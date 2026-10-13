Nacionales
Avanza construcción del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros, La Libertad
El ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Herrera, informó que continúan los trabajos de construcción y ampliación de la carretera Los Chorros, en el departamento de La Libertad, como parte de un proyecto de infraestructura vial que incluye la edificación de un viaducto.
Las labores forman parte de una intervención orientada a mejorar las condiciones de circulación en este importante corredor vial, utilizado diariamente por conductores que se desplazan entre diferentes puntos del país.
Rodríguez señaló que los equipos continúan avanzando en la ejecución de las obras, que contemplan tanto la ampliación de la carretera como la construcción del viaducto en el sector de Los Chorros.
Nacionales
Rescatan a perrito que permaneció tres días atrapado en un pozo en Nejapa
Un perrito fue rescatado por Comandos de Salvamento luego de permanecer atrapado durante tres días en un pozo ubicado en el sector 85 del distrito de Nejapa, según relataron vecinos de la zona.
Los socorristas realizaron las labores necesarias para sacar al animal del pozo y ponerlo a salvo, poniendo fin al tiempo que permaneció atrapado en el interior.
La intervención permitió rescatar al perrito y destacó la importancia de una respuesta oportuna ante emergencias que ponen en riesgo la vida de los animales.
Nacionales
EL SISTEMA FEDECRÉDITO REUNIRÁ A EXPERTOS EN FINANZAS Y LIDERAZGO EN EL CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DEL AHORRO 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO realizará el próximo 20 de octubre el Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026 en su séptima edición, un encuentro que reunirá a expertos en finanzas y liderazgo para compartir conocimientos, experiencias y nuevas perspectivas sobre la forma en que nuestros pensamientos y comportamientos influyen en las decisiones que tomamos.
El evento se desarrollará a partir de las 8:00 a. m. en el Hotel Hilton, la participación es completamente gratuita, está dirigido a los salvadoreños quienes podránaprender como el hábito del ahorro implica transformar;, la jornada busca destacar la relación entre nuestra manera de pensar, nuestros hábitos y las decisiones que tomamos para construir nuestro futuro.
Como parte de la jornada, el conferencista internacional Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, una plataforma con más de 750 mil seguidores en Latinoamérica, se destaca como creador de contenido de finanzas personales con un estilo divertido y fácil de asimilar, además es autor del audiolibro “Rómpase en caso de emergencia”; Danielofrecerá la ponencia inicial “Dinero irracional: los trucos de tu mente que sabotean tu bienestar financiero”, en la que abordará cómo determinados pensamientos y comportamientos pueden influir en las decisiones financieras cotidianas.
Posteriormente, el reconocido conferencista Yokoi Kenji, quien ha recorrido América Latina compartiendo un mensaje que integra la disciplina japonesa con la pasión latina: una propuesta de liderazgo en equilibrio surgida del encuentro entre dos culturas tan exigentes como profundamente inspiradoras; Yokoitendrá a su cargo la ponencia magistral “Kintsugi: Liderazgo integral”, en la que compartirá una perspectiva sobre la transformación de los retos y las experiencias en aprendizajes que contribuyen al desarrollo del liderazgo y el propósito.
“Con esta edición, el SISTEMA FEDECRÉDITO busca que el Día Mundial del Ahorro trascienda la reflexión sobre guardar dinero y se convierta en una oportunidad para hablar de hábitos, decisiones, planificación y herramientas que ayuden a los salvadoreños a construir un futuro con mayor bienestar financiero” explicó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
Por tal razón, el SISTEMA FEDECRÉDITO invita a los salvadoreños a ser parte de este gran evento y disfrutar de una jornada de aprendizaje e inspiración. La participación es gratuita, puedes registrarte en eventosistemafedecredito.com.
SISTEMA FEDECRÉDITO desarrolla esta iniciativa como parte de sus acciones orientadas a promover el conocimiento y la educación financiera, así como a generar espacios de aprendizaje que aporten al bienestar y desarrollo de los salvadoreños.
Nacionales
Encuentran a una mujer fallecida en las riberas del río El Molino, en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó anoche que inspeccionó la escena de una persona fallecida en Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana.
Se trata de una mujer que fue encontrada en las riberas del río El Molino.
De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría sido arrastrada por el caudal del río debido a las recientes tormentas.