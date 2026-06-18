Nacionales
MARN monitorea constantemente poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene monitoreos constantes de poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes con el propósito de obtener información científica sobre sus ciclos de vida, procesos de apareamiento y anidación.
Según la institución, estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico sobre el estado real de estas especies de reptiles en el país y contribuir a su conservación.
El MARN destacó que los cocodrilos y caimanes desempeñan un papel fundamental en el equilibrio hídrico, el reciclaje de materia orgánica y la riqueza de especies dentro de los ecosistemas acuáticos. Por ello, su protección forma parte de un trabajo permanente que se desarrolla a través del Programa Nacional de Conservación de Caimán y Cocodrilo, en el marco de la iniciativa integral Misión Océano.
La institución informó que cuenta con viveros de incubación de huevos de cocodrilo ubicados en sitios estratégicos y prioritarios para la anidación. Estos espacios permiten resguardar los nidos y garantizar un porcentaje óptimo de eclosión bajo condiciones controladas y seguras.
Como parte de este programa, también se desarrollan actividades de educación ambiental dirigidas a comunidades locales y centros escolares, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de conservar estas especies y respetar sus hábitats naturales.
Asimismo, el ministerio dispone de personal técnico y guardarrecursos capacitados en técnicas de manejo seguro de estos reptiles, además de herramientas e implementos especializados para optimizar los monitoreos de campo.
De acuerdo con Medio Ambiente, estas especies contribuyen al mantenimiento del flujo de canales en manglares, a la creación de pozas de reproducción para peces y camarones y a evitar la proliferación de bacterias mediante el consumo de materia orgánica.
“Desde el monitoreo científico en el terreno hasta la incubación en viveros estratégicos, seguimos trabajando junto a aliados estratégicos para garantizar la preservación del caimán y el cocodrilo y salvaguardar los servicios ecosistémicos que brindan a nuestro país”, destacó el MARN.
Nacionales
Detienen a “Crazy”, pandillero con antecedentes por homicidio y extorsión
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Josue Odir Granados Zapata, alias “Crazy” o “Choqui”, identificado como palabrero de la clica Mirada Locos Sureños de San Miguel.
De acuerdo con las autoridades, el detenido posee un amplio récord delictivo que incluye los delitos de homicidio tentado, extorsión, lesiones, privación de libertad y resistencia.
La PNC detalló que Granados Zapata se trasladó desde San Miguel hasta el cantón El Salitre, en Tejutla, Chalatenango Centro, donde fue localizado y capturado durante un operativo desarrollado en la zona.
Según la institución policial, el detenido será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
Nacionales
PNC destaca un nuevo día sin homicidios en el país
Según datos compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 17 de junio finalizó con cero homicidios registrados en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se contabilizan 15 días sin asesinatos. Esta cifra se suma a los 26 días sin homicidios reportados en mayo, las 27 jornadas con cero asesinatos registradas al cierre de abril, los 23 días sin muertes violentas de marzo, los 24 días de febrero y las 27 jornadas sin homicidios registradas durante enero.
Las autoridades detallaron que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se acumulan 1,130 días sin homicidios en el territorio nacional. Asimismo, en lo que va de 2026 se han registrado 142 jornadas sin muertes violentas.
Según las autoridades, estos resultados son atribuidos a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.
Nacionales
Pronostican lluvias y actividad eléctrica para este jueves en El Salvador
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana de este día, con probabilidad de lluvias en la costa oriental, específicamente en el departamento de Usulután, durante las primeras horas. En el resto del territorio nacional no se prevén precipitaciones en ese período.
Para la tarde, se esperan lluvias y actividad eléctrica de forma puntual en la cadena montañosa del norte, principalmente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas, así como en la cordillera volcánica, con sistemas organizados en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, las condiciones de inestabilidad continuarán con lluvias y actividad eléctrica en la cadena montañosa norte, abarcando Chalatenango, Cabañas y Morazán, además de la zona oriental del país, en sectores de La Unión, Morazán y San Miguel.
El viento ingresará del noreste y sureste con velocidades entre 8 y 18 kilómetros por hora, mientras que se prevén brisas de hasta 30 kilómetros por hora.
Las autoridades meteorológicas indicaron que el ambiente será cálido durante la tarde y fresco en horas de la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo de viento del este y una leve influencia de una onda tropical, factores que favorecerán el desarrollo de algunas lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.