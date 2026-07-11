Mujer biker gravemente lesionada tras ser impactada por un vehículo en Santa Ana

Desde tempranas horas de este sábado, cientos de familias de San José Villanueva y distritos cercanos llegaron al Complejo Educativo Dr. Salvador Mendieta para aprovechar los servicios gratuitos de las Ferias Integra, el programa del Gobierno que acerca atención médica, legal y social directamente a las comunidades.

Según las autoridades, se dispusieron alrededor de 1,500 atenciones en diversas especialidades, entre ellas medicina general, odontología, pediatría, ginecología, oftalmología, atención psicológica y asesoría legal.

Marina Gallegos, vecina de Zaragoza, fue una de las primeras en llegar. Utilizó el transporte que las autoridades pusieron a disposición de las comunidades y aprovechó para recibir una limpieza dental y un relleno. “Estos eventos son importantes porque uno recibe atención directa sin tener que viajar lejos”, comentó.

Además de las consultas médicas —donde los pacientes salen con su medicamento en mano—, se ofrecieron servicios de masaje clínico, remisiones a hospitales cuando es necesario y atención psicológica tanto individual como familiar. La Procuraduría General de la República también estuvo presente ofreciendo mediación, asesoría legal y apoyo en convivencia ciudadana.

Los más pequeños no se quedaron fuera: disfrutaron de pintacaritas, talleres de pintura, globoflexia y otras actividades lúdicas. Incluso las mascotas fueron bienvenidas, con vacunación para perros y gatos.

Las Ferias Integra se realizan cada miércoles y sábado en diferentes puntos del país, como parte de la estrategia de “Florecimiento Salvadoreño” para llevar servicios de primer nivel a las comunidades más alejadas.

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