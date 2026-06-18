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VIDEO: Así salvó un hombre a un niño de un intento de secuestro
Un hombre evitó el secuestro de un niño en el sector de Guaianases, en São Paulo, Brasil, según quedó registrado por una cámara de seguridad.
En las imágenes se observa cuando una persona baja de un taxi y se dirige hacia un niño que se encontraba en una acera subido en una bicicleta. Posteriormente, el sujeto toma al menor e intenta llevarlo hacia el vehículo.
La acción fue interrumpida por un peatón que intervino oportunamente y logró impedir el rapto del niño.
Según la información, el secuestrador actuaba junto a un cómplice. Tras el fallido intento, ambos regresaron al taxi; sin embargo, el conductor apagó el vehículo y los dos hombres fueron sacados del automóvil y agredidos por vecinos del sector.
Nesta terça-feira (16), uma câmera de segurança registrou uma ocorrência na Rua Moreira Neto, nº 410, em Guaianases, na zona leste de São Paulo. As imagens mostram o momento em que um homem desce de um carro e tenta levar uma criança que estava na calçada para dentro do veículo,… pic.twitter.com/1U0jSDqHpa
— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 17, 2026
Nacionales
MARN monitorea constantemente poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene monitoreos constantes de poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes con el propósito de obtener información científica sobre sus ciclos de vida, procesos de apareamiento y anidación.
Según la institución, estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico sobre el estado real de estas especies de reptiles en el país y contribuir a su conservación.
El MARN destacó que los cocodrilos y caimanes desempeñan un papel fundamental en el equilibrio hídrico, el reciclaje de materia orgánica y la riqueza de especies dentro de los ecosistemas acuáticos. Por ello, su protección forma parte de un trabajo permanente que se desarrolla a través del Programa Nacional de Conservación de Caimán y Cocodrilo, en el marco de la iniciativa integral Misión Océano.
La institución informó que cuenta con viveros de incubación de huevos de cocodrilo ubicados en sitios estratégicos y prioritarios para la anidación. Estos espacios permiten resguardar los nidos y garantizar un porcentaje óptimo de eclosión bajo condiciones controladas y seguras.
Como parte de este programa, también se desarrollan actividades de educación ambiental dirigidas a comunidades locales y centros escolares, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de conservar estas especies y respetar sus hábitats naturales.
Asimismo, el ministerio dispone de personal técnico y guardarrecursos capacitados en técnicas de manejo seguro de estos reptiles, además de herramientas e implementos especializados para optimizar los monitoreos de campo.
De acuerdo con Medio Ambiente, estas especies contribuyen al mantenimiento del flujo de canales en manglares, a la creación de pozas de reproducción para peces y camarones y a evitar la proliferación de bacterias mediante el consumo de materia orgánica.
“Desde el monitoreo científico en el terreno hasta la incubación en viveros estratégicos, seguimos trabajando junto a aliados estratégicos para garantizar la preservación del caimán y el cocodrilo y salvaguardar los servicios ecosistémicos que brindan a nuestro país”, destacó el MARN.
Internacionales
Epidemia de ébola en República Democrática del Congo supera las 200 muertes
Más de 200 personas han fallecido a causa del ébola en la República Democrática del Congo (RDC), poco más de un mes después de que se declarara la epidemia, informó este jueves el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), organismo sanitario de la Unión Africana.
De acuerdo con la entidad, se han registrado 202 muertes y un total de 875 casos confirmados de la enfermedad, lo que representa una tasa de mortalidad del 23 %.
La provincia de Ituri, ubicada en el noreste de la República Democrática del Congo, se encuentra en el epicentro de la decimoséptima epidemia de ébola del país, declarada oficialmente el pasado 15 de mayo. Según el último balance oficial, el virus ha contagiado a 837 personas y ha provocado 196 fallecimientos en esa zona.
En la ciudad de Bunia se han confirmado 215 casos. Sin embargo, las capacidades de diagnóstico continúan siendo limitadas, mientras que científicos y autoridades sanitarias internacionales reconocen que aún se desconoce la verdadera magnitud de la crisis sanitaria.
En medio de la emergencia, el fútbol se ha convertido en un espacio de distracción para parte de los casi 100 millones de habitantes del país, quienes también enfrentan el conflicto armado en el este del territorio y los constantes ataques de grupos armados.
“Tenemos la esperanza”, expresó Nathanaël Amuli. Tras el empate entre Cabo Verde y España el pasado lunes, aficionados congoleños comenzaron a ilusionarse con las posibilidades de la selección nacional, conocida como los Leopardos.
No obstante, en Bunia el entusiasmo deportivo se vio afectado por las restricciones sanitarias. A primeras horas de la tarde, alrededor de un centenar de jóvenes se congregaron frente a una pantalla gigante en el centro de la ciudad, portando camisetas de la selección nacional y banderas de la República Democrática del Congo pintadas en sus rostros.
Sin embargo, la actividad no pudo desarrollarse como esperaban debido a que las autoridades prohibieron desde finales de mayo las reuniones de más de 50 personas como medida para contener la propagación de la epidemia de ébola.
Internacionales
Costa Rica captura a dirigente de equipo de fútbol acusado de narcotráfico en Estados Unidos
Las autoridades de Costa Rica arrestaron el miércoles a un presunto narcotraficante colombiano, identificado como Wilder Eusse Osorio, presidente del equipo de fútbol Municipal Liberia de la primera división, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por presuntos cargos relacionados con el tráfico de cocaína.
De acuerdo con el organismo judicial costarricense, Eusse Osorio, colombiano nacionalizado costarricense, enfrenta acusaciones en un tribunal de Texas por presuntamente traficar cocaína.
El director general del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, informó mediante un video publicado en la red social X que el detenido estaría vinculado a una organización transnacional dedicada al tráfico y distribución de drogas en Costa Rica con destino final hacia Estados Unidos.
Soto señaló además que las autoridades costarricenses trabajan estrechamente con la agencia antidrogas estadounidense para capturar a varias personas que podrían ser extraditadas hacia ese país.
Tras su captura, Eusse Osorio fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para iniciar el proceso de extradición, luego de que una reforma legal aprobada en 2025 autorizara que ciudadanos costarricenses puedan ser juzgados por países que los requieran.
Por su parte, la Federación Costarricense de Fútbol informó en un comunicado que realizó ajustes en los procesos de licenciamiento y control financiero con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro del fútbol nacional.
La entidad deportiva agregó que durante junio emitió dos prevenciones, una dirigida al club Municipal Liberia y otra a la empresa administradora presidida por Eusse Osorio, debido a inconsistencias detectadas en la información financiera y legal presentada.
En el ámbito deportivo, Municipal Liberia fue eliminado en las semifinales del torneo Clausura por Saprissa, equipo que posteriormente perdió la final frente al actual campeón, Club Sport Herediano.
El caso ocurre meses después de que Costa Rica realizara, el pasado 20 de marzo, su primera extradición hacia Estados Unidos, cuando entregó al exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense Celso Gamboa, también acusado de narcotráfico.
Gamboa, sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, fue extraditado junto con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, señalado como su presunto socio.
El exfuncionario rechaza las acusaciones de que ambos habrían lavado ganancias provenientes del narcotráfico a través de un equipo de fútbol de segunda división y sostiene que los señalamientos forman parte de maniobras impulsadas por narcotraficantes encarcelados en Estados Unidos para obtener reducciones de condena.
Costa Rica forma parte de una ruta utilizada para el traslado de cocaína procedente de Colombia con destino a Estados Unidos, considerado el principal mercado consumidor de esta droga.