Internacionales
¡EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ! Tesla sorprende al mundo con su primer automóvil capaz de realizar maniobras en el aire
La compañía Tesla, liderada por el multimillonario Elon Musk, sorprendió al mundo con la presentación de su nuevo Roadster, un revolucionario automóvil deportivo eléctrico capaz de elevarse del suelo y ejecutar maniobras aéreas. El innovador vehículo fue desarrollado con tecnología de SpaceX y utiliza un sistema de propulsores de aire comprimido a alta presión, marcando un nuevo avance en la búsqueda de automóviles con capacidades que hasta hace poco parecían propias de la ciencia ficción.
La espectacular presentación se realizó el jueves 15 de octubre en las instalaciones de pruebas de SpaceX, ubicadas en McGregor, Texas, Estados Unidos. Durante la demostración, el prototipo ascendió por una rampa inclinada, circuló brevemente boca abajo, realizó un giro en el aire y aterrizó de manera controlada. El automóvil también logró elevarse para superar varios vehículos estacionados, dejando imágenes que rápidamente llamaron la atención en las redes sociales.
¡El futuro ya llegó y sí tiene autos voladores! 🚀
Tesla presentó el nuevo Roadster en un evento en las instalaciones de SpaceX en McGregor, Texas. El superdeportivo eléctrico, desarrollado en colaboración con SpaceX, usa propulsores de gas frío (aire comprimido a alta presión) y un sistema de succión que le permite hacer lo imposible.
En las demostraciones (sin conductor a bordo):
Se subió a una rampa empinada, se colgó boca abajo y se mantuvo pegado gracias a la succión.
Despegó, giró en el aire y aterrizó de forma controlada.
Hizo un “kickflip” saltando sobre una fila completa de vehículos Tesla (incluyendo el Semi) y aterrizó seguro.
Elon Musk lo resumió así:
“Resulta que el futuro sí tiene autos voladores”.
También mostraron una aceleración de 0-60 mph en 0,81 segundos.
Habrá tres versiones: Performance (para calle), Thrust (pista) y Rocket (la que vuela, monoplaza y solo por invitación).
Producción anunciada para 2028.
#Tesla #Roadster #ElonMusk #AutosVoladores
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 16, 2026
Tesla presentó tres versiones de su nueva generación del Roadster: Performance, Thrust y Rocket, cada una diseñada para ofrecer diferentes niveles de rendimiento. La versión Performance está orientada a la circulación convencional y cuenta con capacidad para dos ocupantes; la Thrust incorpora propulsores adicionales para mejorar su aceleración, mientras que la Rocket es una variante monoplaza equipada con tecnología para realizar maniobras aéreas. Durante la exhibición, la compañía también aseguró que el vehículo consiguió acelerar de 0 a casi 97 kilómetros por hora en menos de un segundo.
Aunque la presentación representa un avance tecnológico, el nuevo Tesla Roadster todavía no es un automóvil volador de uso cotidiano. Las maniobras mostradas fueron breves y controladas, por lo que aún existen desafíos relacionados con la seguridad, las regulaciones y su capacidad para mantener vuelos prolongados. Elon Musk anunció que la producción podría comenzar en 2028, mientras Tesla continúa trabajando para convertir este ambicioso proyecto en una realidad comercial.
Internacionales
¡Le juró amor y acabó con ella en su propia casa!
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, en una vivienda de la colonia Praderas, al norte de Piedras Negras, Coahuila, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de entre 35 y 40 años según distintos reportes, fue hallada sin vida. Su pareja, Ángel de Jesús N., de 45 años, fue quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido y se entregó a las autoridades en el lugar.
La necropsia confirmó la extrema violencia del ataque: más de 20 heridas de arma blanca y la amputación de una de sus manos. El caso se investiga bajo protocolo de feminicidio. Personal de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, encabezado por Katy Salinas, se desplazó desde Saltillo para apoyar las diligencias. El presunto agresor fue ingresado al Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras y enfrenta proceso.
Vecinos de la colonia contaron que la pareja se veía “amorosa” en el día a día, aunque reconocían discusiones frecuentes y celos. Familiares de Karla señalaron problemas por adicciones —se mencionó consumo de metanfetaminas por parte del hombre, pendiente de confirmar con toxicológicos— y desacuerdos económicos, pues él habría perdido el empleo. No existían denuncias formales previas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En redes, la hija de la víctima, Bere Mendoza, publicó mensajes de dolor e indignación exigiendo justicia: “Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así”. El contraste con las fotos de la pareja en las que aparecían abrazados y sonrientes generó aún más rechazo en la comunidad.
Con este caso, Coahuila suma al menos una docena de presuntos feminicidios en lo que va de 2026. Los funerales de Karla se realizaron en Funerales Socorro a partir del 15 de octubre. La investigación continúa para determinar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio.
Internacionales
Detienen a adolescente por arrebatarle la vida a Dariana Valencia
Un menor de 17 años, identificado como Abraham M.G. alias “El Zancudo”, fue vinculado a proceso por feminicidio en agravio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán, Puebla.
pueblaonline.com.mx
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente citó a la estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac y la llevó a una casa abandonada en el barrio de Xoloco. Ahí la sometió, la golpeó con un bloque y los puños, le provocó lesiones con tijeras y la estranguló con una corbata escolar.
El cuerpo fue localizado en la madrugada del 6 de octubre tras la búsqueda de familiares. La Fiscalía General del Estado de Puebla determinó como causas de muerte traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento. El imputado permanece en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) mientras avanza el proceso.
unotv.com
Internacionales
¡25 AÑOS A CADENA PERPETUA! Salvadoreño es condenado en Estados Unidos por asesinar a su exsuegra durante celebración familiar
Un salvadoreño originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos, tras declararse culpable del asesinato de su exsuegra. El sentenciado fue identificado como Erick Efrén Corado González, de 29 años, quien recibió la condena el jueves 15 de octubre de 2026, en un tribunal del condado de Nassau, Nueva York, por el crimen de Ana Ruth Espinoza, de 51 años, ocurrido en septiembre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía del condado de Nassau, el crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2024, cuando la víctima y varios familiares salían de una celebración de cumpleaños en el restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, Long Island. Corado González, quien se encontraba separado de la hija de Espinoza y no había sido invitado a la reunión, se acercó a la mujer en el estacionamiento del establecimiento y la atacó con un arma blanca. El esposo de la víctima también resultó lesionado cuando intentó intervenir, mientras otro familiar fue amenazado durante el incidente.
Tras el ataque, Ana Ruth Espinoza fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó de Nueva York, pero fue detenido ese mismo 29 de septiembre en Linden, Nueva Jersey, y posteriormente trasladado al condado de Nassau para enfrentar la justicia. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron un cuchillo en el estacionamiento del restaurante y un arma de imitación en el vehículo del acusado.
Corado González se declaró culpable el 3 de septiembre de 2026 de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, antes de recibir su sentencia definitiva. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 30 años a cadena perpetua, el tribunal estableció una condena de 25 años a cadena perpetua, lo que significa que deberá cumplir al menos ese período antes de poder optar a una eventual libertad condicional. La fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, lamentó el impacto del crimen en la familia de Ana Ruth Espinoza, a quien sus seres queridos recordaron como una madre y abuela profundamente apreciada.