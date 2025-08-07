Nacionales
Nayib Bukele lidera ranking mundial de aprobación con 91 %
Tras más de seis años en el poder, el presidente Nayib Bukele, mantiene una popularidad excepcional a nivel mundial, con un índice de aprobación del 91 %, según una encuesta reciente publicada por el sitio especializado World of Statistics.
Con este porcentaje, Bukele se posiciona como el líder más popular del mundo, superando a figuras como Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien alcanza un 78 % de aprobación, y Narendra Modi, primer ministro de India, con un 75 %. Otros líderes destacados en la lista incluyen a Lee Jae-myung de Corea del Sur (59 %), el argentino Javier Milei (57 %) y la mexicana Claudia Sheinbaum (53 %).
La alta aprobación del mandatario salvadoreño refleja la confianza interna en su administración, especialmente por su política de seguridad que ha logrado reducir significativamente la violencia de las pandillas, así como por sus esfuerzos enfocados en el crecimiento económico del país.
La encuesta también ubica a otros líderes globales como Mark Carney (56 %), primer ministro australiano Anthony Albanese (54 %), la presidenta suiza Karin Keller-Sutter (48 %) y el expresidente estadounidense Donald Trump (44 %).
Pronostican lluvias y tormentas en varias zonas del país durante la tarde y noche
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este jueves el cielo estará mayormente nublado en horas de la tarde sobre la zona norte y la cordillera volcánica del país, con lluvias previstas en sectores como la cordillera Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo, así como tormentas en el norte de Santa Ana y Chalatenango, las cuales podrían desplazarse hacia el suroeste al final del día.
Durante la mañana, se espera cielo poco nublado y sin lluvias, mientras que en la noche se prevén precipitaciones en sectores del occidente, centro, paracentro y nororiente. Además, se anticipa el ingreso de lluvias sobre la franja costera occidental en las últimas horas de la noche.
Los vientos serán del noreste y este durante la mañana, noche y madrugada, y del oeste y suroeste por la tarde, con velocidades entre los 10 y 22 km/h. En zonas de tormenta podrían registrarse ráfagas que superen los 35 km/h.
El ambiente se mantendrá muy cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Las condiciones atmosféricas responden a la presencia de vaguadas que generan inestabilidad en la región, favoreciendo lluvias y tormentas de rápida evolución, además del flujo acelerado del este.
El Salvador ha recibido 62,000 turistas internacionales en vacaciones agostinas
Las cifras registradas por las autoridades señalan que hasta el 4 de agosto se han recibido 62,000 visitantes extranjeros en El Salvador, que han llegado al país con motivo de la vacación agostina.
De acuerdo con la titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, se estima que serán 90,000 turistas extranjeros los que visiten el país en esta temporada.
«Para estas fiestas agostinas, habíamos calculado 90,000 visitantes internacionales, de los cuales, al cierre antes de ayer, teníamos 62,000; vamos muy bien con la meta. Recordemos que ayer y hoy son los días más visitados, de más movimiento, sobre todo en el centro histórico, que ha sido otro de los destinos más visitados», detalló Valdez en la entrevista que brindó a TCS.
También, se prevé que en los sitios nacionales tener el ingreso de alrededor de 2.6 millones de visitantes, los datos señalan que hasta el lunes 4 de agosto son alrededor de 1.6 millones los registrados.
En estas vacaciones las autoridades han revelado que los lugares más visitados por nacionales y extranjeros son SívarLand, el Centro Histórico de San Salvador, la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad.
«Vemos a las familias paseando, es un gusto ver esto a esta hora de la mañana, y definitivamente se debe a que todos se sienten seguros, confiados y en paz», destacó.
Ministerio de Trabajo continúa con las verificaciones en este día de asueto nacional
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que equipos de la institución continúan desplegados verificando la normativa laboral, durante este miércoles 6 de agosto, día de asueto nacional.
Dichas inspecciones se realizan a escala internacional. «Verificamos el cumplimiento del Código de Trabajo que respalda a los trabajadores», reitera Castro.
De acuerdo con la institución de Gobierno, si el empleador solicita trabajar en este día, estos deben ser remunerados con el salario ordinario más recargo del 100%.
Cabe reiterar que el objetivo principal es verificar que se cumpla la normativa laboral vigente, que protege a los trabajadores en estos períodos de vacaciones.