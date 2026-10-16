Sucesos
¡INTENTÓ BORRAR LAS PRUEBAS Y TERMINÓ CAPTURADO! Joven daña cámaras tras hurtar dinero de un negocio en Morazán
Un joven de 19 años fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador, luego de ser señalado de hurtar dinero en efectivo de un establecimiento comercial en el departamento de Morazán. El sospechoso fue identificado como Yovanis Bladimir Hernández Guevara, quien presuntamente ingresó a un negocio que funciona como tienda y ferretería en el distrito de San Simón, municipio de Morazán Sur.
De acuerdo con el informe policial, el joven habría sustraído una cantidad de dinero que no fue especificada por las autoridades. Durante el hecho, también habría ocasionado daños al sistema de videovigilancia del establecimiento, cuyo valor supera los $1,000, aparentemente con la intención de impedir que las cámaras permitieran identificarlo.
La PNC, con apoyo de la Fuerza Armada, capturó a Yovanis Bladimir Hernández Guevara, de 19 años, señalado de hurtar dinero en efectivo de una tienda y ferretería en el distrito de San Simón, Morazán Sur.
Según la Policía, el joven también dañó el sistema de videovigilancia del negocio, valorado en más de $1,000. Sin embargo, su identidad quedó registrada en las grabaciones.
Fue ubicado en la calle principal del cantón Carrizal y será remitido por los delitos de hurto agravado y daños.
#Morazán #Seguridad #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 16, 2026
Sin embargo, las grabaciones de seguridad conservaron imágenes que permitieron establecer su identidad, según detalló la PNC. Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y, con el apoyo de elementos de la Fuerza Armada, lograron localizar al sospechoso sobre la calle principal del cantón Carrizal, en el distrito de San Simón.
Hernández Guevara será remitido ante las autoridades correspondientes por los delitos de hurto agravado y daños, informó la institución policial. El caso continuará el procedimiento legal respectivo, mientras las autoridades competentes determinan su responsabilidad en los hechos denunciados.
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Localizan sin vida a niña de 13 años que había desaparecido en Huizúcar
Las labores de búsqueda desplegadas en el municipio de Huizúcar concluyeron este sábado con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Ángela del Carmen Aguirre Orellana, una menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua.
Según la información preliminar recabada sobre el caso, la menor había salido de sus clases en la escuela ubicada en el cantón Amaquilco. Durante su trayecto de regreso a casa, las intensas corrientes generadas por las lluvias del pasado viernes la sorprendieron en el camino y la arrastraron, impidiéndole ponerse a salvo.
Tras conocerse la alerta por su desaparición, equipos de rescate y miembros de la comunidad iniciaron de inmediato un operativo de rastreo a lo largo de los cuerpos de agua del sector. Los esfuerzos continuaron hasta que la niña fue localizada sin vida quebrada abajo, dentro de la misma jurisdicción.
Las circunstancias exactas que rodearon este hecho continúan bajo análisis y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes, en un suceso que ha generado consternación y pone nuevamente en evidencia el peligro de las corrientes repentinas en zonas vulnerables durante la época de precipitaciones.
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El Salvador y Argentina estrechan lazos bilaterales y proyectan una sólida cooperación estratégica
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro estratégico con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de Argentina, Sr. Pablo Quirno, con el objetivo de consolidar la agenda bilateral y estrechar los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre ambas naciones.
Durante la reunión, el Vicemandatario salvadoreño expuso los logros alcanzados en áreas prioritarias como la seguridad, el turismo y la atracción de inversiones. Asimismo, ambas autoridades destacaron las profundas coincidencias ideológicas y de gestión entre los presidentes de los dos países, un factor clave que ha impulsado el fortalecimiento de la relación desde 2024.
En este marco, el Vicepresidente Ulloa extendió una invitación oficial al Canciller Quirno para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED), que se llevará a cabo en noviembre de este año, consolidándose como un foro esencial para el debate institucional y democrático en la región.
Por su parte, el Ministro Quirno resaltó la fluida comunicación sostenida con la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Sra. Alexandra Hill, y valoró los avances de la agenda común, destacando especialmente la reciente firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Finalmente, los funcionarios celebraron la elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sr. Andrés Delich, reafirmando el compromiso conjunto de fomentar espacios multilaterales de diálogo y cooperación.
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Presidente Trump afirma que criminales de EUA temen al CECOT
Durante una reciente aparición pública en Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que los delincuentes estadounidenses sienten temor ante la posibilidad de ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Según el mandatario, al enterarse de que podrían ser trasladados a esta prisión salvadoreña, los propios criminales rechazan tajantemente la idea.
«¡No, El Salvador! ¡No, no, no queremos ir a El Salvador!», expresó Trump, destacando la severidad y rigurosidad con la que las autoridades operan el centro penitenciario.
Asimismo, el mandatario estadounidense reconoció los resultados obtenidos por la administración del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, señalando que el país «está haciendo un trabajo tremendo».