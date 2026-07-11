Nacionales
Un muerto y una mujer grave tras ser impactados por un rayo en cancha de fútbol en Cojutepeque
Un trágico accidente natural cobró la vida de un hombre y dejó gravemente herida a una mujer la tarde de este sábado, luego de que un rayo impactara la champa de lámina donde se resguardaban de una tormenta en un campo de fútbol del cantón Cujuapa.
Según testigos, la pareja se transportaba en una motocicleta cuando decidió protegerse de la fuerte lluvia bajo una champa ubicada dentro de la cancha. Minutos después, un rayo cayó directamente sobre la estructura metálica, provocando un impacto de gran magnitud.
El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer sufrió quemaduras graves en varias partes de su cuerpo. Paramédicos de los cuerpos de socorro la trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como reservado.
La fuerza del rayo fue tal que, según residentes de la zona, dejó varios árboles cercanos cortados o dañados.
Este lamentable suceso ocurre en una zona cercana al Lago de Ilopango, donde las tormentas eléctricas son frecuentes durante esta temporada.
Las autoridades recomendaron a la población evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas con actividad eléctrica.
Nacionales
Mujer biker gravemente lesionada tras ser impactada por un vehículo en Santa Ana
Una mujer que conducía una motocicleta resultó con lesiones de consideración luego de ser embestida por un vehículo particular este sábado en la carretera Panamericana, en las cercanías del redondel Santa María.
Según reportes preliminares, el fuerte impacto dejó a la motociclista con heridas en varias partes del cuerpo. Paramédicos de Cruz Verde Salvadoreña llegaron rápidamente al lugar, la estabilizaron y la trasladaron a un centro médico cercano para recibir atención especializada.
Las autoridades ya se encuentran en la zona investigando las circunstancias exactas del accidente.
Nacionales
Motociclista de 20 años muere tras perder el control en bulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán
Un joven de 20 años perdió la vida la mañana de este sábado luego de accidentarse mientras conducía su motocicleta sobre el bulevar Luis Poma, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro, el motociclista perdió el control de su vehículo, lo que provocó un fuerte impacto. Al llegar al lugar, los rescatistas intentaron reanimarlo, pero falleció en el sitio debido a la gravedad de sus lesiones.
La víctima fue identificada como Mario Alberto Chacón Serrano, de 20 años, residente de la residencial Cima 4, en San Salvador.
Las autoridades continúan en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.
Nacionales
Los beneficios de la Feria Integra llegan a la Libertad Este
Desde tempranas horas de este sábado, cientos de familias de San José Villanueva y distritos cercanos llegaron al Complejo Educativo Dr. Salvador Mendieta para aprovechar los servicios gratuitos de las Ferias Integra, el programa del Gobierno que acerca atención médica, legal y social directamente a las comunidades.
Según las autoridades, se dispusieron alrededor de 1,500 atenciones en diversas especialidades, entre ellas medicina general, odontología, pediatría, ginecología, oftalmología, atención psicológica y asesoría legal.
Marina Gallegos, vecina de Zaragoza, fue una de las primeras en llegar. Utilizó el transporte que las autoridades pusieron a disposición de las comunidades y aprovechó para recibir una limpieza dental y un relleno. “Estos eventos son importantes porque uno recibe atención directa sin tener que viajar lejos”, comentó.
Además de las consultas médicas —donde los pacientes salen con su medicamento en mano—, se ofrecieron servicios de masaje clínico, remisiones a hospitales cuando es necesario y atención psicológica tanto individual como familiar. La Procuraduría General de la República también estuvo presente ofreciendo mediación, asesoría legal y apoyo en convivencia ciudadana.
Los más pequeños no se quedaron fuera: disfrutaron de pintacaritas, talleres de pintura, globoflexia y otras actividades lúdicas. Incluso las mascotas fueron bienvenidas, con vacunación para perros y gatos.
Las Ferias Integra se realizan cada miércoles y sábado en diferentes puntos del país, como parte de la estrategia de “Florecimiento Salvadoreño” para llevar servicios de primer nivel a las comunidades más alejadas.