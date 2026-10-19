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Moda

Kylie Jenner debuta en Victoria’s Secret con el Fantasy Bra de $50 millones, el más caro de la historia

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hace 13 horas

el

Kylie Jenner, de 29 años, hizo su debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles luciendo el Fantasy Bra más valioso de la historia de la marca, valorado en 50 millones de dólares. La pieza, creada en colaboración con Jacob & Co., está elaborada íntegramente en oro de 18 quilates y diamantes —sin tela alguna— y cuenta con 4.410 diamantes naturales (unos 1.373 quilates en total), incluyendo un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates en el centro, valorado por sí solo en unos 22 millones de dólares. El diseño incorpora cortes propios como el Angel-cut (en homenaje a la esposa del joyero Jacob Arabo) y un fleco de diamantes que se mueve con el cuerpo.
La confección requirió el trabajo de 15 artesanos durante más de 1.000 horas y resultó en una pieza de casi 4 libras de peso con más de 3.200 componentes. El Fantasy Bra, una tradición de la marca desde 1996 (cuando Claudia Schiffer lució el primero, de un millón de dólares), regresó después de ocho años de ausencia; la última en portarlo había sido Elsa Hosk en 2018. El récord anterior lo tenía el Red Hot Fantasy Bra de Gisele Bündchen de 2000, valuado en 15 millones. Kylie se convirtió en la primera persona fuera del elenco de Ángeles en usarlo, acompañada desde primera fila por Timothée Chalamet, Kris Jenner y su hijo Aire.
Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó que la eligieron por su “enorme impacto cultural” que trasciende la moda y las redes sociales, en línea con el concepto de “fandomonium” del show. La decisión generó reacciones encontradas: mientras algunos celebraron el espectáculo y la presencia de Jenner, otros la calificaron de falta de respeto hacia las modelos veteranas de la marca, argumentando que el honor del Fantasy Bra debía reservarse para Ángeles con trayectoria.
La aparición de Jenner, que combinó el sostén con una minifalda iridiscente, tacones transparentes y alas blancas, refuerza la estrategia de Victoria’s Secret de apostar por figuras de alto alcance mediático en un contexto de recuperación de la marca tras años de críticas y cambios en su imagen.
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Moda

OGME trae los bóxer GAP que combinan estilo y confort para el hombre moderno

Publicado

hace 8 horas

el

19 octubre, 2026

Por

El estilo y la comodidad no están peleados, y GAP lo demuestra con su colección de bóxer para hombre que ya está disponible en OGME El Salvador. Con un diseño clásico y un ajuste ceñido que brinda soporte durante todo el día, estos bóxers se han convertido en uno de los favoritos del guardarropa masculino.

Disponibles en colores vibrantes como rojo, gris y tonos de azul, y en tallas S, M, L y XL, los bóxer GAP destacan por su cintura elástica con el logo de la marca y su tela suave y resistente. Son perfectos para el uso diario, ofreciendo frescura y libertad de movimiento sin perder el toque moderno y juvenil que caracteriza a la marca.

OGME El Salvador facilita tu compra con envíos a todo el país y atención personalizada vía WhatsApp al 6693-8772. Sigue sus redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok para conocer todos los colores disponibles y las promociones que tienen para ti.

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Moda

OGME El Salvador presenta los calcetines Columbia que te acompañan en cada paso

Publicado

hace 8 horas

el

19 octubre, 2026

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La comodidad empieza desde los pies, y Columbia lo demuestra con su nueva línea de calcetines para hombre disponible en OGME El Salvador. Con el lema «Comodidad en cada paso», esta colección está pensada para brindar suavidad, resistencia y durabilidad durante todo el día, ya sea en casa, en el trabajo, haciendo deporte o en una aventura.

Fabricados con refuerzo en punta y talón, los calcetines Columbia ofrecen un ajuste cómodo que resiste el uso diario sin perder su forma. Su diseño versátil en tono azul navy combina fácilmente con cualquier outfit, convirtiéndolos en un básico imprescindible para el guardarropa masculino. Son ideales para quienes buscan una prenda funcional que no sacrifique calidad ni confort.

OGME El Salvador los tiene disponibles con envíos a nivel nacional. Puedes hacer tu pedido directamente vía WhatsApp al 6693-8772 y seguir todas las novedades, colores y promociones en sus redes sociales como OGME en Instagram, Facebook y TikTok.

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Moda

Comodidad todo el día: los bloomer Danskin que están conquistando a las salvadoreñas

Publicado

hace 8 horas

el

19 octubre, 2026

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La comodidad y la frescura se han vuelto esenciales en la ropa interior femenina, y la marca Danskin lo sabe. A través de OGME El Salvador, ha lanzado su colección de bloomers tipo cachetero, una prenda diseñada para brindar suavidad, transpirabilidad y elasticidad durante todo el día, sin sacrificar el estilo.

Este modelo destaca por su tejido suave y respirable, ideal para el clima salvadoreño y para el uso diario. Está disponible en una amplia variedad de colores y en tallas S, M, L y XL, adaptándose a diferentes gustos y necesidades. Su diseño cachetero ofrece mayor cobertura y confort, convirtiéndolo en una de las opciones favoritas para quienes buscan sentirse seguras y frescas.

OGME El Salvador pone a disposición esta colección con envíos a todo el país y atención directa vía WhatsApp al 6693-8772. Puedes conocer más colores, promociones y nuevos ingresos siguiéndolos en Instagram, Facebook y TikTok como OGME El Salvador.

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