Nacionales
Consejo Superior del Trabajo destaca salida de El Salvador de la lista corta de la OIT
El pleno del Consejo Superior del Trabajo desarrolló su séptima sesión para analizar los avances del país en materia laboral, entre ellos la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un hecho que las autoridades califican como histórico.
Durante la reunión, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, destacó que este resultado es producto del trabajo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
Según el funcionario, abandonar la observación permanente de la OIT genera confianza y envía señales positivas a los mercados internacionales. Además, sostuvo que la mejora en la reputación laboral del país puede contribuir a fortalecer la inversión, el acceso a financiamiento y la cooperación internacional.
Castro enfatizó que este avance pertenece a todo el país y representa un antes y un después en la historia laboral salvadoreña, en el marco del diálogo entre los distintos sectores productivos.
El Consejo Superior del Trabajo está integrado por representantes del Gobierno, del sector empresarial y de los trabajadores, con el objetivo de dar seguimiento a los desafíos del mercado laboral y promover acuerdos nacionales.
#CRONIO Este jueves, se desarrolla la Sesión Solemne del Consejo Superior del Trabajo, un encuentro que reune a representantes de los trabajadores, empleadores y Gobierno.
El titular de Trabajo, @RolandoCastroSv, señaló que esta jornada marca el inicio de una nueva etapa para… https://t.co/tidUhL9G2F
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 18, 2026
En la sesión también participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien destacó la importancia de la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT.
“Salimos de la lista corta de la OIT, lo que podría no tener significado para muchas personas, pero que cuando lo leemos en clave de la política internacional, tiene muchas ventajas para un país no estar bajo esa observación. Es una situación que debemos de trabajar y mantener”, afirmó Ulloa.
El vicepresidente agregó que mantenerse fuera de esa lista representa un desafío permanente para el país y agradeció a los representantes de los sectores empresarial y laboral por la confianza depositada en las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Salir de la lista corta es un desafío y un reto que tenemos que mantener, para seguir gozando de ese estatus, de ese privilegio de estar fuera, de esa auditoría que se hace a los países”, manifestó el funcionario.
Nacionales
MARN monitorea constantemente poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene monitoreos constantes de poblaciones y nidos de cocodrilos y caimanes con el propósito de obtener información científica sobre sus ciclos de vida, procesos de apareamiento y anidación.
Según la institución, estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico sobre el estado real de estas especies de reptiles en el país y contribuir a su conservación.
El MARN destacó que los cocodrilos y caimanes desempeñan un papel fundamental en el equilibrio hídrico, el reciclaje de materia orgánica y la riqueza de especies dentro de los ecosistemas acuáticos. Por ello, su protección forma parte de un trabajo permanente que se desarrolla a través del Programa Nacional de Conservación de Caimán y Cocodrilo, en el marco de la iniciativa integral Misión Océano.
La institución informó que cuenta con viveros de incubación de huevos de cocodrilo ubicados en sitios estratégicos y prioritarios para la anidación. Estos espacios permiten resguardar los nidos y garantizar un porcentaje óptimo de eclosión bajo condiciones controladas y seguras.
Como parte de este programa, también se desarrollan actividades de educación ambiental dirigidas a comunidades locales y centros escolares, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de conservar estas especies y respetar sus hábitats naturales.
Asimismo, el ministerio dispone de personal técnico y guardarrecursos capacitados en técnicas de manejo seguro de estos reptiles, además de herramientas e implementos especializados para optimizar los monitoreos de campo.
De acuerdo con Medio Ambiente, estas especies contribuyen al mantenimiento del flujo de canales en manglares, a la creación de pozas de reproducción para peces y camarones y a evitar la proliferación de bacterias mediante el consumo de materia orgánica.
“Desde el monitoreo científico en el terreno hasta la incubación en viveros estratégicos, seguimos trabajando junto a aliados estratégicos para garantizar la preservación del caimán y el cocodrilo y salvaguardar los servicios ecosistémicos que brindan a nuestro país”, destacó el MARN.
Nacionales
Detienen a “Crazy”, pandillero con antecedentes por homicidio y extorsión
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Josue Odir Granados Zapata, alias “Crazy” o “Choqui”, identificado como palabrero de la clica Mirada Locos Sureños de San Miguel.
De acuerdo con las autoridades, el detenido posee un amplio récord delictivo que incluye los delitos de homicidio tentado, extorsión, lesiones, privación de libertad y resistencia.
La PNC detalló que Granados Zapata se trasladó desde San Miguel hasta el cantón El Salitre, en Tejutla, Chalatenango Centro, donde fue localizado y capturado durante un operativo desarrollado en la zona.
Según la institución policial, el detenido será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
Nacionales
PNC destaca un nuevo día sin homicidios en el país
Según datos compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 17 de junio finalizó con cero homicidios registrados en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se contabilizan 15 días sin asesinatos. Esta cifra se suma a los 26 días sin homicidios reportados en mayo, las 27 jornadas con cero asesinatos registradas al cierre de abril, los 23 días sin muertes violentas de marzo, los 24 días de febrero y las 27 jornadas sin homicidios registradas durante enero.
Las autoridades detallaron que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se acumulan 1,130 días sin homicidios en el territorio nacional. Asimismo, en lo que va de 2026 se han registrado 142 jornadas sin muertes violentas.
Según las autoridades, estos resultados son atribuidos a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.