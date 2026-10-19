Kylie Jenner debuta en Victoria’s Secret con el Fantasy Bra de $50 millones, el más caro de la historia

Kylie Jenner, de 29 años, hizo su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles luciendo el Fantasy Bra más valioso de la historia de la marca, valorado en 50 millones de dólares. La pieza, creada en colaboración con Jacob & Co., está elaborada íntegramente en oro de 18 quilates y diamantes —sin tela alguna— y cuenta con 4.410 diamantes naturales (unos 1.373 quilates en total), incluyendo un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates en el centro, valorado por sí solo en unos 22 millones de dólares. El diseño incorpora cortes propios como el Angel-cut (en homenaje a la esposa del joyero Jacob Arabo) y un fleco de diamantes que se mueve con el cuerpo.

La confección requirió el trabajo de 15 artesanos durante más de 1.000 horas y resultó en una pieza de casi 4 libras de peso con más de 3.200 componentes. El Fantasy Bra, una tradición de la marca desde 1996 (cuando Claudia Schiffer lució el primero, de un millón de dólares), regresó después de ocho años de ausencia; la última en portarlo había sido Elsa Hosk en 2018. El récord anterior lo tenía el Red Hot Fantasy Bra de Gisele Bündchen de 2000, valuado en 15 millones. Kylie se convirtió en la primera persona fuera del elenco de Ángeles en usarlo, acompañada desde primera fila por Timothée Chalamet, Kris Jenner y su hijo Aire.

Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó que la eligieron por su “enorme impacto cultural” que trasciende la moda y las redes sociales, en línea con el concepto de “fandomonium” del show. La decisión generó reacciones encontradas: mientras algunos celebraron el espectáculo y la presencia de Jenner, otros la calificaron de falta de respeto hacia las modelos veteranas de la marca, argumentando que el honor del Fantasy Bra debía reservarse para Ángeles con trayectoria.

La aparición de Jenner, que combinó el sostén con una minifalda iridiscente, tacones transparentes y alas blancas, refuerza la estrategia de Victoria’s Secret de apostar por figuras de alto alcance mediático en un contexto de recuperación de la marca tras años de críticas y cambios en su imagen.

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