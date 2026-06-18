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República Checa y Sudáfrica empatan y complican sus opciones en el Mundial 2026
República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un partido correspondiente al Grupo A del Mundial 2026 disputado en Atlanta, Estados Unidos, resultado que complica las aspiraciones de ambas selecciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
El conjunto europeo tomó ventaja rápidamente en el marcador y mantuvo la diferencia durante gran parte del encuentro. Sin embargo, los africanos lograron igualar en los minutos finales mediante un lanzamiento penal, en un duelo equilibrado que terminó dejando un punto de escaso valor para ambos equipos.
Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Patrik Schick generó la primera ocasión para República Checa con un cabezazo que se marchó cerca de la portería defendida por Ronwen Williams.
El dominio checo se reflejó en los primeros minutos y al minuto seis llegó la apertura del marcador. Tras un saque de banda largo para Adam, el jugador ganó la línea de fondo y envió un centro retrasado que Sojka dejó servido para Michal Sadilek, quien definió con un potente zurdazo cruzado para establecer el 1-0.
Sudáfrica respondió al minuto 12 con un disparo de Oswin Appollis desde fuera del área que, tras desviarse en la defensa, pasó cerca del ángulo superior derecho de la portería defendida por Matej Kovar.
El equipo africano comenzó a ganar protagonismo y al minuto 16 estuvo cerca del empate con un centro de Mudau que fue rematado desviado por Rayners. A partir de ese momento, los “Bafana Bafana” incrementaron la presión mediante posesiones largas y ataques rápidos, mientras los europeos optaban por replegarse.
En el minuto 33, Teboho Mokoena fue amonestado tras una fuerte falta sobre Cerv en el mediocampo, sanción que le impedirá disputar el próximo compromiso de Sudáfrica. Siete minutos después, Mbatha también recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre el número 10 checo. La jugada derivó en un tiro libre ejecutado por Hlozek, cuyo remate terminó en las gradas.
La oportunidad más clara del primer tiempo para Sudáfrica llegó en los descuentos. Un centro de Modiba fue mal despejado por Kovar, dejando el balón a disposición de Iqraam Rayners, quien remató presionado y envió la pelota lejos del arco.
La segunda mitad comenzó nuevamente con protagonismo checo. Cerv probó desde larga distancia obligando a Williams a enviar el balón al córner. Posteriormente, Schick conectó un cabezazo que terminó en las manos del guardameta sudafricano.
Con el paso de los minutos, el partido perdió profundidad y ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones claras. República Checa defendía la mínima ventaja mientras Sudáfrica intentaba acercarse al empate sin éxito.
Tras la pausa de hidratación, el equipo africano volvió a insistir con llegadas protagonizadas por Appollis y Evidence Makgopa, aunque sin precisión en la definición.
La igualdad llegó al minuto 85. La árbitra Tori Penso señaló un penal a favor de Sudáfrica luego de que un disparo de Maseko impactara en la mano de Pavel Sulc dentro del área. Mokoena asumió la responsabilidad y convirtió con un remate ajustado al poste derecho de Kovar para establecer el 1-1 definitivo.
Los siete minutos añadidos se desarrollaron con ambos equipos buscando el triunfo más con intensidad que con claridad futbolística, conscientes de que el empate comprometía seriamente sus opciones de clasificación.
Con este resultado, República Checa y Sudáfrica deberán enfrentar en la próxima jornada a los líderes del Grupo A. Los europeos se medirán ante México, mientras que los africanos lo harán frente a Corea del Sur.
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Ghana derrota a Panamá sobre el final en su debut mundialista
La participación de Panamá, último representante de Concacaf que aún no había debutado en la Copa del Mundo 2026, comenzó con una derrota por 1-0 ante Ghana en un encuentro disputado bajo la lluvia en el estadio de Toronto.
Durante la primera mitad, los canaleros mostraron sus mejores momentos ofensivos. Cecilio Waterman lideró el ataque panameño, respaldado por José Luis Rodríguez y Édgar Bárcenas. Sin embargo, las oportunidades de peligro generadas no pudieron concretarse debido a la falta de precisión en los metros finales.
Por su parte, Ghana presentó una propuesta más conservadora que la mostrada por otras selecciones africanas en sus respectivos debuts, limitando considerablemente sus incursiones ofensivas durante los primeros 45 minutos.
En la segunda parte, el conjunto africano adelantó ligeramente sus líneas y buscó que Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, asumiera la generación de juego. No obstante, Panamá mantuvo un bloque defensivo compacto que dificultó la circulación ofensiva de su rival.
Ante la falta de profundidad en ataque, el entrenador danés Thomas Christiansen recurrió al ingreso del delantero Ismael Díaz. Sin embargo, su participación estuvo centrada principalmente en la presión alta, mientras permanecía como único referente ofensivo, sin que las ocasiones claras de gol llegaran para los panameños.
En los minutos finales, Ghana recuperó el control del partido y logró replegar a Panamá en su propio campo. A pesar de ello, la sensación de peligro seguía siendo limitada, especialmente tras la salida de Jordan Ayew, delantero de referencia del conjunto africano.
Cuando todo parecía encaminado a un empate, Ghana encontró la diferencia en el tiempo agregado. Al minuto 90+5, una acción de velocidad por la banda izquierda superó la resistencia defensiva panameña. Dentro del área chica apareció Caleb Yirenkyi, quien definió con suavidad para marcar el único gol del encuentro y sellar la victoria africana.
Con este resultado, Ghana suma tres puntos y mantiene una leve esperanza de aspirar a ubicarse entre los mejores terceros del torneo, aunque necesitará incrementar su cuota goleadora para contar con un criterio de desempate más favorable.
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Inglaterra supera a Croacia en un intenso duelo en su debut mundialista
Foto: Cortesía
Inglaterra debutó con victoria en el Mundial 2026 tras imponerse 4-2 a Croacia en un partido disputado en el Estadio de Texas. La selección inglesa, considerada una de las favoritas para llegar lejos en el torneo por la calidad de su plantilla, superó a un rival con amplia experiencia en competiciones internacionales, luego de que Croacia alcanzara una final y dos semifinales en los últimos 28 años.
Los ingleses tomaron la iniciativa desde el comienzo del encuentro y provocaron una infracción dentro del área. Luka Modric cometió una falta sobre el extremo Noni Madueke, lo que derivó en un penalti que Harry Kane convirtió en gol desde los 12 pasos, aunque tuvo que repetir el cobro debido a una infracción posicional del guardameta Dominik Livakovic.
Croacia reaccionó y logró empatar el encuentro gracias a un potente remate de Martin Baturina, quien estableció el 1-1 en el primer compromiso del grupo.
La respuesta inglesa llegó nuevamente por medio de Harry Kane. El delantero anotó de cabeza tras un saque de esquina y posteriormente volvió a marcar al minuto 42, cuando superó a la defensa croata para colocar el 2-1.
Sin embargo, los croatas no bajaron los brazos y encontraron el empate antes del descanso. En el tiempo agregado de la primera mitad, Petar Musa culminó una destacada jugada ofensiva y envió el balón al fondo de la portería defendida por Jordan Pickford para decretar el 2-2 al minuto 45+5.
La segunda mitad comenzó de forma favorable para Inglaterra. Apenas al minuto 47, Jude Bellingham aprovechó una desatención defensiva de Croacia para devolver la ventaja a su selección con el 3-2.
Durante el resto del encuentro, Inglaterra buscó ampliar la diferencia en el marcador, pero la defensa croata, las intervenciones de Livakovic y algunas acciones de fortuna evitaron nuevas anotaciones para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.
Finalmente, la insistencia inglesa dio resultado al minuto 85, cuando Marcus Rashford, que había ingresado desde el banquillo al minuto 72, anotó el cuarto gol tras una acción por la banda izquierda.
Con este resultado, Inglaterra cumplió en su presentación mundialista y dio un golpe de autoridad al derrotar a una Croacia que no logró contener el talento de una de las plantillas más destacadas del torneo.
De manera provisional, Inglaterra se coloca al frente del Grupo L, a la espera del encuentro entre Ghana y Panamá, que también debutan en la competición en Toronto, Canadá.
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Portugal deja escapar la victoria y empata 1-1 ante RD Congo
Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 este miércoles en Houston, durante el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.
El conjunto portugués se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, resultado que parecía encaminar el encuentro a favor de la escuadra europea.
Sin embargo, la República Democrática del Congo reaccionó y consiguió la igualdad en el tiempo añadido de la primera mitad. Yoane Wissa anotó de cabeza al minuto 45+5 para establecer el 1-1 definitivo.
El tanto de Wissa representó además el primer gol de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.
Durante el encuentro disputado en el Houston Stadium, Portugal mostró dificultades para desarrollar un juego fluido. Joao Neves, autor del gol portugués, tuvo poca incidencia posterior en el partido, mientras que Bruno Fernandes no logró destacar y Cristiano Ronaldo permaneció marcado durante gran parte del compromiso.
Por su parte, los Leopardos aprovecharon sus oportunidades con un planteamiento basado en la velocidad, el juego vertical y el trabajo colectivo, características que había anticipado su entrenador, Sébastien Desabre.
Tras este resultado, Portugal volverá a jugar el 23 de junio en Houston frente a Uzbekistán. Mientras tanto, la República Democrática del Congo viajará a Guadalajara para enfrentarse a Colombia.