún partido está ganado antes del pitazo final. Con apenas dos fechas disputadas, la Champions League 2026-2027 comienza a ofrecer el espectáculo y las sorpresas que la convierten en el torneo de clubes más prestigioso del planeta.
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¡Humillación en la tabla! Betis golea 5-2 y manda al Real Madrid de Mourinho al cuarto lugar de LaLiga
¡El Real Madrid sigue perdiendo terreno en España y ahora el Betis le arrebató un puesto en la clasificación! El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini protagonizó una contundente victoria de 5-2 sobre Osasuna este domingo 11 de octubre, resultado que le permitió escalar hasta la tercera posición de LaLiga y desplazar al equipo blanco al cuarto lugar. Los verdiblancos alcanzaron los 19 puntos, mientras que el Madrid de José Mourinho quedó con 18 unidades, cada vez más lejos del Barcelona, que domina el campeonato.
Isco fue la gran figura de la goleada al marcar un doblete que desató la celebración de los aficionados béticos. El mediocampista español abrió el marcador desde el punto penal al minuto 10 y volvió a aparecer al 67 para frenar la reacción de Osasuna. Abde Ezzalzouli también anotó, mientras que un autogol de Ante Budimir y un tanto de José Antonio Morante completaron los cinco goles del Betis. Aunque los visitantes lograron acercarse 3-2 durante el segundo tiempo, los locales respondieron con contundencia y terminaron asegurando una victoria que sacudió la clasificación.
La presión aumenta sobre Mourinho y su Real Madrid, que ahora observa cómo sus rivales lo superan en la lucha por los primeros puestos. El Barcelona continúa como líder absoluto con 24 puntos de 24 posibles, seguido por el Atlético de Madrid y el Betis, ambos con 19 unidades. Los merengues ocupan la cuarta casilla con 18 puntos, a seis del conjunto azulgrana. Con apenas ocho jornadas disputadas, la distancia comienza a generar debate entre los aficionados: ¿podrá Mourinho recuperar el protagonismo del Madrid o seguirá perdiendo terreno frente a sus principales rivales?
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¡Messi está imparable! Marca doblete y lidera goleada 4-0 del Inter Miami sobre DC United
Lionel Messi volvió a demostrar su calidad con una actuación espectacular en la Major League Soccer (MLS). El astro argentino anotó dos goles en la contundente victoria del Inter Miami por 4-0 frente al DC United, este sábado 10 de octubre, en el Nu Stadium de Florida. El encuentro también tuvo como protagonista al uruguayo Luis Suárez, quien firmó otro doblete y encaminó el triunfo del conjunto rosado, que regresó a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar.
La fiesta comenzó apenas al minuto 3, cuando Suárez abrió el marcador tras una jugada en la que participó el mexicano Germán Berterame. El delantero uruguayo volvió a aparecer al minuto 39 para establecer el 2-0 antes del descanso. En la segunda mitad llegó el espectáculo de Messi: al minuto 47 aprovechó una asistencia de Suárez para marcar el tercero y, al 60, dejó atrás a varios defensores antes de sacar un potente remate de zurda que selló la goleada.
Con sus dos anotaciones, Messi alcanzó los 23 goles en la temporada 2026 de la MLS, consolidándose como uno de los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro. Además, el triunfo permitió al Inter Miami sumar 49 puntos y ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Este, manteniendo vivas sus aspiraciones de cara a los playoffs. El equipo dirigido por Cristian «Kily» González volverá a jugar el miércoles 14 de octubre, cuando reciba al New York City FC.
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¡Real Madrid gana con 10 jugadores! Vence 1-0 al Villarreal en un partido marcado por la expulsión de Vinícius y la polémica del VAR
El Real Madrid consiguió una sufrida victoria por 1-0 ante el Villarreal este sábado 10 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Un gol del joven marfileño Yan Diomande le permitió al conjunto dirigido por José Mourinho quedarse con tres puntos fundamentales, en una noche que terminó marcada por la expulsión de Vinícius Júnior, un gol anulado y un cierre de partido lleno de tensión.
El conjunto merengue salió decidido a imponer condiciones, pero encontró a un Villarreal organizado y dispuesto a complicarle el encuentro. Kylian Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, cuando un remate suyo se estrelló contra el poste. El francés volvió a generar peligro en otra acción ofensiva, aunque no logró superar al guardameta rival. Pese a los intentos madridistas, la falta de contundencia y la resistencia del equipo visitante provocaron que el primer tiempo terminara sin goles, entre algunas muestras de inconformidad de la afición del Bernabéu.
La historia cambió en la segunda mitad. Mourinho movió sus piezas y el Real Madrid encontró mayor profundidad ofensiva hasta que Yan Diomande apareció al minuto 62 para marcar el único gol del encuentro. El atacante aprovechó una asistencia de Federico Valverde y definió con un remate cruzado que terminó en el fondo de la red. Aunque inicialmente se señaló fuera de juego, la revisión arbitral confirmó la validez de la anotación. El tanto significó el estreno goleador del marfileño con la camiseta blanca y desató la celebración de los aficionados madridistas.
Sin embargo, la mayor controversia llegó alrededor del minuto 72. Vinícius Júnior, quien había ingresado durante la segunda parte, marcó lo que parecía ser el 2-0, pero el árbitro anuló la anotación después de revisar en el VAR una acción previa en la que el brasileño sujetó del cabello al defensor Saliba. La jugada terminó con tarjeta roja directa para Vinícius, dejando al Real Madrid con diez futbolistas en los minutos decisivos. La expulsión podría tener consecuencias importantes para los próximos compromisos del club, incluido el Clásico frente al Barcelona, dependiendo de la sanción que determine el comité disciplinario.
NO SE PUEDE SER TAN DESGRACIADO
Vinicius marca, Mourinho se recorre todo el campo para celebrarlo con él, el VAR lo revisa…
Y EXPULSAN A VINICIUS POR TIRAR DEL PELO A SALIBA 😤😤😤😤 https://t.co/NdR4sIgH0b
— Madrid Sports (@MadridSports_) October 10, 2026
Con superioridad numérica, el Villarreal adelantó sus líneas y buscó desesperadamente el empate, pero Thibaut Courtois apareció con intervenciones decisivas para proteger la ventaja madridista. El Real Madrid resistió hasta el pitazo final y alcanzó los 18 puntos en ocho jornadas, aunque continúa por detrás de un Barcelona que suma 24 unidades tras su victoria ante Getafe. Más allá del resultado, la noche dejó dos grandes protagonistas: Diomande, convertido en el héroe del triunfo, y Vinícius, cuya expulsión amenaza con convertirse en un nuevo problema para Mourinho. El Madrid ganó, pero la polémica promete continuar fuera del terreno de juego.