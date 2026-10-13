Avanza construcción del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros, La Libertad

El SISTEMA FEDECRÉDITO realizará el próximo 20 de octubre el Congreso del Día Mundial del Ahorro 2026 en su séptima edición, un encuentro que reunirá a expertos en finanzas y liderazgo para compartir conocimientos, experiencias y nuevas perspectivas sobre la forma en que nuestros pensamientos y comportamientos influyen en las decisiones que tomamos.

El evento se desarrollará a partir de las 8:00 a. m. en el Hotel Hilton, la participación es completamente gratuita, está dirigido a los salvadoreños quienes podránaprender como el hábito del ahorro implica transformar;, la jornada busca destacar la relación entre nuestra manera de pensar, nuestros hábitos y las decisiones que tomamos para construir nuestro futuro.

Como parte de la jornada, el conferencista internacional Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, una plataforma con más de 750 mil seguidores en Latinoamérica, se destaca como creador de contenido de finanzas personales con un estilo divertido y fácil de asimilar, además es autor del audiolibro “Rómpase en caso de emergencia”; Danielofrecerá la ponencia inicial “Dinero irracional: los trucos de tu mente que sabotean tu bienestar financiero”, en la que abordará cómo determinados pensamientos y comportamientos pueden influir en las decisiones financieras cotidianas.

Posteriormente, el reconocido conferencista Yokoi Kenji, quien ha recorrido América Latina compartiendo un mensaje que integra la disciplina japonesa con la pasión latina: una propuesta de liderazgo en equilibrio surgida del encuentro entre dos culturas tan exigentes como profundamente inspiradoras; Yokoitendrá a su cargo la ponencia magistral “Kintsugi: Liderazgo integral”, en la que compartirá una perspectiva sobre la transformación de los retos y las experiencias en aprendizajes que contribuyen al desarrollo del liderazgo y el propósito.

“Con esta edición, el SISTEMA FEDECRÉDITO busca que el Día Mundial del Ahorro trascienda la reflexión sobre guardar dinero y se convierta en una oportunidad para hablar de hábitos, decisiones, planificación y herramientas que ayuden a los salvadoreños a construir un futuro con mayor bienestar financiero” explicó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

Por tal razón, el SISTEMA FEDECRÉDITO invita a los salvadoreños a ser parte de este gran evento y disfrutar de una jornada de aprendizaje e inspiración. La participación es gratuita, puedes registrarte en eventosistemafedecredito.com.

SISTEMA FEDECRÉDITO desarrolla esta iniciativa como parte de sus acciones orientadas a promover el conocimiento y la educación financiera, así como a generar espacios de aprendizaje que aporten al bienestar y desarrollo de los salvadoreños.

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