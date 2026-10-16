Política
El Salvador respalda en Buenos Aires la nueva etapa de la OEI: Félix Ulloa destaca la educación como pilar del desarrollo iberoamericano
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¡PRESIDENTA DE COSTA RICA LLEGA A EL SALVADOR Y VISITA EL CECOT PARA CONOCER EL MODELO DE SEGURIDAD DE BUKELE!
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó este viernes 16 de octubre a El Salvador para desarrollar una visita oficial que incluye un encuentro con el mandatario Nayib Bukele y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La jefa de Estado costarricense fue recibida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, durante un acto protocolario que marcó el inicio de una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad.
Uno de los momentos centrales de la visita fue el recorrido de Fernández por las instalaciones del CECOT, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. La mandataria llegó al centro penitenciario de máxima seguridad para conocer de primera mano su funcionamiento y los procedimientos implementados por las autoridades salvadoreñas. El presidente Bukele informó sobre la llegada de su homóloga a este recinto, considerado una de las principales instalaciones de la estrategia penitenciaria desarrollada por su Gobierno.
La visita ocurre apenas dos días después de que Costa Rica inaugurara el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño. El nuevo complejo penitenciario costarricense, ubicado en Alajuela, tiene capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad. Fernández explicó que su administración busca estudiar los procedimientos operativos y la experiencia de El Salvador para fortalecer las medidas contra el crimen organizado en su país.
Como parte de su agenda oficial, la presidenta costarricense también tiene previsto reunirse con Nayib Bukele en Casa Presidencial para abordar temas de interés bilateral y regional. La visita, programada del 16 al 18 de octubre, representa un nuevo acercamiento entre ambas naciones en asuntos de seguridad, cooperación institucional y administración penitenciaria. El intercambio se desarrolla en un contexto de creciente interés regional por las políticas salvadoreñas de combate a las pandillas, cuyos resultados en la reducción de la violencia han recibido reconocimiento internacional, aunque también han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Política
FÉLIX ULLOA PRESENTA EN ARGENTINA SU ENSAYO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE EL SALVADOR MÁS ALLÁ DE IZQUIERDA Y DERECHA
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, presentó en Buenos Aires, Argentina, su ensayo titulado “La Revolución Pasiva: más allá de izquierda y derecha en El Salvador”, una obra en la que analiza los cambios políticos, sociales e institucionales que experimenta el país durante la administración del presidente Nayib Bukele. La presentación, realizada el 15 de octubre, reunió a representantes de los sectores político, académico y diplomático, quienes participaron en un espacio de reflexión sobre los procesos de transformación que atraviesan las sociedades contemporáneas.
Durante su intervención, Ulloa planteó que los cambios desarrollados en El Salvador no pueden explicarse únicamente mediante las categorías tradicionales de izquierda y derecha. El funcionario recurrió al concepto de revolución pasiva, asociado al pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci, para interpretar un proceso de transformación impulsado desde las instituciones del Estado. En su exposición, hizo referencia a las modificaciones institucionales realizadas a partir de 2021 y a las políticas de seguridad y desarrollo económico promovidas por el Gobierno salvadoreño.
La presentación contó con la participación de la senadora argentina Patricia Bullrich, quien reconoció los avances que, a su juicio, ha experimentado El Salvador en materia de seguridad. Asimismo, Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), destacó el planteamiento de analizar la experiencia salvadoreña más allá de las divisiones ideológicas convencionales. En el encuentro también estuvo presente Miriam Mena, embajadora de El Salvador en Argentina, como parte de la representación diplomática salvadoreña.
El evento permitió llevar al ámbito internacional el debate sobre el modelo político e institucional que se desarrolla en El Salvador, así como intercambiar perspectivas acerca de la democracia, la gobernabilidad y los desafíos de la región. La propuesta académica de Ulloa busca ofrecer una interpretación de las transformaciones nacionales desde una perspectiva distinta a las corrientes ideológicas tradicionales, mientras que su presentación en Argentina abrió un espacio para discutir los alcances y las implicaciones de estos cambios ante representantes internacionales.
Política
¡87 % DE LOS SALVADOREÑOS CREE QUE EL PAÍS VA POR EL CAMINO CORRECTO! CID Gallup revela alto nivel de confianza en el rumbo de El Salvador
El 87 % de los salvadoreños consultados considera que El Salvador avanza por el camino correcto, según los resultados de la más reciente Encuesta de Opinión Pública número 129, realizada por CID Gallup. La medición, divulgada el 14 de octubre de 2026, revela que esta percepción positiva se mantiene sin cambios respecto a junio y alcanza uno de los niveles más altos registrados durante el año, reflejando una valoración favorable sobre el rumbo nacional entre las personas entrevistadas.
Uno de los datos más destacados corresponde a los jóvenes de entre 18 y 24 años, entre quienes el 96 % considera que el país sigue la dirección correcta. Esta cifra supera en nueve puntos porcentuales el promedio general y representa el nivel de confianza más elevado entre los grupos de edad mencionados en el informe. Los resultados también coinciden con una evaluación positiva del 92 % hacia la gestión del presidente Nayib Bukele, porcentaje que, según CID Gallup, constituye el registro más alto para un mandatario salvadoreño en una etapa comparable de gobierno desde 1990.
La seguridad pública continúa siendo el área mejor evaluada, con un 98 % de opiniones favorables, seguida de la educación, que alcanza el 95 %. Además, el 71 % de los entrevistados considera que la delincuencia disminuyó durante los últimos cuatro meses, mientras que el 87 % respalda la continuidad del régimen de excepción. En materia económica, el 62 % afirma que su hogar se encuentra en mejores condiciones que hace un año, aunque el 37 % señala que el costo de la vida aumentó considerablemente, lo que evidencia que las preocupaciones económicas siguen presentes.
La encuesta fue realizada entre el 9 y el 28 de septiembre de 2026, mediante entrevistas presenciales a 1,208 salvadoreños mayores de 18 años, con un margen de error de ±2.8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El estudio, desarrollado con un diseño de muestreo probabilístico, ofrece una perspectiva sobre la opinión ciudadana respecto al rumbo del país, la gestión presidencial y las principales preocupaciones de los hogares, en un contexto previo a las elecciones generales previstas para febrero de 2027.