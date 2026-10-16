¡INTENTÓ BORRAR LAS PRUEBAS Y TERMINÓ CAPTURADO! Joven daña cámaras tras hurtar dinero de un negocio en Morazán

Un joven de 19 años fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador, luego de ser señalado de hurtar dinero en efectivo de un establecimiento comercial en el departamento de Morazán. El sospechoso fue identificado como Yovanis Bladimir Hernández Guevara, quien presuntamente ingresó a un negocio que funciona como tienda y ferretería en el distrito de San Simón, municipio de Morazán Sur.

De acuerdo con el informe policial, el joven habría sustraído una cantidad de dinero que no fue especificada por las autoridades. Durante el hecho, también habría ocasionado daños al sistema de videovigilancia del establecimiento, cuyo valor supera los $1,000, aparentemente con la intención de impedir que las cámaras permitieran identificarlo.

La PNC, con apoyo de la Fuerza Armada, capturó a Yovanis Bladimir Hernández Guevara, de 19 años, señalado de hurtar dinero en efectivo de una tienda y ferretería en el distrito de San Simón, Morazán Sur. Según la Policía, el joven también dañó el sistema de videovigilancia del negocio, valorado en más de $1,000. Sin embargo, su identidad quedó registrada en las grabaciones. Fue ubicado en la calle principal del cantón Carrizal y será remitido por los delitos de hurto agravado y daños. #Morazán #Seguridad #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 16, 2026

Sin embargo, las grabaciones de seguridad conservaron imágenes que permitieron establecer su identidad, según detalló la PNC. Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y, con el apoyo de elementos de la Fuerza Armada, lograron localizar al sospechoso sobre la calle principal del cantón Carrizal, en el distrito de San Simón.

Hernández Guevara será remitido ante las autoridades correspondientes por los delitos de hurto agravado y daños, informó la institución policial. El caso continuará el procedimiento legal respectivo, mientras las autoridades competentes determinan su responsabilidad en los hechos denunciados.

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