VIDEOS | Esto es lo que se sabe del caso de la joven que despertó durante su velorio en Guatemala

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que evaluará si hubo descuido o negligencia por parte de los padres de una adolescente de 15 años que, según sus familiares, despertó durante su velorio en Sacapulas, Quiché. Por su parte, el Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La PGN brindó detalles sobre las medidas de protección adoptadas a favor de la menor de edad, quien presuntamente permaneció cerca de ocho horas dentro de un ataúd, luego de que sus familiares creyeran que había fallecido.

Un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia verificó las condiciones en las que se encontraba la adolescente y determinó que la clínica privada donde recibía atención no contaba con el equipo necesario para realizar las evaluaciones médicas requeridas.

Ante esta situación, la PGN solicitó medidas de protección ante un juez competente, quien ordenó trasladar a la adolescente a un centro asistencial para que recibiera atención especializada y se sometiera a los exámenes necesarios para determinar su estado de salud.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala: Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché. Según la información disponible, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre la dio por muerta al no detectar respiración ni pulso. Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud. «Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital», afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso. El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. «No ingresó a hospital ella», dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda. Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes observaron movimientos en el féretro y, al percatarse de lo ocurrido, la auxiliaron. La joven se encuentra consciente y en recuperación. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

La menor fue trasladada al Hospital Regional de Huehuetenango Doctor Jorge Vides Molina para someterse a las evaluaciones médicas correspondientes. La institución indicó que permanece a la espera de los resultados y del informe del personal médico.

La PGN también advirtió que, una vez concluidas las evaluaciones y diligencias correspondientes, determinará si se vulneraron los derechos de la adolescente por descuido o negligencia de sus progenitores. Si se establece alguna irregularidad, promoverá las acciones legales correspondientes para garantizar su protección.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, inició una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del caso. Entre los aspectos que se investigan figura la decisión de la familia de dar por fallecida a la adolescente sin acudir previamente a un centro asistencial para confirmar su muerte.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer conclusiones sobre las circunstancias del caso.

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