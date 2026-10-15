Economia
Sorteo Lotra N°470 dedicado a “60 Años Al Servicio de los Trabajadores” AGEPYM
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA n.º 470 a la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM), que cumple 60 años de trayectoria desde su fundación, el 1 de octubre de 1966.
Impulsada por Oscar Ofilio Martínez, la gremial nació con el propósito de defender los derechos laborales, las prestaciones y la estabilidad de los trabajadores públicos y municipales del país.
Entre los logros de AGEPYM destacan la atención médica y odontológica, la asesoría jurídica, el acceso a espacios recreativos y los programas de seguros y asistencia dirigidos a sus miembros y sus familias.
Durante la fase previa al sorteo, Génesis Martínez, del Departamento de Secretaría y Archivo de AGEPYM, participó en la presentación de los Premios Mayores y de los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, Roswal Gregorio Solórzano, presidente de AGEPYM, recibió el enmarcado conmemorativo del sorteo de manos de Héctor Aguiar, gerente general de la Lotería, y expresó su agradecimiento por este reconocimiento.
Resultados del sorteo LOTRA n.º 470
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Primer premio: $380,000, billete n.º 27921, vendido.
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Segundo premio: $20,000, billete n.º 24678, vendido.
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Tercer premio: $10,000, billete n.º 27655, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web oficial: www.lnb.gob.sv.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales se mantendrán sin variaciones durante la quincena comprendida entre el 13 y el 26 de octubre de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel conservarán sus precios actuales durante las próximas dos semanas en las zonas central, occidental y oriental del país.
La gasolina superior tendrá un precio de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $5.14.
Por su parte, la gasolina regular se comercializará a $4.80 por galón en la zona central y a $4.81 en las zonas occidental y oriental.
En cuanto al diésel, su precio de referencia será de $4.86 por galón en las tres zonas del territorio nacional.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre generada por diversos factores internacionales que afectan al sector petrolero.
Entre estos se encuentran el ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, los cierres de plataformas petroleras y refinerías en Estados Unidos debido al huracán Isaías, así como la reducción de las reservas de petróleo y diésel en ese país, según información proporcionada por la institución.
Economia
Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
Economia
Coexport y la Cámara Peruana abren un puente para llevar franquicias a Centroamérica y Sudamérica
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara Peruana de Franquicias firmaron un acuerdo marco de cooperación para mover marcas en las dos direcciones. La iniciativa, llamada Puente Empresarial Perú–El Salvador, busca que las franquicias salvadoreñas entren a Perú y Sudamérica, y que las peruanas amplíen su presencia en El Salvador y Centroamérica. El convenio lo suscribieron Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, y Fran Sattler, presidente de la cámara peruana.
El puente no se limita a abrir locales. Contempla franquicias, licenciamiento, representación comercial, distribución, asociaciones e inversión conjunta. También incluye una ventanilla binacional, capacitación en franquicias, propiedad intelectual y comercio exterior, misiones recíprocas, ruedas de negocios y participación conjunta en ferias. “Vamos a trabajar ambos para que nuestras franquicias puedan desarrollarse y llevarlas a mercados exteriores”, dijo Cuéllar.
El punto de partida es estrecho. Coexport tiene identificadas entre 27 y 30 empresas salvadoreñas en condiciones de franquiciar, pero solo cinco o seis se han instalado fuera del país. El acuerdo apunta a cerrar esa brecha con preparación previa: condiciones comerciales, competencia, hábitos de consumo y adaptación del modelo sin perder la identidad de la marca. Perú entra como socio por su experiencia en el sector y porque ya hay marcas peruanas operando en El Salvador.
El abanico local incluye restaurantes, hoteles, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, bebidas, pizzerías y establecimientos de belleza, además de carritos, puntos de venta móviles y negocios de boletería y eventos. La primera etapa propone un piloto de hasta 10 empresas por país y el encuentro Perú–El Salvador Franchise & Investment Summit, con franquicias, exportadores, inversionistas, operadores, bancos, desarrolladores y autoridades.
La meta, en los 12 meses posteriores a la firma, es concreta: acuerdos de representación, inversión o establecimiento, al menos 20 empresas con potencial de internacionalización, una rueda binacional y misiones en ambos países. El convenio no garantiza locales abiertos. Lo que abre es la ruta para que una marca salvadoreña use Perú como puerta a Sudamérica, y una peruana use El Salvador como entrada a Centroamérica.
#DePaís La presidente de COEXPORT, Silvia Cuéllar, explica detalla sobre el Acuerdo Marco de Cooperación Binacional para facilitar el ingreso de marcas peruanas a El Salvador y Centroamérica, y de marcas salvadoreñas a Perú y Sudamérica.
Video de Gadiel Castillo / #DiarioElSalvador
— Diario El Salvador (@elsalvador) October 8, 2026