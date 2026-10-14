Más de 7,100 instituciones participaron en el simulacro nacional ante terremotos 2026

Más de 7,100 instituciones a escala nacional participaron en el Simulacro Nacional ante Terremotos 2026, realizado en el marco de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, con el objetivo de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias.

En el ejercicio participaron 5,413 centros escolares públicos y 200 privados, además de 1,501 oficinas distritales, comisiones comunales, departamentales y municipales. También se sumaron empleados de empresas privadas, hospitales públicos y privados, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), la Policía Nacional Civil (PNC), unidades de salud y universidades.

El simulacro se activó a las 10:00 de la mañana, bajo el escenario hipotético de un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter, localizado frente a las costas de La Libertad.

El Sistema Nacional de @PROCIVILSV desarrolló el Simulacro Nacional ante Terremoto, con el propósito de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y comunidades ante una emergencia sísmica. https://t.co/qWfMPrMd7S — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 14, 2026

El funcionario de Protección Civil indicó que este tipo de ejercicios permite poner en práctica los protocolos de respuesta, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la capacidad de actuación de las instituciones y de la población ante una emergencia.

«Como ustedes saben, estamos conmemorando esta semana la Semana de la reducción de riesgo de desastres. Siguiendo todo el trabajo que se ha venido haciendo como país en los últimos siete años en materia de construcción de una sociedad resiliente, una sociedad con una cultura de prevención», indicó Amaya.

Asimismo, enfatizó que, como Sistema Nacional de Protección Civil, impulsan la cultura de prevención para salvaguardar la vida y el bienestar de la población salvadoreña.

Por su parte, el director de Bomberos, Baltazar Solano, señaló que todas las instituciones deben contar con un plan de contingencia, brigadas de emergencia y un sistema contra incendios.

«Al momento de haber evacuado, hay que hacer una revisión general de manera que nadie quede atrapado y si es así, hay que llamarles a las instituciones de emergencia», recomendó Solano.

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