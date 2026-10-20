Lluvias y tormentas este martes en El Salvador: MARN prevé ráfagas de 40 km/h o más

El Salvador tendrá lluvias y tormentas durante este martes 20 de octubre, con precipitaciones que alcanzarán distintos departamentos durante la tarde y la noche, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las tormentas podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora o más.

El pronóstico contempla lluvias matutinas en sectores costeros y de la cordillera volcánica, con actividad también cerca del mediodía en la zona norte. Por la tarde se esperan precipitaciones más organizadas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, además del norte de Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.

Durante la noche, las lluvias comenzarán en la franja norte y se desplazarán hacia otros sectores del territorio. Los departamentos con mayor presencia prevista de precipitaciones son La Unión, San Miguel, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador —incluida el Área Metropolitana—, La Libertad y Sonsonate. El cielo estará mayormente nublado durante ese período.

Pese a las lluvias, el ambiente se mantendrá cálido durante el día y se tornará fresco por la noche y la madrugada. Las temperaturas máximas previstas son de 29 °C en San Salvador y Santa Ana, 32 °C en Acajutla y 33 °C en San Miguel, La Unión y La Libertad. Fuera de las tormentas, el viento oscilará entre 10 y 20 kilómetros por hora.

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