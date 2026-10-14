¡ESCÁNDALO ANTES DEL CLÁSICO! Vinicius recibe cuatro partidos de sanción y el Real Madrid estalla contra el castigo

La UEFA Champions League vivió este martes 13 de octubre una jornada espectacular, marcada por goleadas, remontadas y resultados inesperados. El FC Barcelona volvió a demostrar su poderío ofensivo con una contundente victoria de 4-1 sobre el Galatasaray en Turquía, mientras que el Club Brujas protagonizó la gran sorpresa de la fecha al derrotar 4-3 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. La segunda jornada de la fase de liga también dejó triunfos importantes del Arsenal, Atlético de Madrid y Villarreal, además de un empate que hizo sufrir al poderoso Bayern Múnich.

Barcelona remonta y aplasta al Galatasaray con un Lamine Yamal brillante

El conjunto dirigido por Hansi Flick confirmó su excelente momento al imponerse 4-1 al Galatasaray en Estambul, aunque el encuentro comenzó con un susto para los azulgranas. Aleksey Batrakov adelantó a los turcos durante la primera mitad y puso contra las cuerdas al equipo catalán, que incluso vio cómo el VAR anulaba otro tanto del conjunto local. Sin embargo, João Cancelo apareció al minuto 42 para establecer el empate antes del descanso y devolver la tranquilidad al Barcelona.

En la segunda mitad llegó el espectáculo de Lamine Yamal. El joven atacante español volvió a ser determinante con dos asistencias que permitieron a Fermín López y Anthony Gordon marcar en los minutos 49 y 52, respectivamente. Posteriormente, Karim Adeyemi apareció para sentenciar el 4-1 definitivo y completar una noche redonda para los catalanes. Con este resultado, el Barcelona suma seis puntos de seis posibles y nueve goles anotados en sus primeros dos compromisos europeos, consolidándose como uno de los equipos más contundentes en el inicio del torneo.

¡Bombazo en Italia! Club Brujas silencia San Siro y deja al Inter contra las cuerdas

La mayor sorpresa de la jornada ocurrió en Milán, donde el Club Brujas consiguió una histórica victoria por 4-3 sobre el Inter, en un partido que tuvo absolutamente de todo. El conjunto belga llegó al Giuseppe Meazza sin complejos y encontró en Nicolò Tresoldi a su gran figura. El delantero firmó un espectacular triplete que terminó por destruir las aspiraciones del equipo italiano, incapaz de contener los ataques de su rival.

Tresoldi abrió el marcador desde el punto penal, aunque Lautaro Martínez consiguió igualar antes del descanso. En el complemento, el atacante del Brujas volvió a castigar a la defensa italiana con otros dos goles para colocar el 3-1. Lautaro descontó y mantuvo viva la esperanza local, pero Romeo Vermant marcó el cuarto tanto de los visitantes. Ange-Yoan Bonny estableció el 3-4 definitivo en los últimos minutos, sin que el Inter pudiera completar la remontada.

La derrota representa un duro golpe para el conjunto italiano, que acumula dos caídas en sus primeros dos partidos de Champions League. Después de perder frente al Real Madrid en su debut, el Inter volvió a tropezar, esta vez ante un rival que demostró personalidad, eficacia y una enorme capacidad para aprovechar los errores defensivos.

Bayern Múnich sufre una pesadilla ante el Viking

Otro de los resultados más sorprendentes se produjo en el enfrentamiento entre el Viking de Noruega y el Bayern Múnich, que terminó con un emocionante empate 3-3. El conjunto noruego sorprendió al gigante alemán al colocarse 2-0 arriba, pero el Bayern reaccionó gracias a un doblete de Harry Kane y otro tanto de Luis Díaz, con los que logró darle vuelta al marcador.

Cuando parecía que los alemanes se llevarían los tres puntos, Herman Haugen apareció al minuto 90 para firmar el 3-3 definitivo, desatando la celebración del equipo noruego. El resultado se convirtió en uno de los grandes golpes de la jornada, al demostrar que incluso los favoritos pueden sufrir ante rivales considerados inferiores.

Atlético de Madrid golpea al Manchester United y Arsenal no perdona

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria de 2-0 sobre el Manchester United en el estadio Metropolitano. Pablo Barrios abrió el marcador prácticamente desde el inicio del encuentro y Ademola Lookman sentenció el resultado durante la segunda mitad. Los ingleses también sufrieron la expulsión de Leny Yoro, tras una revisión del VAR, lo que terminó de complicar sus posibilidades de reacción. El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó su fortaleza como local para recuperarse de su derrota en la primera jornada.

Por su parte, el Arsenal fue contundente y derrotó 3-0 al Lille en el Emirates Stadium. Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka marcaron los goles del conjunto londinense, todos durante la segunda mitad. Los dirigidos por Mikel Arteta mantienen su paso perfecto en la competición, con dos victorias en igual número de presentaciones.

Villarreal vuelve a ganar en Europa y Sporting mantiene su paso firme

El Villarreal protagonizó otra remontada importante al vencer 3-1 al Napoli. El conjunto italiano comenzó ganando con un gol de Amir Rrahmani, pero los españoles reaccionaron mediante Georges Mikautadze, Santiago Mouriño y Tani Oluwaseyi. El triunfo permitió al submarino amarillo romper una racha de 12 partidos sin conseguir una victoria en la Champions League.

En Francia, el Sporting de Lisboa superó 2-0 al Lens, con anotaciones de Luis Suárez e Issa Doumbia. El equipo portugués llegó a seis puntos y mantiene su inicio perfecto en esta fase de liga.

Mientras tanto, el RB Leipzig consiguió un ajustado triunfo de 1-0 frente al PSV Eindhoven, gracias a una anotación de Brajan Gruda. El equipo alemán logró sumar sus primeros tres puntos en esta edición del campeonato.

Sabah también hace historia en la Champions

El Sabah de Azerbaiyán consiguió una victoria memorable al derrotar 2-0 al Slavia Praga, alcanzando su primer triunfo en la historia de la Liga de Campeones. El resultado fue especialmente significativo después de que el conjunto azerbaiyano sufriera una goleada de 4-0 ante el Manchester United en la primera jornada.

Todos los resultados del martes 13 de octubre

Partido Resultado Galatasaray vs. Barcelona 1-4 Inter de Milán vs. Club Brujas 3-4 Viking vs. Bayern Múnich 3-3 Atlético de Madrid vs. Manchester United 2-0 Arsenal vs. Lille 3-0 Villarreal vs. Napoli 3-1 Lens vs. Sporting de Lisboa 0-2 RB Leipzig vs. PSV Eindhoven 1-0 Sabah vs. Slavia Praga 2-0

Real Madrid, Manchester City y PSG entran en escena este miércoles

La segunda jornada de la Champions League continuará este miércoles 14 de octubre con otros nueve encuentros, entre los que destacan el enfrentamiento entre Roma y Real Madrid, así como el atractivo duelo entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Liverpool también tendrá actividad europea frente al LASK, en una fecha que promete nuevas emociones.

La jornada del martes dejó un mensaje contundente: el Barcelona ilusiona con su poderío ofensivo, el Club Brujas demostró que no existen rivales pequeños y el Bayern comprobó que ningún partido está ganado antes del pitazo final. Con apenas dos fechas disputadas, la Champions League 2026-2027 comienza a ofrecer el espectáculo y las sorpresas que la convierten en el torneo de clubes más prestigioso del planeta.

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