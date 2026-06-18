Padre de Lionel Messi atraviesa «una situación de salud» y familia pide privacidad

El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim figuraban en los manifiestos de uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, accidente que dejó al menos seis personas fallecidas.

De acuerdo con la información disponible, las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente debido a las graves quemaduras sufridas tras el impacto. En el mismo helicóptero en el que viajaban Tree y Prim también se encontraban un productor musical brasileño y un cineasta argentino.

El accidente ocurrió la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Tras la colisión, ambas aeronaves se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde se produjo un incendio que afectó al menos 20 automóviles, según informaron los bomberos.

Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro llevaba únicamente al piloto. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.

Oliver Tree, de 32 años, es conocido por éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”. En los días previos al accidente había compartido publicaciones desde Brasil, donde se presentó en São Paulo como parte de una gira internacional. Por su parte, Gaspar Prim, conocido en internet como “Gaspi”, tenía 23 años y era reconocido por sus contenidos de humor y entrevistas callejeras en YouTube.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó previamente que entre los ocupantes de una de las aeronaves había ciudadanos extranjeros, sin proporcionar más detalles.

Testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión en el momento del accidente. Las autoridades indicaron que los restos de las aeronaves quedaron dispersos a lo largo de varios cientos de metros, por lo que continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión.

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