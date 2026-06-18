MARN monitorea constantemente poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene monitoreos constantes de poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes con el propósito de obtener información científica sobre sus ciclos de vida, procesos de apareamiento y anidación.

Según la institución, estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico sobre el estado real de estas especies de reptiles en el país y contribuir a su conservación.

El MARN destacó que los cocodrilos y caimanes desempeñan un papel fundamental en el equilibrio hídrico, el reciclaje de materia orgánica y la riqueza de especies dentro de los ecosistemas acuáticos. Por ello, su protección forma parte de un trabajo permanente que se desarrolla a través del Programa Nacional de Conservación de Caimán y Cocodrilo, en el marco de la iniciativa integral Misión Océano.

La institución informó que cuenta con viveros de incubación de huevos de cocodrilo ubicados en sitios estratégicos y prioritarios para la anidación. Estos espacios permiten resguardar los nidos y garantizar un porcentaje óptimo de eclosión bajo condiciones controladas y seguras.

Como parte de este programa, también se desarrollan actividades de educación ambiental dirigidas a comunidades locales y centros escolares, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de conservar estas especies y respetar sus hábitats naturales.

Asimismo, el ministerio dispone de personal técnico y guardarrecursos capacitados en técnicas de manejo seguro de estos reptiles, además de herramientas e implementos especializados para optimizar los monitoreos de campo.

De acuerdo con Medio Ambiente, estas especies contribuyen al mantenimiento del flujo de canales en manglares, a la creación de pozas de reproducción para peces y camarones y a evitar la proliferación de bacterias mediante el consumo de materia orgánica.

“Desde el monitoreo científico en el terreno hasta la incubación en viveros estratégicos, seguimos trabajando junto a aliados estratégicos para garantizar la preservación del caimán y el cocodrilo y salvaguardar los servicios ecosistémicos que brindan a nuestro país”, destacó el MARN.

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