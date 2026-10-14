Nacionales
Más de 7,100 instituciones participaron en el simulacro nacional ante terremotos 2026
Más de 7,100 instituciones a escala nacional participaron en el Simulacro Nacional ante Terremotos 2026, realizado en el marco de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, con el objetivo de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias.
En el ejercicio participaron 5,413 centros escolares públicos y 200 privados, además de 1,501 oficinas distritales, comisiones comunales, departamentales y municipales. También se sumaron empleados de empresas privadas, hospitales públicos y privados, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), la Policía Nacional Civil (PNC), unidades de salud y universidades.
El simulacro se activó a las 10:00 de la mañana, bajo el escenario hipotético de un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter, localizado frente a las costas de La Libertad.
El Sistema Nacional de @PROCIVILSV desarrolló el Simulacro Nacional ante Terremoto, con el propósito de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y comunidades ante una emergencia sísmica. https://t.co/qWfMPrMd7S
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 14, 2026
El funcionario de Protección Civil indicó que este tipo de ejercicios permite poner en práctica los protocolos de respuesta, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la capacidad de actuación de las instituciones y de la población ante una emergencia.
«Como ustedes saben, estamos conmemorando esta semana la Semana de la reducción de riesgo de desastres. Siguiendo todo el trabajo que se ha venido haciendo como país en los últimos siete años en materia de construcción de una sociedad resiliente, una sociedad con una cultura de prevención», indicó Amaya.
Asimismo, enfatizó que, como Sistema Nacional de Protección Civil, impulsan la cultura de prevención para salvaguardar la vida y el bienestar de la población salvadoreña.
Por su parte, el director de Bomberos, Baltazar Solano, señaló que todas las instituciones deben contar con un plan de contingencia, brigadas de emergencia y un sistema contra incendios.
«Al momento de haber evacuado, hay que hacer una revisión general de manera que nadie quede atrapado y si es así, hay que llamarles a las instituciones de emergencia», recomendó Solano.
Nacionales
Detienen a conductor de rastra por manejar bajo los efectos del alcohol en La Unión
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, señalado de conducir bajo los efectos del alcohol una rastra que transportaba producto con destino a Honduras.
El procedimiento se llevó a cabo durante un control vehicular de la Policía Fronteriza, en el kilómetro 209 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones del redondel de La Amistad, en Pasaquina, La Unión Norte.
Según el reporte policial, al conductor se le practicó una prueba de alcotest, cuyo resultado fue de 295 grados de alcohol, por lo que fue detenido.
Artiga Mixco será remitido a las autoridades correspondientes para que responda por el delito de conducción peligrosa, de acuerdo con la PNC.
CAPTURAN A CONDUCTOR DE RASTRA CON 295° DE ALCOHOL Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, fue capturado por la PNC tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad una rastra que transportaba producto con destino a Honduras. La prueba de alcotest registró 295° de alcohol. La intervención se realizó en un control vehicular de la Policía Fronteriza, en el kilómetro 209 de la carretera Panamericana, redondel de La Amistad, en Pasaquina, La Unión Norte. Será remitido por el delito de conducción peligrosa. #CronioSV #PNCSV #Pasaquina #ConducciónPeligrosa #SeguridadVial
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 14, 2026
Nacionales
Capturan a dos hombres señalados de atropellar a una mujer y abandonar la escena en La Paz
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Franklin Aníbal Zepeda Ochoa, de 21 años, y Guillermo Fernando Sánchez Aparicio, de 29, señalados de atropellar a una mujer de 42 años y abandonar la escena del accidente sin brindarle asistencia.
El hecho ocurrió el pasado sábado en el kilómetro 46½ de la carretera hacia San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Según la información policial, ambos hombres se conducían en una motocicleta a una velocidad inadecuada cuando atropellaron a la víctima.
Tras el percance, los dos señalados habrían abandonado el lugar sin auxiliar a la mujer.
Luego de realizar las investigaciones correspondientes, agentes policiales ubicaron y capturaron a Zepeda Ochoa y Sánchez Aparicio en San Juan Nonualco, La Paz Centro.
La PNC también indicó que, al verificar la documentación de ambos, constató que ninguno posee licencia de conducir.
CAPTURAN A DOS HOMBRES ACUSADOS DE ATROPELLAR A UNA MUJER Y HUIR Franklin Aníbal Zepeda Ochoa, de 21 años, y Guillermo Fernando Sánchez Aparicio, de 29, fueron capturados por la @PNCSV, acusados de atropellar a una mujer de 42 años y huir del lugar. El hecho ocurrió el pasado sábado en el kilómetro 46½ de la carretera hacia San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Según las autoridades, ambos se conducían en una motocicleta a velocidad inadecuada cuando embistieron a la víctima y huyeron de la escena. Los implicados fueron localizados en San Juan Nonualco, La Paz Centro. Serán remitidos por los delitos correspondientes. #CronioSV #PNCSV #LaPaz #AccidenteVial #SeguridadSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 14, 2026
Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas para este miércoles en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias breves cerca del mediodía en sectores ubicados al sur de las cordilleras El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.
Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. Hacia el final de la tarde, se prevén lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental del país.
Durante la noche, el cielo se mantendrá nublado, con lluvias y tormentas en la zona oriental y en sectores de la zona central.
En cuanto al viento, estará del noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Por la tarde, ingresará la brisa marina en el sector costero.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vaguadas de escala local, con apoyo en las capas medias y altas de la troposfera.