Noboa anuncia nuevos toques de queda en provincias costeras ecuatorianas

En Petén, Guatemala, fue detenido Jonathan Josué Mendoza, de 36 años, alias «Seco» o «Floopy», quien permaneció ingresado en estado crítico y con heridas de bala en un hospital. El hombre fue capturado al recibir el alta médica, debido a que tenía una orden de captura internacional emitida por autoridades de El Salvador por cuatro delitos.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un tribunal salvadoreño reclama a Mendoza por los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y distribución de drogas.

El procedimiento fue realizado por agentes de la comisaría 62 e investigadores de la Policía Internacional (Interpol) en Melchor de Mencos, Petén.

De acuerdo con las investigaciones efectuadas por los agentes guatemaltecos, posteriormente verificadas con las autoridades salvadoreñas, Mendoza es miembro activo de la pandilla 18.

«Este individuo ingresó hace un mes en el Hospital Nacional de Melchor de Mencos, Petén, en estado crítico y con heridas de bala. Y esta tarde (ayer) cuando fue dado de alta, se estableció que tiene una alerta roja por una orden de captura internacional en su contra, ya que un juzgado de El Salvador lo pide por homicidio, extorsión, privación de libertad y venta de drogas», destacó la PNC de Guatemala.

Las autoridades señalaron que Mendoza se encontraba en Guatemala de manera irregular, por lo que coordinaron con la PNC de El Salvador su expulsión y entrega a las autoridades salvadoreñas.

«De acuerdo al intercambio de información entre la PNC de Guatemala y la PNC de El Salvador, este individuo es líder de la clica Campanera de la Tribu Soyapango, con nivel de Homeboy de la terrorista mara 18», agregó la Policía de Guatemala.

Debido a las dificultades para caminar a causa de la herida de bala, Mendoza fue trasladado en una ambulancia, bajo custodia policial, hacia la frontera entre Guatemala y El Salvador para su expulsión y entrega a las autoridades salvadoreñas. Las autoridades indicaron que se desconoce en qué circunstancias resultó lesionado.

Tras su entrega, el señalado será remitido al juzgado que lo reclama. Además, será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo el marco legal vigente desde la entrada en vigor del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.

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